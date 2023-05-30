Rồi đến một ngày tôi gặp được chồng hiện tại của tôi. Anh là người có năng lực, dựa vào tài năng của bản thân anh đã thi vào công chức. Người đàn ông này giúp tôi tìm thấy cảm giác an toàn thứ mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm.

Tôi năm nay 27 tuổi, từ khi tốt nghiệp đại học đến nay tôi chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Trong gia đình tôi là một người con ngoan nhưng tính cách có phần nóng nảy. Bố mẹ tôi đều xem tôi là báu vật, với tính cách của mình, tôi chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi.

Quen nhau một thời gian, anh quyết tâm theo đuổi tôi. Vốn đã có tình cảm, tôi đồng ý ngay và cặp đôi nhanh chóng kết hôn. Do gia đình anh ở quê nên mẹ chồng lúc nào cũng muốn con dâu nhanh chóng sinh cháu trai. Vậy nhưng tôi chưa muốn sinh con ngay sau khi cưới, tôi không muốn gây mâu thuẫn với mẹ chồng nên đã không nói ra suy nghĩ của mình.

Vào đúng ngày kết hôn, những người ở quê anh liên tiếp mời rượu tôi dâu chú rể, điều này khiến vợ chồng tôi đều cảm thấy choáng váng. Vậy nhưng đến lúc động phòng, anh lại lấy một ly rượu ra và nói rằng hai vợ chồng uống rượu giao bôi. Không còn cách nào khác, tôi đành uống, vừa uống xong tôi đã thấy đau đầu và mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy nóng ran trong người, toàn thân mệt mỏi, tôi nói chồng đưa mình đi bệnh viện trong khi anh lại lấy tay che miệng. Điều này khiến tôi nghi ngờ. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng có thể tôi ăn nhầm đồ ăn gì đó nên mới nóng ran toàn thân như vậy. Tôi nghĩ nát óc nhưng không biết mình đã ăn phải đồ gì, tôi nhớ lại hành động của chồng và hỏi ảnh sau khi về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Anh nói rằng, mẹ anh tìm hiểu được một phương thuốc của địa phương, nghe nói uống thứ này vào sẽ sinh con trai nên anh đã trộn thuốc này vào ly rượu cho tôi uống. Trong lúc nói chuyện, anh vẫn rất hào hứng, anh không nhận ra lỗi của mình. Nghe đến đây, tôi không thể kiềm chế được, tính tôi từ trước đến nay đều vô cùng quyết liệt, không bao giờ chịu thua. Tôi không thể tha thứ cho hành động của chồng và đã gọi điện báo cảnh sát ngay sau đó.