Tôi biết sau khi đọc những tâm sự của tôi, chị sẽ thấy tôi thật ngốc nghếch. Tôi mới bước chân vào cuộc hôn nhân này chưa lâu. Nói đúng hơn, tôi mới chỉ kết hôn được vài ngày.

Cho tới hôm chúng tôi kết hôn. Đêm ấy cả nhà kiểm phong bì, sau đó mẹ chồng gọi chồng tôi ra ngoài thì thầm to nhỏ gì đó, tôi ở trong phòng cất tiền vào két sắt cho mẹ chồng. Khi chồng tôi nói chuyện với mẹ xong xuôi, chúng tôi cũng rời phòng bố mẹ chồng để về phòng mình ngủ.

Chồng của tôi là người gia trưởng, rất cộc cằn và có thói vũ phu. Trước đây tôi đã từng nhiều lần muốn chia tay anh ta. Thế nhưng vì yêu và vì sợ những lời đe dọa đến từ anh ta mà tôi vẫn phải nhắm mắt làm vợ một người đàn ông như thế.

Tôi nhớ lúc ấy còn chưa kịp vào giấc thì mẹ chồng tôi đã lên đ.ập cửa. Rồi bà đổ cho tôi đã lấy 5 triệu trong số tiền mừng cưới kia. Tôi chưa kịp thanh minh thì đã bị chồng đá bay xuống giường, anh còn trừng mắt lên với tôi: “Nhà này thiếu tiền à mà cô phải làm thế”.

Tôi chưa kịp thanh minh thì đã bị chồng đá bay xuống giường - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó bố chồng tôi hớt hải chạy lên, ông bảo cọc tiền bị túi xách của mẹ chồng đè lên, vì thế mà bà không tìm thấy tiền. Lúc này chồng tôi biết trách oan vợ nhưng vẫn không xin lỗi một câu.

Chị Hướng Dương ạ, tôi đang mang thai. Biết chuyện này nhưng chồng tôi vẫn ra tay với vợ như thế đấy. Tôi đã về nhà bố mẹ đẻ. Chồng và bố mẹ chồng tôi có sang xin lỗi và hy vọng tôi về nhà nhưng tôi vẫn phân vân quá. Theo chị, tôi nên làm gì đây?

Chào bạn.

Qua lời bạn kể, Hướng Dương nghĩ bạn đã có câu trả lời cho mình rồi. Ngay từ đầu, chồng bạn đã thể hiện là một người độc đoán và hung tợn. Bạn có nghĩ một người như vậy sẽ thay đổi sau khi kết hôn không?

Theo Hướng Dương, việc chồng bạn đ.ánh v.ợ không phải một hành động bột phát. Nhất là khi bạn đang mang thai con của anh ta. Có thể chồng bạn luôn nói yêu thương vợ sau những lần đ.ánh v.ợ, nhưng thực chất nếu thương vợ, anh ta sẽ không bao giờ đ.ánh bạn vì những lý do rất đơn giản như vậy.

Có thể bạn sẽ xấu hổ với mọi người vì mới kết hôn đã phải về nhà bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, bạn đừng để ý đến những điều khác, hãy nghĩ cho mình và con. Đó mới là điều quan trọng nhất. Hướng Dương hy vọng bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong hoàn cảnh khó khăn này.

Hướng Dương.