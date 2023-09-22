Gái ế về quê lấy chồng qua mai mối, sau đêm tân hôn với ông chồng tự nhận bị gay, lúc nào đi tắm vợ cũng phải mang dao để phòng thân vì không còn sức chiều

Tâm sự 22/09/2023 00:19

Vân quyết định về quê cưới chồng như mẹ mai mối. Cứ tưởng dù là gái ế thì cũng phải lấy được người đàn ông tử tế một tý, nào ngờ lúc gặp mặt chồng tương lai của mình thì Vân choáng váng khi mà Tuấn gầy đến mức chắc chỉ được hơn 40 kg còn nhỏ người hơn cả Vân. Đã vậy dáng vẻ của Tuấn cứ yểu điệu không khác gì con gái. 

30 tuổi trong khi bạn bè cùng trang lứa đều con bồng con bế thì Vân vẫn nằm trong hội "gái ế". Thú thật thì không phải là Vân không muốn lấy chồng mà cô cũng thấy nóng ruột vô cùng, thế mà chẳng hiểu sao duyên số lận đận cỡ nào mà đến giờ Vân chưa gặp được người đàn ông đích thực của đời mình. Trước đây Vân cũng có mấy mối tình nhưng cứ yêu 2, 3 tháng là họ đều rời bỏ cô không một lý do.

Nghĩ do duyên âm nên Vân cũng đi nhờ thầy bói cắt, ấy thế nhưng cắt hết lần này đến lần khác mà tình hình cũng không cải thiện hơn. Bố mẹ dưới quê nóng ruột chờ tin con gái lấy chồng mãi không thấy nên quyết định giục Vân về quê cưới Tuấn, anh bán thịt lợn cũng đang cảnh ế như cô. Ban đầu thì Vân ngán ngẩm lắm vì cô ghét kiểu hôn nhân mai mối, nhưng mà mỗi lúc đi họp lớp bị bạn bè trêu thì cô khó chịu lắm rồi.

Thế là suy đi nghĩ lại thì Vân quyết định về quê cưới chồng như mẹ mai mối. Cứ tưởng dù là gái ế thì cũng phải lấy được người đàn ông tử tế một tý, nào ngờ lúc gặp mặt chồng tương lai của mình thì Vân choáng váng khi mà Tuấn gầy đến mức chắc chỉ được hơn 40 kg còn nhỏ người hơn cả Vân. Đã vậy dáng vẻ của Tuấn cứ yểu điệu không khác gì con gái. 

Gái ế về quê lấy chồng qua mai mối, sau đêm tân hôn với ông chồng tự nhận bị gay, lúc nào đi tắm vợ cũng phải mang dao để phòng thân vì không còn sức chiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Đằng nào tôi và anh cũng bị ép cưới nên tôi hỏi thật. Rốt cuộc anh có bị gay không hả?

Cứ tưởng anh ta sẽ nổi đóa lên mà bào chữa, ai dè anh ta nhìn Vân rồi tỉnh bơ.

- Sao em biết anh bị gay vậy hả? Lần này anh cưới em về cũng là để cho bố mẹ vui lòng thôi.

Nghe câu đó mà Vân ấm ức vô cùng, cô liên tục đòi hủy đám cưới nhưng mà bố mẹ cô nhất định không chịu nghe.

- Mẹ muốn con cưới ai cũng được...nhưng trừ anh bán thịt lợn đó ra. Anh ta bị gay...con không thể lấy ông chồng gay được.

- Vớ vẩn, gay đâu mà gay. Mày có biết trước đây thằng Tuấn nổi tiếng sát gái lắm không hả? 

- Nhưng mà...

- Không cãi gì nữa hết. Mày mà không cưới thì đừng có trách mẹ.

Không còn cách nào khác nên Vân đành gật đầu đồng ý, nghĩ cảnh cưới chồng gay coi như bảo vệ trinh tiết rồi vài năm ly hôn cũng được. Cứ coi như thoát được kiếp gái ế để đỡ bị trêu là được rồi. Và rồi điều gì đến cũng đến một đám cưới hoành tráng của Vân và Tuấn diễn ra trong sự chúc mừng của tất cả mọi người. Cả buổi lễ bị trêu về đêm tân hôn mà Vân chẳng có hứng thú gì vì cô biết đêm tân hôn tối nay của mình cũng chẳng có gì và cô mang tiếng có chồng vẫn là gái trinh.

Gái ế về quê lấy chồng qua mai mối, sau đêm tân hôn với ông chồng tự nhận bị gay, lúc nào đi tắm vợ cũng phải mang dao để phòng thân vì không còn sức chiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi khách khứa về hết Vân leo lên giường nằm ngủ rồi tuyên bố với chồng:

- Đêm nay anh ngủ sàn nhà đi...giường là của tôi. Vì anh bị gay nên chúng ta sẽ ngủ như vậy, tôi sẽ không nói ra chuyện anh bị  gay vì chuyện đó để người ta biết tôi cũng bị ảnh hưởng. Vậy nên chúng ta cứ làm vợ chồng hờ vài năm rồi ly hôn.

Nói rồi Vân đi ngủ, ai dè chưa đầy 4 phút thì cô đã bị lão chồng thò tay tụt quần.

- Anh...anh làm gì thế hả?

- Tất nhiên là đêm tân hôn thì làm chuyện ấy rồi...không lẽ em muốn làm trinh nữ trọn đời.

- Nhưng mà anh bị gay mà...gay thì anh chỉ thích đàn ông. Sao anh lại đòi ân ái với tôi chứ?

- Muốn biết anh gay hay không em phải tự khám phá chứ? Anh bán thịt lợn phải khỏe...thế mà em lại nói anh yểu điệu là sao? Giờ anh cho em biết mặt nhé.

Gái ế về quê lấy chồng qua mai mối, sau đêm tân hôn với ông chồng tự nhận bị gay, lúc nào đi tắm vợ cũng phải mang dao để phòng thân vì không còn sức chiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vừa nói ông chồng vừa đè ngửa Vân ra, kết quả là sau 1 hiệp thì Vân mới biết là mình mắc mưu ông chồng. Tuấn không phải bị gay mà trái lại anh mạnh và khỏe vô cùng, đêm tân hôn bị hành đến 7 hiệp mà Vân mệt rũ người. Mới cưới 3 ngày mà "phần dưới" của Vân sưng tấy lên, cô xin chồng nhưng không được. Chẳng thế mà bây giờ Vân cứ phải nói dối bị "đèn đỏ" để chồng đỡ đòi hỏi. Thậm chí đi tắm Vân cũng mang theo con dao để phòng thân vì nếu chồng có đòi cô phải dọa tự tử chứ cô sợ cảnh bị chồng hàng 7 hiệp một đêm lắm rồi. 

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Yêu nhau được 3 tháng, Tuấn tỏ ra rất quan tâm đến Lan và anh đề nghị cưới ngay vào cuối năm vì bố mẹ anh đã xem tuổi, họ yêu cầu con trai lấy vợ vào tuổi này là đẹp nhất.

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Từ khóa:   bi hài đêm tân hôn bí mật của chồng vợ chồng mới cưới

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