Đêm tân hôn, tôi nóng ran người bởi thứ nước lạ chồng đưa rồi chìm vào cơn mơ mãnh liệt, đến khi tỉnh dậy tôi phát hiện một sự thật không thể tha thứ

Tâm sự 30/05/2023 02:45

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy toàn thân mệt mỏi, rã rời. Nhưng điều khiến tôi sốc nhất là một chuyện anh đã làm khó có thể tha thứ được.

Tôi năm nay 27 tuổi, từ khi tốt nghiệp đại học đến nay tôi chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Trong gia đình tôi là một người con ngoan nhưng tính cách có phần nóng nảy. Bố mẹ tôi đều xem tôi là báu vật, với tính cách của mình, tôi chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi.

Rồi đến một ngày tôi gặp được chồng hiện tại của tôi. Anh là người có năng lực, dựa vào tài năng của bản thân anh đã thi vào công chức. Người đàn ông này giúp tôi tìm thấy cảm giác an toàn thứ mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm.

Đêm tân hôn, tôi nóng ran người bởi thứ nước lạ chồng đưa rồi chìm vào cơn mơ mãnh liệt, đến khi tỉnh dậy tôi phát hiện một sự thật không thể tha thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Quen nhau một thời gian, anh quyết tâm theo đuổi tôi. Vốn đã có tình cảm, tôi đồng ý ngay và cặp đôi nhanh chóng kết hôn. Do gia đình anh ở quê nên mẹ chồng lúc nào cũng muốn con dâu nhanh chóng sinh cháu trai. Vậy nhưng tôi chưa muốn sinh con ngay sau khi cưới, tôi không muốn gây mâu thuẫn với mẹ chồng nên đã không nói ra suy nghĩ của mình.

Vào đúng ngày kết hôn, những người ở quê anh liên tiếp mời rượu tôi dâu chú rể, điều này khiến vợ chồng tôi đều cảm thấy choáng váng. Vậy nhưng đến lúc động phòng, anh lại lấy một ly rượu ra và nói rằng hai vợ chồng uống rượu giao bôi. Không còn cách nào khác, tôi đành uống, vừa uống xong tôi đã thấy đau đầu và mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy nóng ran trong người, toàn thân mệt mỏi, tôi nói chồng đưa mình đi bệnh viện trong khi anh lại lấy tay che miệng. Điều này khiến tôi nghi ngờ. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng có thể tôi ăn nhầm đồ ăn gì đó nên mới nóng ran toàn thân như vậy. Tôi nghĩ nát óc nhưng không biết mình đã ăn phải đồ gì, tôi nhớ lại hành động của chồng và hỏi ảnh sau khi về nhà.

Đêm tân hôn, tôi nóng ran người bởi thứ nước lạ chồng đưa rồi chìm vào cơn mơ mãnh liệt, đến khi tỉnh dậy tôi phát hiện một sự thật không thể tha thứ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Anh nói rằng, mẹ anh tìm hiểu được một phương thuốc của địa phương, nghe nói uống thứ này vào sẽ sinh con trai nên anh đã trộn thuốc này vào ly rượu cho tôi uống. Trong lúc nói chuyện, anh vẫn rất hào hứng, anh không nhận ra lỗi của mình. Nghe đến đây, tôi không thể kiềm chế được, tính tôi từ trước đến nay đều vô cùng quyết liệt, không bao giờ chịu thua. Tôi không thể tha thứ cho hành động của chồng và đã gọi điện báo cảnh sát ngay sau đó.

Chỉ vì vợ không nấu được bữa cơm ra hồn, chồng âm mưu trả thù bằng việc lén lút qua lại với nữ giúp việc hơn cả chục tuổi

Chỉ vì vợ không nấu được bữa cơm ra hồn, chồng âm mưu trả thù bằng việc lén lút qua lại với nữ giúp việc hơn cả chục tuổi

Tôi sụp xuống như một kẻ tâm thần. Tôi thật sự tồi tệ như vậy sao? Tôi làm vợ sai cách rồi sao? Chỉ vì tôi không nấu ăn cho chồng mà anh ta có quyền ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 3 giờ 8 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân