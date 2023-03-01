Đi nhậu về say sỉn, mở cánh cửa phòng tôi sốc nặng thấy chị không mảnh vải che thân đang 'ân ái' trên giường

Tâm sự 01/03/2023 09:10

Rượu thì ngà ngà, trong bóng tối chập choạng tôi đẩy cửa phòng theo quán tính. Lập tức có một tiếng hét thất thanh. Hóa ra tôi vào nhầm phòng chị dâu...

Nhà tôi có 2 anh em, bố mẹ thì mất sớm nên hai anh em nương tựa nhau từ bé. Với tôi, anh trai vừa giống bố, vừa giống mẹ lại như một người bạn tâm tình của tôi vậy. Tôi rất tôn trọng và yêu thương anh nên anh bảo gì tôi cũng nghe.

Anh ra trường đi làm, tôi cũng chỉ muốn học nhanh nhanh chóng chóng để được đi làm như anh nhưng anh bắt tôi phải có bằng đại học mới được. Cố gắng lắm tôi cũng ra trường với tấm bằng cử nhân trên tay. Lúc này anh mới cho tôi đi làm. Thực ra, đấy là công khai chứ tôi đã đi làm trước đó từ thời sinh viên. Bởi nếu không đi làm phụ thuộc vào anh mãi tôi thấy mình rất áy náy và bất tài.

Ra trường với kinh nghiệm có được, tôi cũng xin được một công việc có mức lương ổn. Hai anh em có cuộc sống tốt hơn. 4 năm sau đó, anh tôi cưới vợ. Chị dâu là một cô gái trẻ, xinh đẹp và có vẻ giàu có. Anh tôi nói, anh lấy chị ấy không phải vì tiền mà là bởi đức tính của chị ấy. Tôi tin anh trai mình đã lựa chọn đúng.

 

Đi nhậu về say sỉn, mở cánh cửa phòng tôi sốc nặng thấy chị không mảnh vải che thân đang 'ân ái' trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lấy vợ xong, tôi muốn chuyển ra ở giêng thì anh tôi không chịu. Với số vốn tích cóp được những năm tháng đi làm, tiền mừng cưới anh cũng mua được một căn chung cư nhỏ và bảo tôi ở đó với vợ chồng anh. Vì nhà có 2 anh em nên không muốn mỗi người một nơi. Nghe lời anh. Tôi ở lại.

Công việc của anh thường xuyên phải đi công tác. Nhà còn mình tôi với chị, nhiều lúc cũng ái ngại nhưng tôi toàn chờ tới lúc chị dâu ngủ mới về. Hôm đó, công ty tôi thắng dự án lớn, tôi đi về khá muộn. Rượu thì ngà ngà, trong bóng tối chập choạng tôi đẩy cửa phòng theo quán tính.

Lập tức có một tiếng hét thất thanh. Hóa ra tôi vào nhầm phòng chị dâu nhưng choáng hơn là thấy chị không một mảnh vải che thân đang xem phim nóng rồi "một mình". Thấy tôi, chị dâu vội vàng trùm chăn và quát lớn "chú làm gì thế, đây là phòng tôi mà".

Đi nhậu về say sỉn, mở cánh cửa phòng tôi sốc nặng thấy chị không mảnh vải che thân đang 'ân ái' trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng như sực tỉnh, vội vàng quay mặt đi xin lỗi rồi đi ra và lặn luôn về phòng. Rõ ràng anh trai tôi không ở nhà, chả nhẽ đó là thói quen của chị ấy ư, anh tôi không đáp ứng được cho chị sao, bình thường chị nhìn hiền lành lắm mà. Bao nhiêu câu hỏi cứ chập chờn trong đầu tôi như vậy đêm đó.

Những ngày sau ấy, chị dâu vẫn cứ bình thản còn tôi mỗi lần gặp chị lại đỏ mặt tía tai. Có lẽ tôi cần phải chuyển nhà thôi.

Đêm tân hôn còn chưa kịp động phòng, vợ chồng tôi khóc cạn nước mắt vì hành động bôi bác của nhà anh

Đêm tân hôn còn chưa kịp động phòng, vợ chồng tôi khóc cạn nước mắt vì hành động bôi bác của nhà anh

Ba tôi tức giận vì nghĩ nhà trai coi thường nhà mình nhưng bố chồng tôi bảo: “Phong tục ngoài tôi thế, đường sá xa xôi, đi gấp gáp không sắm kịp, cứ quy ra tiền cho xong. Chỗ này tầm 10 triệu chẳng bằng cái lễ rồi đó sao”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường