Cách đây một tuần, tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ Quỳnh. Ở đầu dây bên kia, Quỳnh khóc lóc mếu máo nói với tôi rằng osin nhà em ấy có bầu rồi. Quỳnh phát hiện osin mua que thử thai về nhà, còn chưa kịp dùng. Cô ta không có bạn trai, lại hiếm khi ra ngoài giao lưu bạn bè, Quỳnh nghĩ ngay đến khả năng cô ta tằng tịu với chồng mình.

Không biết gia đình khác thế nào nhưng nhà tôi thì hai chị em dâu khá thân thiết. Nhà chồng có 2 người con trai, tôi về làm dâu trước Quỳnh – tên em dâu tôi, sau 2 năm thì em trai chồng cưới vợ. Đều không có chị em gái, tôi và Quỳnh thành ra rất hòa thuận với nhau.

Quỳnh mới sinh con không lâu, osin trẻ làm cho nhà Quỳnh được nửa năm, vậy mà đã có chuyện tày đình như thế xảy ra. Thời điểm Quỳnh thuê cô ta, tôi đã gàn nhưng Quỳnh không nghe. Em dâu cho rằng cô ả được bạn thân giới thiệu, rất đáng tin tưởng.

Sau đó Quỳnh bắt osin thử thai thì bàng hoàng biết cô ả đã mang bầu. Quỳnh bắt chồng và osin trẻ ba mặt một lời nhưng cả hai kẻ đó khăng khăng chối tội. Tuy nhiên khi Quỳnh hỏi cô ta đang qua lại với ai thì ả giúp việc trẻ lại ngậm chặt miệng không tiết lộ. Đã đến nước này, phải tới 95% cô ả đó có mối quan hệ lén lút với chồng Quỳnh.

Cùng là phận phụ nữ nên tôi thương Quỳnh lắm, lập tức chạy đến an ủi em ấy. Cô ả kia đã sang nhà cô bạn thân của Quỳnh ở, trong lúc chờ điều tra kết luận cuối cùng. Quỳnh sợ cứ thế đuổi cô ả đó đi, nhỡ chồng em ấy lại thuê nhà cho người tình lập thành phòng nhì thì khổ.

Tôi an ủi em dâu một lát, lúc đi xuống bếp nghĩ thế nào lại mở cửa phòng cô giúp việc kia ra. Căn phòng trống trơn chẳng còn lại nhiều đồ đạc song ánh mắt tôi phải khựng lại khi nhìn thấy vật trong góc nhà. Đó là 1 chiếc khuyên tai, có lẽ trong lúc vội vã thì chủ nhân của nó đánh rơi một chiếc lại đây.

Điều quan trọng hơn cả là chiếc khuyên tai ấy vô cùng quen mắt, nó giống hệt đôi khuyên tai tôi từng bị mất khi mới mua chưa được mấy ngày. Món đồ này tôi mua không hề rẻ tiền, với mức lương osin của cô ta thì khó mà sắm được. Chắc hẳn tác giả cái thai trong bụng cô ta đã tặng. Nếu nó thực sự là đôi khuyên tai của tôi thì tại lại xuất hiện ở đây?

Tôi quyết định ly hôn vì đời này tôi không bao giờ chấp nhận tha thứ cho chuyện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Khi trước mới mua về đã bị mất, tôi lục tung nhà cũng không tìm thấy đâu. Nhà chỉ có hai vợ chồng và một đứa con nhỏ, người lạ không đến chơi, tôi lại cất khuyên tai tận trong phòng ngủ. Nghĩ đến một khả năng mà tôi không khỏi muốn phát điên.

Tôi cầm chiếc khuyên tai lẻ kia về, ném ra trước mặt chồng, nói rằng tìm được chính trong phòng osin nhà em dâu. Tôi hỏi anh ta có muốn giải thích hay bào chữa gì không. Tang chứng rõ ràng, chồng tôi đành thú nhận rằng anh ta chính là người khiến cô ả ấy mang thai. Trong vài lần tới nhà em trai, 2 kẻ ấy đã nhanh chóng “bắt sóng” được nhau và bắt đầu một mối quan hệ lén lút.

Tôi quyết định ly hôn vì đời này tôi không bao giờ chấp nhận tha thứ cho chuyện chồng ngoại tình. Chỉ không ngờ được cách để tôi có thể phát hiện ra bí mật lại lắt léo và oái oăm tới mức ấy. Nếu hôm đó Quỳnh không tâm sự chuyện osin nhà em ấy có bầu, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được bộ mặt giả dối và khốn nạn của người đàn ông bên cạnh mình.