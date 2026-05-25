Đêm mất ngủ của người chồng có vợ vào nhà nghỉ với bạn khác giới lúc 9h tối

Tâm sự 25/05/2026 23:50

"Người bạn khác phái của vợ tôi, tôi phải chịu đựng đến đâu nữa?" Cư dân mạng đang có những ý kiến bất đồng về câu chuyện của một người chồng lo lắng sâu sắc về vấn đề người bạn khác phái của vợ mình.

Mới đây, một trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Phạm vi chấp nhận được của bạn với người bạn khác phái với vợ của mình là bao nhiêu?"

Theo câu chuyện, vào ngày hôm qua, vợ của tác giả A đã tham dự một bữa tiệc rượu tụ tập hai người đàn ông và hai người phụ nữ.

Trái ngược với dự đoán của anh A rằng người vợ sẽ về nhà sau 9 giờ tối do giãn cách xã hội nhưng cuối cùng vợ anh đã không về nhà sau 9 giờ tối.

Hóa ra người vợ đã ở Party-room và tiếp uống rượu sau 9 giờ.

Đến đây, người chồng tức tối nói rằng: “Ở nhà nghỉ có 1 phòng gọi là Party-room (phòng tiệc), đây là một căn phòng lớn được trang bị nhiều trang thiết bị” và “Vợ tôi đến một nơi có giường và phòng tắm để uống rượu”.

Tuy nhiên, vợ tôi đã phản bác tôi rằng: "Dạo này cũng có nhiều những người trẻ tuổi đi đến Party-room và uống rượu đấy thôi" và cô ấy còn nói rằng "Tất cả đều những người bạn cũ lâu năm của em, họ đều có người yêu cả rồi và trước đây cũng chưa từng xảy ra gây ra vấn đề gì cả, vậy tại sao anh không hiểu cho em?".

Đêm mất ngủ của người chồng có vợ vào nhà nghỉ với bạn khác giới lúc 9h tối - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Anh A xin lời khuyên và nói rằng: “Đã hơn 2 giờ sáng, tôi rốt cuộc cũng đi đến đó và nghe rằng có đàn ông ngủ lại ở đó”.

Phản ứng của cư dân mạng về câu chuyện này trái ngược nhau. Đầu tiên, cư dân mạng đứng về phía vợ để lại những bình luận như "Theo tiêu chuẩn của dân văn phòng, đi tới 9 giờ là quá ngắn nên có thể hiểu cho người vợ được", "Đó là những người bạn lâu năm mà và đi ngủ chung bên ngoài cũng không có vấn đề gì hết".

Mặt khác, cư dân mạng đứng về phía chồng thì đã để lại những bình luận như "Dù là bạn bè thế nào đi chăng nữa thì việc ở chung phòng với đàn ông cũng rất có vấn đề đấy", "Nếu là tôi thì tôi sẽ đi bắt gian ngay lập tức", "Chuyện này không có khái niệm thực tế gì cả", v.v

Bạn sẽ đưa ra quyết định như thế nào trong tình huống trên? Ranh giới chịu đựng của bạn với người bạn khác giới của người yêu mình có thể đến đâu?

 

Góc khuất sau hành động kỳ lạ lúc rạng đông và tấm lòng bao dung của mẹ chồng tôi

Góc khuất sau hành động kỳ lạ lúc rạng đông và tấm lòng bao dung của mẹ chồng tôi

Chuyện là thời gian gần đây, cứ sáng ra là tôi thấy một con mèo lạ vào nhà. Có hôm nó còn to gan ăn vụng đồ ăn sáng tôi nấu. Tôi cũng không để tâm gì mấy, nghĩ rằng chắc là mèo hàng xóm đi lung tung.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 1 giờ 4 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 2 giờ 4 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé