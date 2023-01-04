Đêm tân hôn 'đòi' vợ cả đêm đến rệu rã mới nhắm mắt đi ngủ, 2 giờ sáng nghe tiếng rên rỉ kế bên mà tôi giật mình thức giấc, đau đớn khi biết thủ phạm là ai

Tâm sự 04/01/2023 19:39

Trong đêm tân hôn, tôi tự thấy bản thân đã "phục vụ" tốt cho vợ mình rồi mới yên tâm đi ngủ. Ai ngờ bao nhiêu ấy vẫn chưa thỏa mãn, tôi giật mình khi biết âm thanh ấy phát ra từ đâu.

Tôi và Lan đến với nhau nhờ sự mai mối của người thân. Cũng như những cặp đôi nên duyên nhờ mai mối khác, chúng tôi không có quá nhiều thời gian tìm hiểu vì thực sự là hai đứa đã thuộc dạng quá lứa lỡ thì cả rồi. Nhìn sơ qua tôi và Lan khá hợp nhau về quan điểm, tính cách cũng như tương xứng về điều kiện công việc và gia đình. Thiết nghĩ chẳng thể đi đâu để tìm được một đối tượng tốt hơn, tôi và cô ấy quyết định nên duyên vợ chồng, cùng nhau xây đắp một tổ ấm chung. 

Mọi chuyện suôn sẻ và êm đẹp cho đến đêm tân hôn. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi đều từng yêu đương nên chắc chắn hai đứa không còn bỡ ngỡ và quá ngượng ngập nữa. Nhờ đó mà đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi và nồng nàn. Chuyện quá khứ của vợ, tôi không hề hỏi đến và cũng chẳng để bụng. Chỉ cần hiện tại và tương lai cô ấy đối xử tốt với chồng là được. 

Đêm tân hôn 'đòi' vợ cả đêm đến rệu rã mới nhắm mắt đi ngủ, 2 giờ sáng nghe tiếng rên rỉ kế bên mà tôi giật mình thức giấc, đau đớn khi biết thủ phạm là ai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đã một thời gian dài tôi không có bạn gái, chính vì thế trong đêm tân hôn tôi có đòi hỏi vợ hơi nhiều. Cũng may cô ấy đều đáp ứng nhiệt tình và vui vẻ. Mãi đến nửa đêm hai đứa mới mệt nhoài và ngủ thiếp đi. 

Tôi là một người rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc. Chính vì thế khi nghe được những âm thanh lạ lẫm vang lên ngay bên cạnh mình thì tôi đã lập tức bị đánh thức. Để rồi khi biết rõ những tiếng động ấy là gì và ai là người phát ra mớ âm thanh đó thì tôi không khỏi bàng hoàng sửng sốt.

Những tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ khe khẽ của phụ nữ khiến tôi rùng mình. Phải, người phát ra đám âm thanh nhạy cảm ấy không ai khác chính là vợ tôi. Lan đang tự thỏa mãn bản thân ngay bên cạnh chồng! Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được lại có tình cảnh tréo ngoe như thế xảy ra!

Lúc đó tôi đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng vẫn nằm im vờ như không hay biết gì. Tôi không biết phải đối mặt thế nào và phản ứng ra sao với vợ. Đó là một tình huống vô cùng tế nhị và nhạy cảm, tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn bị chồng bắt gặp. Có lẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ say nên Lan mới ngang nhiên làm điều đó ngay bên cạnh chồng mình.

Tôi càng nghĩ càng không thể hiểu nổi tại sao vợ lại làm như thế. Đêm tân hôn chúng tôi vừa kết thúc, tôi đòi hỏi cô ấy 3 lần liền chứ không phải chỉ qua loa cho xong. Tôi tự nhận thấy kỹ năng phòng the và vấn đề sinh lý của bản thân không đến nỗi nào. Những cô bạn gái trước đây của tôi chưa có ai phải phàn nàn về phương diện đó cả. Vậy hà cớ gì sau khi kết thúc đêm tân hôn mệt nhoài với chồng, vợ tôi vẫn phải tự thỏa mãn thêm cho bản thân?

 

Từ lúc ấy tới sáng tôi không thể ngủ nổi nữa. Tôi nghe rõ mồn một những động tác và âm thanh của vợ phát ra ngay sát cạnh mình. Một lúc lâu sau đó cô ấy mới im lặng dần và chìm vào giấc ngủ. Sáng ra vợ vẫn cư xử rất bình thường với tôi, tươi cười hòa nhã và hỏi thăm rất tình cảm. Nhưng cứ nghĩ đến hành động đêm hôm trước của vợ là tôi lại không thấy thoải mái chút nào.

Đêm tân hôn 'đòi' vợ cả đêm đến rệu rã mới nhắm mắt đi ngủ, 2 giờ sáng nghe tiếng rên rỉ kế bên mà tôi giật mình thức giấc, đau đớn khi biết thủ phạm là ai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hành động của cô ấy cho thấy một khả năng duy nhất đó là tôi vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của vợ. Thật sự khó bề tưởng tượng nổi! Cả ngày bận rộn tiệc cưới đã mệt mỏi, chúng tôi lại tân hôn đến tận nửa đêm, vậy mà cô ấy vẫn còn sức lực và ham muốn nữa hay sao? Có phải vợ tôi thuộc mẫu phụ nữ có nhu cầu quá cao hay không?

Cô ấy không sai bởi cơ thể mỗi người mỗi khác. Thế nhưng quan trọng là liệu chúng tôi có thể hòa hợp trong phương diện tình dục được hay không? Tôi e rằng mình khó mà thỏa mãn được vợ mất. Chuyện ấy không hài hòa thì hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng và tình cảm vợ chồng sẽ sớm nhạt nhòa. Nghĩ mà thấy chán quá, vừa cưới nhau đã gặp chuyện thế này. Tôi phải làm gì đây?

Bỏ người yêu lâu năm để đến bên đại gia lắm tiền rồi nhận ra mình chỉ là kẻ thứ 3, lúc gặp lại người cũ nghe câu nói này của anh mà tôi nhục nhã ê chề

Bỏ người yêu lâu năm để đến bên đại gia lắm tiền rồi nhận ra mình chỉ là kẻ thứ 3, lúc gặp lại người cũ nghe câu nói này của anh mà tôi nhục nhã ê chề

Ngày đó tôi đành rời bỏ người yêu mình để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, quả thật thời gian bên anh tôi chịu không ít thiệt thòi. Tuy nhiên, mọi ảo vọng đổ vỡ khi phát hiện vị đại gia tôi yêu đã có vợ con đề huề.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm