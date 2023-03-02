Có nhiều người yêu nhưng chẳng ai thương Hoa thật lòng. Người thì vì nhan sắc của cô, người thì vì gia đình cô có điều kiện. Và cho tới khi gặp Tiến, anh chinh phục cô bằng một tình yêu say đắm, không vụ lợi, yêu chính con người cô, Hoa thật sự rung động, không lâu sau, hai người về chung 1 mái nhà.

Tiến là người đàn ông hiền lành, anh khá ưa nhìn nhưng trầm tính ít nói. Tuy vậy, Tiến lại là người biết cách chăm sóc người khác. Đó có lẽ là nguyên nhân khiến Hoa, 1 cô gái tiêu tiền chẳng biết tiếc tay, từ nhỏ đã có bệnh tiểu thư đem lòng say mê.

Những ngày đầu tiên cuộc sống của Hoa đầy hoa mộng, cô như một nàng công chúa. Cô thích gì Tiến cũng chiều. Đó là vì hai bên có điều kiện nên vấn đề tiền nong chẳng phải nghĩ, việc nhà có ô sin làm.

Hoa làm cho nhà nước tiền chạy vào đã có bố cô lo nên Hoa đương nhiên có vị trí ngon lành lương cao và ổn định. Còn Tiến tuy nhà có điều kiện nhưng anh hiền lành chăm chỉ học lại giỏi cơ hội thăng tiến cao. Có lẽ, cuộc sống quá mãn nguyện, sự rảnh rang không phải suy nghĩ khiến Hoa thấy cuộc sống hôn nhân dần buồn tẻ. Và rồi cô ngoại tình.

Nhận ra sự thay đổi của Hoa, là người yêu vợ Tiến nhận ra điều đó. Nhưng vì yêu cô, Tiến đã cho cô cơ hội thay đổi. Anh vẫn quan tâm săn sóc cô từng chút một. Đôi khi bên tình mới, Hoa thực sự cũng có hối hận, lo nghĩ nỡ như 1 ngày chồng biết được sẽ rời xa mình. Nhưng rồi những cám dỗ xác thịt đã làm cô sa lầy.

Lần gần nhất khi bên nhau, Hoa bảo người tình, anh đừng để lại dấu vết kẻo chồng em nhìn thấy. Gần đây Tiến thích bật điện khi quan hệ.

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Thế nhưng tránh làm sao được, 1 người đàn ông yêu vợ và nhạy cảm như Tiến sao lại không nhận ra. Tối đó anh đòi hỏi, Hoa từ chối khéo, nói mình mệt, anh nhất định ép. Cái chính chẳng vì ham muốn mà vì anh muốn Hoa nhận lỗi với anh - như vậy nhất định anh sẽ tha thứ. Chẳng ngờ cô hờn dỗi kiếm cớ để né tránh anh.

Và khi Tiến cố kéo chiếc áo ngủ xuống thì những vết còn hằn lại trên da thịt vốn trắng ngần của cô khiến cả hai đau đớn. Tiến để lại cho cô lá đơn ly hôn - anh bảo đã cho cô cơ hội nhưng cô nhất định lừa dối tới cùng vì thế anh chẳng thể tha thứ được nữa.

Hoa ân hận, cô chìm trong nước mắt. Chính sự đua đòi và ham muốn tầm thường của cô đã khiến cô đánh mất đi hạnh phúc gia đình mà bao người ao ước, mất đi người đàn ông vốn yêu cô hơn cả bản thân mình.