Con gái vừa sinh chồng liền đòi đặt tên, vừa nhìn tên cháu nội trên giấy khai sinh ông bà đột nhiên biến đổi sắc mặt, loạng choạng suýt ngã

Tâm sự 01/03/2023 18:56

Nhưng đến khi bố mẹ tôi nhìn, ông bà đột nhiên biến đổi sắc mặt, mẹ tôi còn loạng choạng suýt ngã. Tôi mới nhạc nhiên "tên hay mà bố mẹ". Lúc ấy có chị gái chồng, chị mới hỏi đặt tên con là gì, tôi vui vẻ nói xong thì chị im lặng cũng chả khen hay chê bai gì cả. Tự nhiên trong lòng tôi có chút mông lung.

Mang thai đứa con đầu tiên, khi biết siêu âm là con gái, chắc chẳng ai như chồng tôi. Nhẩy cẫng hét lớn ở cái phòng siêu âm. Tôi thì thích con trai trước vì tâm lý chắc chắn nhưng chồng tôi lúc nào cũng nói "anh thích con gái, em phải đẻ con gái đầu tiên còn sau em thích đẻ mấy thằng con trai tùy em".

Bố mẹ chồng tôi cũng tâm lý, ông bà chẳng đặt nặng áp lực con trai con gái miễn là con cháu nhà mình. Từ ngày có bầu, mẹ chồng tôi tranh hết việc, không thì bà lại thuê giúp việc, chả để tôi động tay chân làm gì. Khi con gái tôi được 6 tháng, chồng tôi mon men nói "con gái anh sẽ đặt tên nhé, anh nghĩ ra được 1 cái tên cho con hay lắm, em không được tranh với anh đâu".

Tôi bĩu môi "rồi con gái của anh, của anh tất". Ngày cầm tờ giấy khai sinh về, chồng tôi thì hí hửng, tôi xem, cái tên cũng rất hay và trong sáng, tôi cũng thích. Nhưng đến khi bố mẹ tôi nhìn, ông bà đột nhiên biến đổi sắc mặt, mẹ tôi còn loạng choạng suýt ngã. Tôi mới nhạc nhiên "tên hay mà bố mẹ".

Ngày làm đầy tháng cho con, đông đủ quan khách đến trong đó có họ hàng và cả bạn bè của chồng nữa. Lúc ấy có chị gái chồng, chị mới hỏi đặt tên con là gì, tôi vui vẻ nói xong thì chị im lặng cũng chả khen hay chê bai gì cả. Tự nhiên trong lòng tôi có chút mông lung.

Con gái vừa sinh chồng liền đòi đặt tên, vừa nhìn tên cháu nội trên giấy khai sinh ông bà đột nhiên biến đổi sắc mặt, loạng choạng suýt ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi còn hai chị em dọn dẹp, tôi mới ngỏ lời hỏi. Chị ấy ngập ngừng một lúc rồi mới nói "thực ra, tên con bé trùng với tên người yêu cũ thằng Th., con bé mấy cách đây 4 năm trong một tai nạn. Ngày đó hai đứa chúng nó yêu nhau lắm, cứ nghĩ sẽ thành đôi còn thề non hẹn biển đi nước ngoài học.

Nhưng chị cũng không nghĩ nó lại lấy tên con bé để đặt tên con. Mà em đừng nghĩ nhiều, thằng Th. nó là người rất có trách nhiệm, nó không bao giờ để người khác bận tâm hay làm gì có lỗi với em đâu. Chuyện này chắc ngoài ý muốn thôi".

Nghe xong tôi vừa ngỡ ngàng vừa buồn. Không ngờ, đã 4 năm trôi qua chồng tôi vẫn không thôi nhớ về người yêu cũ thậm chí còn lấy tên cô ấy đặt tên con. Có thể tình cảm đã hết nhưng anh làm vậy là ý gì. Anh không nghĩ tới cảm xúc của tôi sao.

Tối đó, sau khi cho con ngủ, tôi bực dọc nói chuyện với chồng. Chồng tôi lúng túng một hồi rồi giải thích "cô ấy cũng chẳng còn nữa em ghen làm gì, anh thấy tên hay và ý nghĩa thì đặt. Với cả, nếu sau con mà giống tính cô ấy cũng được. Cô ấy là một cô gái lương thiện và tài giỏi, ai cũng quý mến cô ấy".

Con gái vừa sinh chồng liền đòi đặt tên, vừa nhìn tên cháu nội trên giấy khai sinh ông bà đột nhiên biến đổi sắc mặt, loạng choạng suýt ngã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi càng sôi máu hơn "vậy sau đẻ con trai, em cũng dùng tên người cũ đặt nhé, tên anh ấy cũng hay lắm". Anh hoảng hồn "cái đó đâu có giống nhau...". Tôi gắt "không liên quan hả. Vậy chứ anh đặt tên người yêu cũ của anh người ngoài người ta biết anh và cô ấy từng yêu nhau sẽ nghĩ thế nào. Thiếu gì tên đẹp ý nghĩa. Hơn nữa, cô ấy cũng đã mất, anh muốn con giống cô ấy ư".

Thấy thái độ kiên quyết của tôi, chồng trùng xuống xin lỗi. Bố mẹ chồng và chị chồng của anh đồng thời vào nói đỡ cho anh, cam đoan anh không hề hai lòng, chuyện kia đã xa xôi lắm rồi. Tôi cũng tạm cho qua, cũng tin chồng không còn gì với người cũ, nhưng trong lòng vẫn tức anh ách. Đã thế phạt phục vụ vợ con cả năm mới thôi!

Rủ bạn thân đi đánh ghen, vừa mở cửa xông vào với khí thế hừng hực, tôi đau đớn khi nhìn thấy bộ dạng của cô ta

Rủ bạn thân đi đánh ghen, vừa mở cửa xông vào với khí thế hừng hực, tôi đau đớn khi nhìn thấy bộ dạng của cô ta

Tôi còn chưa định hình gì thì bạn tôi đã lôi tôi vào nhà đóng sập cửa lại và bắt đầu màn đánh ghen tơi tả. Có lẽ vì cô ta mang bầu nên chúng tôi cũng chẳng dám động tay chân nhiều, chỉ nói và mắng cô ta. Nghe xong, cô ta cũng ngạc nhiên và dấu hiệu hoảng loạn bắt đầu.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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