Chồng mãi mê say đắm với thú vui bên ngoài, bỏ mặc vợ lo con ốm trong đêm để rồi nhận cái kết ân hận cả đời

Tâm sự 08/10/2022 23:56

Lây chồng mong được cá tấm lưng che chở, ít nhất cũng là yêu thương, ấy vậy mà mình lại yêu và kết hôn với người đàn ông vô tâm, vô tình, thiếu trách nhiệm. Sự tủi thân của người làm mẹ bỉm sữa như mình ngày một chất chồng vì người chồng vô tâm ấy.

Nói qua đôi chút về bản thân mình. Mình năm nay cũng 31 tuổi đã lập gia đình được gần 2 năm và có 1 bé trai mới 1 tuổi. Cuộc sống của mình từ sau khi lấy chồng thì gặp rất nhiều điều mình cũng không nghĩ là mình sẽ phải trải qua.

Năm 29 tuổi mình quyết định lấy chồng sau một thời gian tìm hiểu, sau đó mình cũng có bầu luôn. Cuộc sống sẽ chẳng có gì nếu như chồng mình là một người đàn ông bản lĩnh và có trách nhiệm. Sau bầu thì mẹ và anh trai chồng có gọi vợ chồng mình xuống nói chuyện bảo muốn vợ chồng mình xây nhà ra ở riêng. Nhà chồng thì nói thật ra bố mẹ cũng nghèo nếu có xây thì bọn mình tự túc xây nhà. Công nợ tự bảo nhau vay mượn mà trả nợ. Nhưng vợ chồng mình cũng quyết định xây nhà và sẽ cố gắng tích cóp để trả nợ vì thật ra công việc bọn mình cũng ổn định cũng có thể lo được công nợ trả dần.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Vào một ngày đẹp trời sau khi mình sinh con được 1 tháng thì phát hiện ra chồng mình nợ nần rất nhiều. Nợ từ bạn bè người thân cho tới cả tín dụng đen. Mới đầu mình cũng định là sẽ ly hôn nhưng mình đã vì con mà tha thứ cho chồng mình. Sau đó mình đi vay mượn bạn bè gia đình nhà mình để trả nợ cho chồng.

Chồng mãi mê say đắm với thú vui bên ngoài, bỏ mặc vợ lo con ốm trong đêm để rồi nhận cái kết ân hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi thứ sau đó đều rất vui vẻ và hạnh phúc cho tới ngày hôm nay. Là ngày mình quyết định viết đơn ly hôn với môtk người đàn ông mà mình nghĩ sẽ ở bên mình sau những gì mình làm mình cố gắng. Nhưng không các bạn ạ, chính ngày hôm nay là ngày mình vừa ôm con vừa khóc với lý do con mình bị đi ngoài nhiều lần trong ngày còn chồng mình thì đi ăn nhậu với bạn nối khố.

Tầm 20h10 thì mình gọi cho chồng về để đưa con đi khám ở phòng khám tư gần nhà. Phòng khám đó là của đứa em bạn học cấp 3 cùng với chồng mình. Sau khi mình gọi chồng mình cũng phi xe về đưa con đi khám, sau đó đến phòng khám chồng mình gọi cho đứa bạn rồi bảo mình cầm ví thanh toán tiền rồi chồng mình bế con vào nhà bạn chơi. Cũng không có bảo mình vào cùng hay như nào cả, bế con vào một lúc thì nó khóc đòi mẹ. Chồng mình bế ra cho mình bế đứng ở cổng ngoài đường còn chồng mình vào trong nhà bạn chơi tiếp.

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau ngoài đường chó hàng xóm sủa inh ỏi. Con mình lại sợ nên mình bế ra chỗ khác chơi. Đợi 30 phút không thấy chồng ra, con thì mệt ngủ, mình thì thật sự lúc đó rất tủi thân vì cũng 21h tối rồi. Lúc đấy mình mới nhận ra một điều là có lẽ mình nên dừng lại mối quan hệ này nên mình ra bắt taxi rồi về trước.

Chồng mãi mê say đắm với thú vui bên ngoài, bỏ mặc vợ lo con ốm trong đêm để rồi nhận cái kết ân hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng thì mình nghĩ cũng tới lúc cho nhau con đường riêng rồi. Mình mệt mỏi vì sống với một người chồng vô tâm, vô tình với vợ và giờ là với cả con. Không chỉ một mà rất nhiều lần chồng mình bỏ mặc vợ con để sống theo những gì anh cho là anh thoải mái và thích thú. Hôn nhân mệt mỏi và mình muốn dừng lại, tìm ra con đường cho riêng mẹ con mình.

Người xưa dặn: ‘Chọn chồng cứ 3 to, 2 dài mà lấy, về sau ắt no đủ’, vậy những thứ đó là những thứ gì?

Người xưa dặn: ‘Chọn chồng cứ 3 to, 2 dài mà lấy, về sau ắt no đủ’, vậy những thứ đó là những thứ gì?

"Chọn chồng cứ 3 to, 2 dài mà lấy" nghĩa là gì? Thời xưa, ông cha ta thường truyền lại những kinh nghiệm để chị em chọn chồng.

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