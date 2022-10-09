Chồng tát vợ sấp mặt, mẹ chồng vòi tiền ngay khi con dâu vừa sinh khiến mẹ bỉm sữa rơi vào trầm cảm

Anh là một người hơi khó tính nhưng rất thương mình. Tụi mình chỉ yêu tầm 1 năm rồi tiến tới hôn nhân. Mặc dù chưa có nhà, chưa có xe nhưng với mức lương của mình và anh nếu cố gắng thì cũng sẻ có sớm thôi. Báo hiếu bố mẹ xong, lấy được chồng thương, lương cao thì cứ nghỉ cuộc sống sẻ màu hồng nhưng không như mình nghĩ.

Mình lấy chồng được 2 năm và có một cô con gái vừa tròn 3 tháng tuổi. Mình tự nhận mình là một cô gái có ngoại hình, học vấn. Trước khi lấy chồng lương mình khoảng 2x một tháng. Mình xây nhà cho bố mẹ ở quê xong thì lấy chồng.

Lấy nhau khoảng nữa năm thì tụi mình có em bé do vỡ kế hoạch lại trúng dịch nên anh bảo mình ở nhà cho yên tâm. Vài tháng đầu anh được lên chức, lương tăng nên mình ở nhà như bà hoàng chỉ có ăn với ngủ. Đến lúc gần sinh thì Hà Nội dịch khắp nơi, công ty anh khó khăn nên phá sản. Anh thất nghiệp. Tụi mình có một khoản tiết kiệm nhỏ lúc đó lấy ra dùng và sinh em bé.

Ảnh minh họa: Internet

Anh ở nhà chơi game suốt từ sáng đến tối không phụ giúp mình cái gì. Mẹ anh ở quê lên chăm mình thì cũng nằm trên phòng xem phim. Mình mang thai tháng thứ 9 cũng phải nấu nướng phục vụ 2 mẹ con.

Sinh em bé khoảng 15 ngày thì mẹ anh bỏ 2 mẹ con mình về quê vì gà vịt ở quê không ai trông và xin thêm 10 triệu để về trả nợ. Nhìn đứa bé 15 ngày mà chỉ biết ôm con khóc. Nếu có tiền và dư giả mình không bao giờ tiếc cho bà, nhưng cháu vừa sinh xong 15 ngày, con trai thì thất nghiệp, tụi mình thì đang ở nhà thuê mà bà nở lòng nào vẫn vòi tiền.

Sinh xong được một tháng thì tụi mình cãi nhau lớn vì tiền bạc, mình có nhắc lại chuyện mẹ anh lấy 10 triệu khi vừa mới sinh xong 15 ngày thì anh tát mình, anh nói mình keo kiệt này kia. Mình đã định ôm con đi nhưng anh giữ lại và xin tha thứ. Sau sinh thì ở nhà anh có phụ mình trông con, thay tả và làm việc nhà. Anh cũng không nhậu nhẹt hay cờ bạc gì nhưng anh là một người cực kì khô khan. Từ yêu đến lúc cưới anh chưa bao giờ tặng mình cái gì, đôi lúc mình nói thì anh chỉ nói anh không biết tặng gì.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay em bé tròn 3 tháng cũng là lúc anh đánh mình một lần nữa vì mình càm ràm nhăn nhó. Ai làm mẹ mới hiểu vừa không có tiền vừa áp lực chăm con khiến mình không thể vui vẻ được. Mình muốn đem con đi nhưng trong tay lại không có tiền, tiền dành dụm đã xây nhà cho ba mẹ rồi.Mình chẳng biết bắt đầu từ đâu, con còn nhỏ còn ông bà ngoại thì đã già. Ôm đứa bé 3 tháng tuổi mà chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm gì. Mình phải làm sao bây giờ?