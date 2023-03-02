Vợ một mức nói bản thân vẫn còn 'trong trắng' trước kết hôn, tôi chết lặng ngay khi được người đàn ông lạ mặt gửi cho hàng loạt clip

Tâm sự 02/03/2023 07:25

Thậm chí còn gửi cho tôi khá nhiều hình ảnh và clip mặn nồng của cả hai trong quá khứ. Nghe những lời đó tôi có phần không tin nhưng khi tận mắt xem loạt hình ảnh kia thì tôi như chết lặng.

Nếu bảo tôi coi trọng trinh tiết phụ nữ ở cái thời hiện đại này thì đúng là chẳng ra gì. Cái tôi cần chính là thời điểm hiện tại, cô ấy đối xử với tôi như thế nào. Nếu chẳng phải vụ con em gái tôi còn đang đi học mà vì chửa phải cưới vội thì tôi đã chẳng phát hiện ra cách sống mở miệng ra nói đạo đức của vợ nhưng đằng sau đó thì...

Ngày em gái tôi lấy chồng, vợ tôi hết bĩu môi lại mỉa mai nó hư hỏng vì có bầu trước khi cưới lại còn đang đi học. Nhà tôi cũng chẳng phải phong kiến gì, hơn nữa chồng con bé cũng lớn tuổi đó là ước muốn của chúng. Tôi cũng tặc lưỡi cho qua vì nói lại thành lời ra tiếng vào.

Mọi thứ sẽ là bí mật cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi lạ từ một người đàn ông. Anh ta tự xưng là người yêu cũ của vợ và muốn gặp tôi vì một vài chuyện cần xác minh. Tôi tò mò nên cũng đồng ý. Lúc tôi ngồi trước mặt anh ta, anh ta còn không tin vợ tôi đã lấy chồng và lấy một người phong độ như tôi.

 

Vợ một mức nói bản thân vẫn còn 'trong trắng' trước kết hôn, tôi chết lặng ngay khi được người đàn ông lạ mặt gửi cho hàng loạt clip - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta kể, anh ta và vợ là mối tình đầu của nhau từ ngày cấp 3. Yêu nhau 4 năm thì anh ta được cử sang nước ngoài học. Ở bên đó anh ta vẫn vừa học vừa làm. Anh ta còn xông xênh chi tiền cho vợ tôi ở nhà vì cô ấy nói có việc. Ban đầu còn hay liên lạc nhưng sau đó mất hút. Anh ta cứ nghĩ vợ tôi có vấn đề gì, hỏi han đủ kiểu mới biết vợ tôi đã đi lấy chồng.

Lập tức bay về nước hỏi cho ra nhẽ, anh ta nói với tôi với khuôn mặt vô cùng đáng thương. Thậm chí còn gửi cho tôi khá nhiều hình ảnh và clip mặn nồng của cả hai trong quá khứ. Nghe những lời đó tôi có phần không tin nhưng khi tận mắt xem loạt hình ảnh kia thì tôi như chết lặng.

Đúng chính xác đó là vợ tôi không thể lẫn đi đâu. Cô ấy chả khác gì một gái làng chơi khi ở trên giường với anh ta. Lúc đó tôi rất muốn đánh cho anh ta một trận tơi tả nhưng ngẫm đi cũng phãi ngẫm lại, chính anh ta đã giúp tôi nhận ra bộ mặt thật của vợ.

Tối đó tôi về nhà hỏi vợ. Vợ tôi một mực khẳng định lúc lấy tôi cô ấy vẫn còn trinh "em thề, em không nói dối anh, anh không tin vợ anh thì anh tin ai" rồi thì "anh biết em ghét nhất loại phụ nữ đã ngủ với trai còn mở miệng nói còn trinh". Đến khi tôi gửi cho cô ấy loạt clip nóng cô ấy mới im bặt và bắt đầu khóc lóc van xin tôi.

Vợ một mức nói bản thân vẫn còn 'trong trắng' trước kết hôn, tôi chết lặng ngay khi được người đàn ông lạ mặt gửi cho hàng loạt clip - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói thật, tôi không quá coi trọng chuyện trinh tiết nhưng sống với người vợ giả dối, 5 lần 7 lượt nói chuyện đạo đức mà lối sống buông thả quả thực tôi cũng chẳng chịu nổi. Tôi gửi đơn ly hôn cho vợ, nếu có sống với cô ấy chắc tôi cũng chẳng được hạnh phúc rồi có ngày cô ấy cũng phản bội lại tôi nhưng miệng vẫn một mực nói lời nhân đạo. Tôi chán lắm.

Con gái vừa sinh chồng liền đòi đặt tên, vừa nhìn tên cháu nội trên giấy khai sinh ông bà đột nhiên biến đổi sắc mặt, loạng choạng suýt ngã

Con gái vừa sinh chồng liền đòi đặt tên, vừa nhìn tên cháu nội trên giấy khai sinh ông bà đột nhiên biến đổi sắc mặt, loạng choạng suýt ngã

Nhưng đến khi bố mẹ tôi nhìn, ông bà đột nhiên biến đổi sắc mặt, mẹ tôi còn loạng choạng suýt ngã. Tôi mới nhạc nhiên "tên hay mà bố mẹ". Lúc ấy có chị gái chồng, chị mới hỏi đặt tên con là gì, tôi vui vẻ nói xong thì chị im lặng cũng chả khen hay chê bai gì cả. Tự nhiên trong lòng tôi có chút mông lung.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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