Bỏ bạn trai nghèo để lấy chồng giàu, đêm tân hôn anh bỏ đi không về, sáng hôm sau bác giúp việc ghé tai nói 1 câu khiến tôi quỳ sụp xuống đất lau những giọt nước mắt chưa khô

Tâm sự 23/12/2022 09:14

Lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau sạch những giọt nước mắt mình vừa làm rơi xuống sàn nhà. Ở trong căn nhà bề thế sang trọng này, không có tình cảm không được yêu thương trân trọng, đến bây giờ tôi cũng chẳng có quyền được khóc.

Ngày nói lời chia tay Khiêm đi lấy chồng, tôi biết mình đã phụ lòng anh rất nhiều. Hai đứa yêu nhau 3 năm thề non hẹn biển, anh đối xử với tôi rất tốt nhưng cuối cùng tôi lại bỏ ngang dự định tương lai của hai đứa để rẽ sang hướng khác.

Chung quy cũng do Khiêm nghèo quá, không thể cho tôi cuộc sống tốt và cũng không đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ tôi về một chàng rể lý tưởng. Cả đời bố mẹ vất vả cực nhọc, dưới tôi còn 2 em trai đang học hành chưa thành tài. Bố mẹ muốn tôi lấy một người chồng giàu sang có quyền thế để sau này giúp đỡ nhà ngoại và tạo điều kiện cho hai em vươn lên.

Việc của tôi là chấm dứt tình yêu với Khiêm, còn vấn đề tìm đối tượng thì bố mẹ đã làm cho rồi. Tôi chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu để về nhà chồng mà thôi. Vừa hay nhà họ cũng cần một người phụ nữ dịu dàng xinh xắn, có thể trở thành mẫu vợ truyền thống.

Người đàn ông hiện tại đã trở thành chồng tôi, sau cuộc gặp gỡ cũng khá ưng ý tôi. Thi thoảng anh ấy lại đón tôi đi ăn đi chơi và tặng vài món quà, cư xử cũng nhẹ nhàng, lịch thiệp. Gia đình anh có một công ty làm ăn phát đạt. Hiện tại bố mẹ chồng vẫn điều hành chính, chồng tôi chỉ giúp đỡ, sau này sẽ tiếp quản cơ ngơi. Còn tôi chỉ cần trở thành thiếu phu nhân ngoan ngoãn nghe lời là được.

Bỏ bạn trai nghèo để lấy chồng giàu, đêm tân hôn anh bỏ đi không về, sáng hôm sau bác giúp việc ghé tai nói 1 câu khiến tôi quỳ sụp xuống đất lau những giọt nước mắt chưa khô - Ảnh 1
Việc của tôi là chấm dứt tình yêu với Khiêm, còn vấn đề tìm đối tượng thì bố mẹ đã làm cho rồi, tôi chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu để về nhà chồng mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ rằng viễn cảnh tương lai như thế cũng chẳng đến nỗi nào. Ai ngờ đâu ngay đêm tân hôn thì đã nhận một cú vả đau điếng. Chồng tôi không trở về, để tôi vò võ một mình trong căn phòng tân hôn tráng lệ. Nửa đêm, tôi nhận được những tấm ảnh ân ái của anh và một người phụ nữ khác. Cô ta là người tình trước đó của anh, không đủ tiêu chí trở thành vợ nên thua tôi trên đường đua chiếm lấy vị trí chính thất này.

Đến mãi 5 giờ sáng chồng tôi mới về. Anh cũng không trơ trẽn ngang ngược mà nói xin lỗi tôi. Hôm qua tàn tiệc cưới, cô ta rủ anh ra ngoài gặp mặt chia tay đời độc thân. Không ngờ cô ta lại cố tình chuốc say chồng tôi, anh mới không về kịp đêm tân hôn. Chồng hứa hẹn sẽ bù đắp cho tôi bằng một chuyến du lịch trăng mật sang chảnh.

Giải thích xong, thấy tôi vẫn còn rơi nước mắt thì chồng nghiêm mặt tuyên bố thẳng: “Em hãy thực tế một chút đi. Em phải hiểu hoàn cảnh cũng như vị trí của mình. Anh sẽ cố gắng đối xử với em tốt nhất có thể, còn em cũng hãy làm tròn trách nhiệm của mình, những vấn đề khác đừng đòi hỏi quá nhiều”.

Bỏ bạn trai nghèo để lấy chồng giàu, đêm tân hôn anh bỏ đi không về, sáng hôm sau bác giúp việc ghé tai nói 1 câu khiến tôi quỳ sụp xuống đất lau những giọt nước mắt chưa khô - Ảnh 2
Giải thích xong, thấy tôi vẫn còn rơi nước mắt thì chồng nghiêm mặt tuyên bố thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng nói thế khác gì bảo vợ sau này phải nhắm một mắt mở một mắt đối với chuyện trai gái của anh ấy bên ngoài. Lúc xuống đến phòng khách, tôi vẫn không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Nhớ về người yêu cũ, anh coi tôi như báu vật, chiều chuông từng chút một mà tôi thấy cuộc sống hiện tại khổ sở bi kịch quá.

Có tiếng chân của bác osin từ trong nhà bếp đi ra. Tôi vội vàng lau nước mắt, ai ngờ bác ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ một câu: “Bà chủ kỵ nhất là có người khóc trong nhà đấy cô ạ. Nhất là thấy nước mắt rơi xuống sàn nhà thì bà sẽ nổi cơn tam bành. Bà bảo như thế là đem lại đen đủi cho nhà này. Cô đừng bao giờ khóc ở đây nữa đấy…”.

Nghe bác ấy nói xong, tôi vội vàng quỳ sụp xuống, lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau sạch những giọt nước mắt mình vừa làm rơi xuống sàn nhà. Ở trong căn nhà bề thế  sang trọng này, không có tình cảm không được yêu thương trân trọng, đến bây giờ tôi cũng chẳng có quyền được khóc.

Lẽ nào vì cha mẹ và các em mà tôi cứ phải sống chẳng khác gì con rối thế này ư? Tôi hối hận quá, có nên tìm đến Khiêm nhờ anh đưa mình đến một nơi thật xa, bỏ trốn không cho ai tìm được?

2h sáng không thấy bóng dáng chồng bên cạnh, vô tình nghe được tiếng thì thầm to nhỏ trong phòng chị dâu, ghé sát vào cửa tôi sốc nặng biết việc anh làm trong phòng chị

2h sáng không thấy bóng dáng chồng bên cạnh, vô tình nghe được tiếng thì thầm to nhỏ trong phòng chị dâu, ghé sát vào cửa tôi sốc nặng biết việc anh làm trong phòng chị

Tìm khắp cả nhà vẫn chẳng thấy chồng, có lẽ nào anh đang ở trong phòng chị dâu? Anh trai chồng vắng nhà từ mấy hôm nay, tôi bủn rủn cả người khi nghĩ đến một khả năng xấu. Chẳng lẽ giữa chị dâu và chồng tôi có điều gì mờ ám chăng?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng