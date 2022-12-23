2h sáng không thấy bóng dáng chồng bên cạnh, vô tình nghe được tiếng thì thầm to nhỏ trong phòng chị dâu, ghé sát vào cửa tôi sốc nặng biết việc anh làm trong phòng chị

Tâm sự 23/12/2022 07:06

Tìm khắp cả nhà vẫn chẳng thấy chồng, có lẽ nào anh đang ở trong phòng chị dâu? Anh trai chồng vắng nhà từ mấy hôm nay, tôi bủn rủn cả người khi nghĩ đến một khả năng xấu. Chẳng lẽ giữa chị dâu và chồng tôi có điều gì mờ ám chăng?

Tôi mới kết hôn được 1 tháng thôi mọi người ạ. Thế nhưng đã có một chuyện xảy ra khiến tôi chẳng còn thiết tha gì cuộc hôn nhân này nữa, chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Đêm hôm đó tôi giật mình tỉnh dậy, ngó đồng hồ thấy mới 2h sáng, chưa đến giờ thức dậy nhưng chồng tôi lại không còn nằm cạnh vợ. Vừa hay cũng đang khát nước nên tôi xỏ dép ngồi dậy ra ngoài. Tôi khó hiểu muốn biết chồng đang làm gì mà nửa đêm lại không ở trong phòng ngủ.

Tôi đi quanh nhà, xuống bếp và tìm cả trong toilet nhưng không thấy bóng dáng chồng đâu cả. Thế rồi tôi nghe được những tiếng thì thầm to nhỏ văng ra từ phòng chị dâu. Lúc này tôi mới để ý, trong phòng chị vẫn có ánh sáng hắt ra. 

Tôi không ngờ chị dâu lại thức khuya đến vậy. Quan trọng hơn, cửa chính vẫn khóa trong mà tôi tìm khắp cả nhà vẫn chẳng thấy chồng, có lẽ nào anh đang ở trong phòng chị dâu? Anh trai chồng vắng nhà từ mấy hôm nay, tôi bủn rủn cả người khi nghĩ đến một khả năng xấu. Chẳng lẽ giữa chị dâu và chồng tôi có điều gì mờ ám chăng?

2h sáng không thấy bóng dáng chồng bên cạnh, vô tình nghe được tiếng thì thầm to nhỏ trong phòng chị dâu, ghé sát vào cửa tôi sốc nặng biết việc anh làm trong phòng chị - Ảnh 1
Anh trai chồng vắng nhà từ mấy hôm nay, tôi bủn rủn cả người khi nghĩ đến một khả năng xấu - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhẹ bước lại gần, tiếng nói chuyện càng rõ hơn. Ghé sát tai vào cửa nghe ngóng, tôi nghe rõ tiếng chồng đang nỉ non van xin chị dâu điều gì đó. Còn chị dâu thì có vẻ rất cứng rắn và cương quyết, không chịu nhượng bộ:

“Em muốn người khác giúp em thì em phải bỏ ra cái gì chứ. Em đòi chị giúp suông thì làm sao mà chị giúp được. Chị đưa ra mức giá ấy vẫn còn là rẻ chán đấy nhé. Thực ra vì chị cũng đang kẹt tiền nên buộc lòng phải làm như vậy. Nếu không chị cũng chẳng cần, mất công khiến em phải trách móc chị. Em cũng phải nhớ đây là bí mật của hai chị em mình, không được nói cho anh trai em biết đâu nhé”.

Tôi bàng hoàng, giữa hai người đó bí mật gì mà không thể cho người khác biết? Để rồi những lời nói sau đó của chồng tôi đã làm sáng tỏ mọi chuyện:

“Chị cũng hiểu chuyện đàn ông trăng gió một chút bên ngoài là điều rất bình thường. Em đâu có ý định bỏ vợ, chỉ là gặp lại tình cũ không kiềm chế được cảm xúc nên mới đi quá giới hạn. Chị nhìn thấy thì cứ coi như không biết gì đi, đều là người nhà cả, lại còn tống tiền em, đòi phí bịt miệng nữa thì còn gì là tình nghĩa chị em trong nhà? Chị có chắc rồi chị không bao giờ phạm sai lầm hay không? Em hứa với chị, nếu sau này chị có làm gì có lỗi với chồng mà em biết được thì em cũng sẽ coi như không thấy”.

2h sáng không thấy bóng dáng chồng bên cạnh, vô tình nghe được tiếng thì thầm to nhỏ trong phòng chị dâu, ghé sát vào cửa tôi sốc nặng biết việc anh làm trong phòng chị - Ảnh 2
Dù trong lòng rất đau đớn vì bị chồng phản bội, đồng thời niềm tin dành cho chồng cũng vơi cạn đi rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu nghe đến đó thì tức giận mắng chồng tôi xơi xơi. Chị bảo rằng chị không phải là loại phụ nữ lăng loàn, phản bội chồng như vậy. Nếu chồng tôi muốn giữ gia đình thì mau đưa cho chị ấy 30 triệu để chị ấy giữ kín bí mật giúp. Còn nếu không thì cứ đợi lá đơn ly hôn của vợ đi.

Đến lúc này thì tôi đã hiểu hoàn toàn câu chuyện. Hóa ra giữa chồng tôi và chị dâu không có điều gì mờ ám. Nhưng tôi lại biết được một sự thật khác đau khổ chẳng kém, đó là chồng tôi đã ngoại tình với chính người yêu cũ của anh ta. 

Đêm đó tôi lặng lẽ trở về phòng, không xông vào vạch mặt chồng ngay tại chỗ. Bởi tôi chưa biết mình phải làm gì tiếp theo, sau khi đã vạch trần chồng. Nếu tôi còn chung sống với anh ta thì thì việc coi như không biết gì sẽ có lợi hơn cho mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi. 

Căn cứ vào thái độ của chồng, có thể thấy anh ta vẫn tha thiết với gia đình. Việc vào khách sạn với người yêu cũ và bị chị dâu bắt gặp có lẽ là nhất thời không làm chủ được bản thân. Hơn nữa chúng tôi chỉ vừa cưới nhau được 3 tháng, nếu lúc này vội ly hôn thì bố mẹ tôi biết phải sống thế nào. Mẹ tôi còn có bệnh trong người, hôn nhân của con gái đổ vỡ quá chóng vánh sẽ là cú sốc lớn đối với bà.

Với những nguyên nhân ấy, tôi không hạ được quyết tâm ly hôn. Dù trong lòng rất đau đớn vì bị chồng phản bội, đồng thời niềm tin dành cho chồng cũng vơi cạn đi rất nhiều. Tôi phải làm thế nào đây hả mọi người? Sống tiếp với chồng thì khó khăn quá mà ly hôn thì lại còn nhiều điều khó xử. Nếu chị em ở vào hoàn cảnh của tôi thì chị em sẽ giải quyết thế nào?

Đến tận nhà tình địch để đánh ghen, vừa nhìn thấy gương mặt cô ta, tôi chua chát viết đơn ly hôn mặc cho chồng quỳ gối cầu xin

Đến tận nhà tình địch để đánh ghen, vừa nhìn thấy gương mặt cô ta, tôi chua chát viết đơn ly hôn mặc cho chồng quỳ gối cầu xin

Lần đó, tôi quyết định tìm đến tận nhà tình địch để đánh ghen. Hẹn gặp người phụ nữ ấy ở quán cà phê, ba mặt một lời. Nhưng không… khi vừa nhìn thấy cô bồ của chồng, tôi suýt ngất. Người phụ nữ ấy thực sự rất xấu, lại già.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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