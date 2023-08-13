Em họ từ quê xa lên ở nhờ, nửa đêm tôi nghe tiếng động lạ trong phòng để rồi mở cửa ra, tôi sốc nặng với cảnh tượng ấy

Tâm sự 13/08/2023 21:40

Em họ từ quê xa lên ở nhờ, nửa đêm tôi nghe tiếng động lạ trong phòng để rồi mở cửa ra, tôi sốc nặng với cảnh tượng ấy

Tôi và Bình yêu nhau gần hai năm thì quyết định đổ chức đám cưới. Hai bên gia đình cũng đồng ý, hối thúc chúng tôi mau chóng về một nhà. Ông bà còn góp tiền cho chúng tôi một căn nhà nhỏ. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chúng tôi lấy nhau thì đã có đủ điều kiện để sinh con.

Tôi thấy Bình dạo này có nhiều biểu hiện lạ, có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Khi nghe tôi hỏi, anh nói rằng lần gần đây anh về quê, họ hàng nhờ vả anh giúp đỡ một cô em họ. Cô ấy từ quê lên thành phố lần đầu, chưa tìm được nhà trọ. Bình hỏi ý kiến tôi rằng tôi có đồng ý để cô em họ này lên ở cùng mình khoảng nửa tháng không?

Em họ từ quê xa lên ở nhờ, nửa đêm tôi nghe tiếng động lạ trong phòng để rồi mở cửa ra, tôi sốc nặng với cảnh tượng ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy cũng bất tiện nhưng tính tôi cũng dễ động lòng trước người có hoàn cảnh khó khăn. Huống hồ, đó còn là họ hàng của chồng tương lai. Tôi nghĩ cũng chỉ nửa tháng, chắc sẽ không có vấn đề gì. Khoảng 3 hôm sau, Trinh chuyển đến nhà tôi. Trông cô ấy xinh xắn lại thật thà nên tôi có cảm tình đặc biệt. Nhưng tôi lại thấy lạ, Bình muốn giúp đỡ cô em họ này thì có nghĩa là họ khá thân thiết với nhau. Vậy sao những lần tôi về quê Bình chơi, tôi chưa từng thấy cô ấy?

 

Đặc biệt, Bình và Trinh hầu như chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau. Ban đầu tôi nghĩ chắc do quan hệ giữa hai người như thế. Đến một hôm, chồng tôi báo sẽ về nhà trễ, nói tôi đừng đợi anh. Hôm đó tôi cũng mệt nên lên giường sớm. Nửa đêm, tôi bất ngờ thức giấc rồi đi ra ngoài. Đi gần đến phòng của Trinh, tôi sững người nghe tiếng động nhạy cảm phát ra, nhỏ rồi lớn dần. Nhưng vì cửa khóa, tôi không thể biết bên trong có gì.

Em họ từ quê xa lên ở nhờ, nửa đêm tôi nghe tiếng động lạ trong phòng để rồi mở cửa ra, tôi sốc nặng với cảnh tượng ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm thứ hai, tôi vẫn nghe thấy tiếng động đó phát ra từ phòng của Trinh. Khi tôi gõ cửa hỏi có chuyện gì thì một lúc sau Trinh mới lên tiếng rằng em đó là âm thanh em đang chơi game. Tôi thấy rất kì lạ nhưng vẫn đi về phòng ngủ. Nhưng khi tôi đi về quay, tôi phát hiện vì sao giày của Bình lại để trước phòng của Trinh? Rõ ràng anh nói hôm nay tăng ca mà?

Đến đêm thứ ba, tôi giả vờ đi ngủ sớm nhưng len lén mở hé cửa để xem tình hình bên ngoài. Gần 10 giờ, tôi chết lặng khi thấy Bình rón rén về nhà rồi đi thẳng vào phòng của Trinh. Tôi đợi một hồi lâu không thấy anh ra thì hùng hổ chạy đến đập cửa liên tục. Phải mất một lúc thì Trinh mới mở cửa, tôi xông thẳng vào phòng tìm kiếm rồi lôi Bình ra từ trong tủ quần áo.

Bình thú thật với tôi rằng Trinh là bạn gái cũ của anh. Thấy cô ấy không có nơi ở nên anh mềm lòng để cô ấy sống cùng chúng tôi. Sau đó, hai người tình cũ không rủ cũng tới, quấn lấy nhau.

Tôi quyết định hủy hôn với Bình, dù anh có xin tôi tha thứ. Tôi quá thất vọng và tổn thương, bị lừa dối cay đắng như thế là đủ rồi. Tôi cảm thấy kinh tởm Bình thì sao có thể cùng anh trở thành vợ chồng được nữa?

 

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Tôi tức giận đùng đùng, ném chiếc quần vợ đưa ra sàn. Tôi trừng mắt hỏi vợ đây là đồ của ai? Vợ tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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