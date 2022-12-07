Anh đau đớn lắm nhưng chỉ im lặng lắc đầu. Về tới nhà, anh đón con, con bé hôm nay quấy hơn mọi hôm. Anh liền nhắn một tin cho vợ với hi vọng...

Không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn như bạn bè, hết cấp 2 anh đã phải đi làm phu hồ để phụ gia đình và nuôi 3 đứa em nhỏ ăn học. Bao nhiêu năm, làm việc chăm chỉ cũng có chút vốn kha khá nhưng con gái đến với anh đều thực dụng chẳng ai thương yêu anh thật lòng. Rồi anh gặp chị, chị kém anh 3 tuổi đã qua một đời chồng và có 1 đứa con riêng. Chị là khách hàng của anh. Nói thẳng ra, anh đang thi công căn nhà cho chị. Nhiều hôm thấy anh tẩn mẩn làm khuya rồi lót dạ tạm bằng ổ bánh mì khô, chị thương lắm. Từ đó chị hay quan tâm anh hơn, nấu đồ ngon cho anh, dần dà họ phát sinh tình cảm nhưng anh mặc cảm không dám tiến xa cho đến ngày chị chủ động.

Ngôi nhà hoàn thiện cũng là ngày họ về chung đôi. Thời gian đầu anh chị sống rất hạnh phúc, chị cũng nhanh chóng sinh cho anh một cô công chúa đáng yêu. Nhưng sinh xong 3 tháng chị đã đi làm. Mọi việc nhà lại mình anh cáng đáng, chị cũng chưa bao giờ chê bai công việc của anh nên anh vẫn làm việc cũ. Hôm đó, anh đang ở nhà trông con thì bạn anh gọi điện "tới đây nhanh đi, vợ mày đang ôm ấp lão nào trong quán cafe ấy". Anh vội vàng gửi con cho hàng xóm lao đến. Họ uống nước xong liền dắt díu nhau vào nhà nghỉ ngay đó. Tận mắt chứng kiến vợ tay trong tay vào nhà nghỉ với tình nhân, anh đau đớn lắm nhưng chỉ bảo bạn "thôi tao về đây, con bé nhà tao đang khóc". Bạn anh cáu "sao không vào đánh tan xác cho chúng nó biết tay". Anh chỉ im lặng lắc đầu.

Tận mắt chứng kiến vợ tay trong tay vào nhà nghỉ với tình nhân, anh đau đớn lắm - Ảnh minh họa: Internet Về tới nhà, anh đón con, con bé hôm nay quấy hơn mọi hôm. Anh liền nhắn một tin cho vợ "Em đi nhà nghỉ xong thì về sớm nhé, con khát sữa nên khóc dữ lắm". Chưa đầy 30 phút vợ anh có mặt tại nhà. Chị chưa kịp nói câu gì thì anh bảo "em tắm qua nước ấm rồi hãy cho con bú đừng để con ngửi mùi thuốc lá, tội con". Chị sững người, vội vàng làm theo lời anh. Tối đó sau khi các con ngủ, chị quỳ gối xin lỗi anh, kể rằng bị tay sếp đó lợi dụng và hứa sẽ không tái phạm nữa. Ngay ngày hôm sau chị xin nghỉ việc, nếu không nhờ sự bao dung của anh, có lẽ chị lại đánh mất hạnh phúc thêm 1 lần nữa.

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