Đêm mất ngủ của người chồng có vợ vào nhà nghỉ với bạn khác giới lúc 9h tối

'Người bạn khác phái của vợ tôi, tôi phải chịu đựng đến đâu nữa?' Cư dân mạng đang có những ý kiến bất đồng về câu chuyện của một người chồng lo lắng sâu sắc về vấn đề người bạn khác phái của vợ mình.

Mới đây, một trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Phạm vi chấp nhận được của bạn với người bạn khác phái với vợ của mình là bao nhiêu?"

Theo câu chuyện, vào ngày hôm qua, vợ của tác giả A đã tham dự một bữa tiệc rượu tụ tập hai người đàn ông và hai người phụ nữ.

Trái ngược với dự đoán của anh A rằng người vợ sẽ về nhà sau 9 giờ tối do giãn cách xã hội nhưng cuối cùng vợ anh đã không về nhà sau 9 giờ tối.

Hóa ra người vợ đã ở Party-room và tiếp uống rượu sau 9 giờ.

Đến đây, người chồng tức tối nói rằng: “Ở nhà nghỉ có 1 phòng gọi là Party-room (phòng tiệc), đây là một căn phòng lớn được trang bị nhiều trang thiết bị” và “Vợ tôi đến một nơi có giường và phòng tắm để uống rượu”.

Tuy nhiên, vợ tôi đã phản bác tôi rằng: "Dạo này cũng có nhiều những người trẻ tuổi đi đến Party-room và uống rượu đấy thôi" và cô ấy còn nói rằng "Tất cả đều những người bạn cũ lâu năm của em, họ đều có người yêu cả rồi và trước đây cũng chưa từng xảy ra gây ra vấn đề gì cả, vậy tại sao anh không hiểu cho em?".

Ảnh minh họa

Anh A xin lời khuyên và nói rằng: “Đã hơn 2 giờ sáng, tôi rốt cuộc cũng đi đến đó và nghe rằng có đàn ông ngủ lại ở đó”.

Phản ứng của cư dân mạng về câu chuyện này trái ngược nhau. Đầu tiên, cư dân mạng đứng về phía vợ để lại những bình luận như "Theo tiêu chuẩn của dân văn phòng, đi tới 9 giờ là quá ngắn nên có thể hiểu cho người vợ được", "Đó là những người bạn lâu năm mà và đi ngủ chung bên ngoài cũng không có vấn đề gì hết".

Mặt khác, cư dân mạng đứng về phía chồng thì đã để lại những bình luận như "Dù là bạn bè thế nào đi chăng nữa thì việc ở chung phòng với đàn ông cũng rất có vấn đề đấy", "Nếu là tôi thì tôi sẽ đi bắt gian ngay lập tức", "Chuyện này không có khái niệm thực tế gì cả", v.v

Bạn sẽ đưa ra quyết định như thế nào trong tình huống trên? Ranh giới chịu đựng của bạn với người bạn khác giới của người yêu mình có thể đến đâu?

Góc khuất sau hành động kỳ lạ lúc rạng đông và tấm lòng bao dung của mẹ chồng tôi Chuyện là thời gian gần đây, cứ sáng ra là tôi thấy một con mèo lạ vào nhà. Có hôm nó còn to gan ăn vụng đồ ăn sáng tôi nấu. Tôi cũng không để tâm gì mấy, nghĩ rằng chắc là mèo hàng xóm đi lung tung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-mat-ngu-cua-nguoi-chong-co-vo-vao-nha-nghi-voi-ban-khac-gioi-luc-9h-toi-760796.html