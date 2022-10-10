Người yêu cũ kém mình một tuổi, mình và em yêu nhau được 3 năm sau đó chính bản thân mình là người đã chủ động chia tay em, vì mình cũng không muốn em chờ đợi mình vài năm nữa mà đánh mất đi cơ hội ở nhà, nhất là chuyện lập gia đình. Vì mình phải đi du học nữa, xa mặt cách lòng rồi tình cảm cũng nhạt dần theo thời gian.

Mình cũng đã ra trường được 5 năm, mình cũng chuẩn bị kết hôn nhưng vẫn là kế hoạch vì tình hình dịch bệnh cũng chưa dạm ngõ, chưa ăn hỏi, cũng chưa đăng ký nhưng hai bên gia đình cũng đã nói chuyện về tất cả mọi kế hoạch rồi.

Cách đây khoảng nửa tháng mình có đi ra ngân hàng để làm giao dịch thì gặp lại em người yêu cũ, hiện tại em đang làm nhân viên giao dịch quầy. Rồi mình và em có đi ăn trưa với nhau vì lúc đó cũng gần trưa rồi, em có nói với mình "em không có ý định lấy chồng nữa, muốn sống một mình để tập trung vào cho bản thân, cho bố mẹ, rồi tập trung cho sự nghiệp" và em cũng chưa biết mình đã có người yêu, cũng chưa biết mình chuẩn bị lấy vợ.

Còn khi sang bên nước ngoài để du học mình có gặp một người con gái khác hiện tại là vợ sắp cưới của mình, hai đứa mình quen nhau tại một trường đại học rồi sau đó làm bạn bè với nhau, yêu nhau rồi hai người chung sống với nhau 2 năm ở bên đó. Em về nước trước mình 2 tháng, em là người Hà Nội và bố mẹ em là chủ của một doanh nghiệp gia đình.

Rồi sau lần đó em đã có được số điện thoại của mình, không phải mình đưa số cho em mà vì em đã lấy được số điện thoại của mình ở tờ phiếu ngân hàng. Hằng ngày em vẫn nhắn tin, thì đương nhiên mình vẫn trả lời tin nhắn, vẫn nghe máy, vẫn nghe em nói chuyện, vẫn nghe em tâm sự mọi chuyện.

Từ lúc gặp lại người yêu cũ cũng khiến mình cũng thỉnh thoảng bồi hồi rồi bất chợt nhớ đến em. Em nói rằng em vẫn còn tình cảm với mình nhưng không phải để mong quay lại mà em chỉ cần lúc cô đơn nhất muốn mình ở bên cạnh em, gần đây em có ý muốn trao thân cho mình và mình đã cùng em đi vào khách sạn để tâm sự.

Nhưng mình đã nghĩ rằng dù gì ngày đó mình cũng là người chủ động chia tay cô ấy, nên mình không xứng đáng để quay lại như thế nữa với tư cách như thế nào thì cô ấy xứng đáng có được người đàn ông tốt. Và hơn hết mình là người đã có người yêu, sắp có vợ. Nên mình không thể làm như thế được, vì nếu làm như thế sẽ khiến bản thân có lỗi với vợ sắp cưới.

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Được một khoảng thời gian lén lút như vậy thì vợ sắp cưới của mình cũng biết được sự thật, cô ấy rất giận dữ và có ý định hủy hôn. Mình biết đây là sự tồi tệ của người đàn ông nhưng mình không kiểm soát nổi suy nghĩ và ham muốn của bản thân. Nhưng vợ sắp cưới đã nói một câu rằng nếu mình tiếp tục ngu ngốc đam mê dục vọng, chạy theo tình cũ không một tương lai thì mình sẽ mất tất cả, hãy suy nghĩ kỹ.

Mình đã rất đắn đo và mình biết rằng giây phút này đây mình phải tỉnh táo lại, phải từ bỏ những lén lút tầm thường để sống một cuộc đời đàng hoàng và không làm tổn thương thêm bất cứ ai nữa.