Ra mắt nhà bạn gái, bị mẹ bạn gái 'sỉ nhục' không ra gì, tôi chốt nhẹ một câu khiến bà ta im tịt

Ngày đầu tiên tôi về nhà em ra mắt, bố em thì vẫn xởi lởi còn mẹ em thì thái độ ra mặt. Bà liên tục hỏi tôi những câu hỏi giống như tôi là kẻ phạm nhân của bà. Thậm chí cả những câu tế nhị nhất bà cũng đem ra hỏi tôi. Nếu Thu có hích tay mẹ thì bà quay ra mắng Thu "con gái dại dột phải tìm hiểu kỹ nhỡ đâu người ta hám của lừa con thì sao. Dốt lắm".

Tôi và Thu yêu nhau 1 năm thì 2 đứa dẫn nhau về nhà ra mắt. Tôi là trai tỉnh còn Thu là gái phố. Ban đầu tôi cũng khá dè dặt khi quyết định tiến đến với Thu nhưng sau một khoảng thời gian, tình cảm chân thành và tính cách của Thu đã khiến tôi đổ gục.

Tôi không quan trọng điều đó, chỉ cần Thu hiểu và yêu tôi là được rồi. Thu cũng khá quyết tâm nên mẹ cô ấy dù có gay gắt nhưng chúng tôi vẫn sẽ quyết định tổ chức đám cưới.

Nói thật, nghe được những câu nói đó bản thân tôi cũng không có phần thoải mái. Đúng tôi là trai quê nhưng nhà tôi cũng khá bề thế trong vùng hơn nữa, công việc và mức lương hiện tại của tôi không phải chàng trai nào cũng có thể sở hữu. Chỉ có điều, tôi vốn là người giản dị, không thích phô trương thế nên nhiều người nghĩ tôi yêu Thu là vì tiền cũng phải thôi.

Trước ngày cưới 2 tháng, Thu mời tôi về nhà ăn cơm nói là có giỗ chạp gì đó. Tôi đồng ý, cũng chuẩn bị quà cáp các thứ đầy đủ nhưng phong cách ăn mặc giản dị của tôi thì vẫn như thế. Sau khi ăn uống xong, lúc mọi người đang ngồi uống nước. Mẹ Thu - Mẹ vợ tương lai của tôi bắt đầu nói về tôi. Bà liên tục chê bai tôi nhìn quê mùa, không sang để hợp với con gái bà và phong cách nhà bà.

Không chỉ điều đó, bà cũng chê tôi là dân tỉnh lẻ muốn bám trụ đất phố nên mới quyết bám con gái bà. Quả thực, những lần trước tôi không để ý nhưng lần này, máu nóng trong người dồn lên. Tôi đứng lên xin phép họ hàng nhà vợ tương lai, mẹ vợ tương lai rồi nói "Cháu vẫn xin gọi bác là bác vì 2 tháng nữa mới đám cưới. Và nếu những gì cháu nói dưới đây có động chạm thì mong bác bỏ qua.

Cháu thấy Thu và bác như 2 thái cực vậy, không hiểu sao lại là mẹ con ruột. Nếu cháu đến với Thu vì tiền thì giờ này cháu cũng kiếm được 1 khoản kha khá từ Thu và cao chạy xa bay chứ chẳng ngồi đây để nghe bác mỉa mai như vậy. Hơn nữa, từ giờ tới lúc cưới cháu vẫn hoàn toàn có thể hủy hôn để bác tìm cho Thu một người chồng sang chảnh, đẳng cấp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cháu không nghĩ với bác, vẻ ngoài lại quan trọng hơn hạnh phúc của con gái mình. Những lần trước cháu im lặng vì cháu tôn trọng bác nhưng lần này trước bao nhiêu người bác cứ làm ra vẻ con gái bác cành cao lá ngọc, thưa bác, chính những điều ấy có thể khiến con gái bác sau này khổ sở cả đời. Hôm nay cảm ơn nhà đã mời cháu đến dùng cơm, cháu có việc nên xin phép về trước".

Mặt mẹ Thu cứ từ tái sang đỏ, bà ú ớ không nói nổi lời nào. Họ hàng thì bắt đầu quay ra bàn tán còn Thu thì... cô ấy chỉ biết đứng thở dài. Lúc tiễn tôi ra cổng, Thu vẫn thay mặt mẹ xin lỗi và tôi cũng xin lỗi cô ấy.

Bởi sau này tôi sống với Thu chứ không phải mẹ Thu nhưng lòng tự trọng con người cũng có giới hạn. Huống chi tôi lại còn là đàn ông, thể diện của tôi còn đáng quý hơn tiền bạc, gia sản của tôi vậy...Tôi không hối hận về những gì mình đã làm...