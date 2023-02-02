Ghé nhà bạn gái xin qua đêm, vừa leo lên giường tôi đã đứng hình với thứ lòi ra dưới đệm cùng mùi hương đàn ông đậm đặc trong không khí

Vì quá say không thể về nhà mà tôi đã xin ngủ lại nhà người yêu của mình. Tuy nhiên, có lẽ tôi đã đến không đúng lúc, cô ấy đang bận rộn "vận động" cùng một người đàn ông khác.

Tôi và Linh yêu nhau rất sâu đậm, chúng tôi dự định sẽ cưới nhau trước Tết Nguyên Đán này. Để thuận lợi cho công việc nên hai đứa ở trọ cách nhau khá xa, khoảng 20km và cuối mỗi tuần tôi mới có thể đến thăm Linh được.

Thứ 5 tuần trước, tôi đi nhậu với đối tác và khi đi qua nhà Linh, tôi muốn vào chơi và ngủ lại một đêm để tạo sự bất ngờ cho bạn gái. Đúng như những gì tôi nghĩ, vừa nhìn thấy tôi Linh rất kinh ngạc. Nhìn bộ đồ của bạn gái, tôi biết cô ấy đang ngủ nên kéo thẳng vào phòng luôn.

Thế nhưng vừa bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một vạt áo trắng thò ra khỏi đệm. Trong lúc bạn gái đang vào phòng vệ sinh, tôi lật đệm lên thì sốc khi phát hiện ra một chiếc quần lót và áo sơ mi nam được giấu vội dưới đệm.

Phải chăng trước khi tôi đến, trên giường đã diễn ra một cuộc hoan lạc sao? Linh có người đàn ông khác ngoài tôi sao? Ngay lập tức, tôi mở tủ và những ngõ ngách khác để kiểm tra nhưng đều không phát hiện được điểm gì lạ.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất bất ngờ khi thấy cửa của ban công bị mở ra. Thì ra lúc gặp tôi, Linh đã cố tình dây dưa rất lâu để cho tình địch trốn thoát.

Tôi cầm chiếc áo và quần lót lạ để truy vấn bạn gái. Biết không thể chối cãi được nữa, Linh đành thú thật là đã phản bội tôi, qua lại với anh chàng xe ôm ở đầu hẻm một tuần nay.

Tôi nhớ rất rõ anh chàng xe ôm đó, khá đẹp trai. Một tháng trước, đến nhà Linh chơi, tôi đã thấy anh ta bước ra từ nhà bạn gái, khi đó cô ấy bảo nhờ người ta mang đồ giúp nên tôi chẳng bận tâm. Tôi tin chắc hai người đã qua lại với nhau từ lâu rồi, chỉ có tôi bị bọn họ dắt mũi.

Không chấp nhận người bạn gái phụ bạc, tôi quyết định chia tay. Linh khóc rất nhiều và cầu xin đừng bỏ rơi nếu không cô ấy sẽ tự tử. Tôi không thể quay lại với người con gái phản bội đó nhưng không muốn Linh nghĩ dại. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Chồng thường xuyên qua đêm tại nhà vợ cũ vì 'con ốm', tôi lao đến gọi anh về thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên giường của cô ta Dù đã tái hôn cùng tôi, nhưng chồng vẫn thường xuyên đến nhà vợ cũ để thăm con. Đến một hôm, khi anh tối muộn vẫn chưa về, tôi đành tìm đến nhà cô ta để đưa anh về.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ghe-nha-ban-gai-xin-qua-em-vua-leo-len-giuong-toi-a-ung-hinh-voi-thu-loi-ra-duoi-em-cung-mui-huong-an-ong-am-ac-trong-khong-khi-551661.html