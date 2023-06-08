Đêm tân hôn vợ nhất quyết không cho chồng động vào người, tức giận tát vợ một cái, người chồng sau đó 'sốc tột độ' với kết luận của bác sĩ

Tâm sự 08/06/2023 05:26

Không giữ được bình tĩnh trước thái độ của vợ, Tiểu Cương đã tát Điềm Điềm một cái, chẳng thể ngờ cái tát của Tiểu Cương đã khiến Điềm Điềm ngất xỉu.

Tiểu Cương năm nay đã 30 tuổi, anh vừa kết hôn chưa được bao lâu. Tiểu Cương gặp vợ của mình trong một buổi tụ tập của bạn bè, khi nhìn thấy Điềm Điềm, Tiểu Cương đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Sau đó dưới sự theo đuổi của Tiểu Cương, Điềm Điềm đã cảm động và quyết định kết hôn với anh.

Có lẽ tuổi tác của hai người cũng không còn nhỏ, một tháng sau khi hẹn hò bố mẹ hai bên đã giục cưới. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của họ khiến nhiều người thấy bất ngờ. Ngày kết hôn, có rất nhiều bạn bè đến tham dự, đối với cặp đôi mới cưới, đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời họ. Theo đuổi và lấy được một người vợ xinh đẹp như Điềm Điềm là niềm hạnh phúc lớn nhất của Tiểu Cương.

Đêm tân hôn vợ nhất quyết không cho chồng động vào người, tức giận tát vợ một cái, người chồng sau đó 'sốc tột độ' với kết luận của bác sĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong đêm tân hôn, vợ chồng vô cùng vui vẻ nhưng đến lúc động phòng, Điềm Điềm nhất quyết không cho Tiểu Cương động vào người mình. Tiểu Cương thấy khó hiểu, dù sao hai người cũng đã kết hôn, tại sao vợ anh lại có thái độ như vậy. Không giữ được bình tĩnh trước thái độ của vợ, Tiểu Cương đã tát Điềm Điềm một cái, chẳng thể ngờ cái tát của Tiểu Cương đã khiến Điềm Điềm ngất xỉu. Người chồng hối hận và đưa vợ đến bệnh viện ngay lập tức.

Sau khi được thăm khám, bác sĩ kết luận rằng Điềm Điềm đã có thai được hai tháng. Tiểu Cương choáng váng với câu nói này, anh không thể chấp nhận. Trên thực tế, Tiểu Cương và Điềm Điềm mới quen nhau được 4 tháng, trong 4 tháng này anh chưa từng quan hệ với Điềm Điềm thì làm sao có thai được. Đến lúc này Tiểu Cương mới vỡ lẽ, thì ra Điềm Điềm đã có người đàn ông khác, anh chỉ là lốp dự phòng mà thôi.

Đêm tân hôn vợ nhất quyết không cho chồng động vào người, tức giận tát vợ một cái, người chồng sau đó 'sốc tột độ' với kết luận của bác sĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với Tiểu Cương, đây vốn dĩ là một hôn nhân hạnh phúc, vậy nhưng chẳng thể ngờ anh lại gặp phải tình huống không thể chấp nhận này. Suy cho cùng, vợ anh đang mang thai đứa con của người đàn ông khác, anh không  thể bao dung cho lỗi lầm này. Cuối cùng Tiểu Cương đã lựa chọn ly hôn để giải thoát cho cả hai.

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