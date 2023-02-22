Đêm đầu tiên với bạn gái 33 tuổi, sáng tỉnh dậy, tôi toát mồ hôi nhìn thứ rơi trên ga giường không khỏi ngẩn người

Chuyện là cách đây 3 tháng tôi có xác định quan hệ yêu đương với cô bạn gái mới tên Ngọc. Xin nói thêm là năm nay tôi đã 35 tuổi nhưng thú thực vẫn chưa có ý định kết hôn. Đàn ông mà, kết hôn tuổi nào không phải là vấn đề quan trọng, miễn là trong tay có kinh tế thì lấy một cô vợ trẻ xinh và ngoan hiền chỉ là chuyện nhỏ.

Hôm đó chúng tôi có uống rượu nên mọi thứ diễn ra rất nồng nhiệt, say đắm. Gần sáng hai đứa mới mệt nhoài ngủ thiếp đi. Sáng ra, khi tôi tỉnh dậy thì Ngọc đã dậy từ trước, trang điểm đẹp đẽ và ăn vận đâu ra đấy. Ngọc chỉ chờ tôi dậy là chúng tôi sẽ đi ăn sáng, uống cà phê, tận hưởng một buổi sáng lãng mạn và yên bình bên nhau.

Ngọc năm nay cũng 33 tuổi rồi, là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng. Tất nhiên với những người ở lứa tuổi như chúng tôi thì tình yêu phải đi liền với tình dục. Chính vì thế sau 1 tháng yêu nhau thì tôi đã rủ rê Ngọc qua đêm. Ban đầu Ngọc còn từ chối, nói rằng tình cảm chúng tôi chưa đủ lớn, hai đứa chỉ vừa mới bên nhau vỏn vẹn 1 tháng. Nhưng dưới sự thuyết phục của tôi thì Ngọc đã dần xuôi xuôi. Và sau 3 tháng yêu nhau, chúng tôi đã có đêm đầu tiên.

Vừa lật chăn ra thì ánh mắt tôi chạm phải một dấu vết lạ trên ga giường khiến tôi không khỏi ngẩn người. Trên chiếc ga giường trắng tinh nổi bần bật một vết máu đỏ đến nhức mắt. Tôi ngạc nhiên nhìn Ngọc, cô ấy trả lại tôi bằng một ánh nhìn đầy xấu hổ và ngượng ngùng. Sau đó cô ấy bẽn lẽn nhỏ giọng: “Mọi thứ của em đã trao hết cho anh rồi, cả trái tim và lần đầu tiên quý giá. Vì thế anh phải trân trọng và chịu trách nhiệm với em đấy nhé!”.

Ôi trời ơi, lời của Ngọc rơi vào tay tôi chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Ngọc đã 31 tuổi mà vẫn còn trong trắng ư? Đêm qua với tôi chính là lần đầu tiên của cô ấy sao? Tại sao lại có chuyện hoang đường đến mức ấy?

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Tôi nhớ lại đêm qua, lúc quấn quýt bên nhau, thực sự trong lòng tôi cũng nổi lên thắc mắc về chuyện trinh tiết của Ngọc. Thế nhưng tôi lại gạt ngay đi, bởi tôi nghĩ chẳng bao giờ một người phụ nữ 33 tuổi mà còn trong trắng được. Xã hội hiện đại, quan niệm của mọi người cũng phóng khoáng hơn, gần như cặp đôi nào yêu nhau cũng đều xảy ra chuyện ấy. Ngọc đã 33 tuổi, không thể có chuyện chưa có mảnh tình vắt vai nào. Cô ấy đâu phải quá xấu xí, kém cỏi đến nỗi không kiếm đổi một anh bạn trai cơ chứ? Do đó trong suy nghĩ của tôi thì khả năng Ngọc còn trinh là bằng 0.

Song sáng ra nghe những lời thú nhận của Ngọc thì tôi nghĩ rằng Ngọc đã nói sự thật. Tôi đủ từng trải để không bị phụ nữ lừa phỉnh chuyện trinh tiết. Tôi tin mình có thể phân biệt được người phụ nữ ấy thật sự còn trong trắng hay chỉ là một cái màng đi vá lại.

Rồi Ngọc kể cô ấy thực sự là mẫu phụ nữ truyền thống. Trước đây cũng từng yêu đương nhưng luôn có tư tưởng sẽ gìn giữ đến tận đêm tân hôn. Đó là lý do mà cô ấy bị đá hẳn 3 lần trước khi gặp tôi. Vì những gã đàn ông trước không thể chấp nhận được quan niệm cổ hủ ấy của Ngọc. Rút kinh nghiệm đau thương từ những lần thất bại trước, đến khi gặp tôi, Ngọc quyết tâm thay đổi suy nghĩ và đồng ý lên giường với tôi trước đám cưới. Ngọc bảo cô ấy rất tin tưởng tôi, hơn nữa tôi đã 37 tuổi, Ngọc tin tôi yêu đương là để cưới vợ nên cô ấy mới không ngần ngại trao thân cho tôi.

Tôi càng nghe Ngọc giải thích thì càng hoảng hốt đến toát mồ hôi hột. Những gì Ngọc nghĩ về tôi đều sai hoàn toàn. Tôi thực sự chưa có ý định kết hôn và lại càng không muốn cưới Ngọc làm vợ. Ngọc cũng là người phụ nữ tốt nhưng không phải là mẫu phụ nữ lý tưởng mà tôi muốn. Chưa nói tình cảm tôi dành cho Ngọc cũng chưa đủ lớn. Nếu tôi yêu cô ấy sâu sắc thì kết hôn sớm so với dự định chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là tôi lại không yêu Ngọc nhiều để có thể cưới cô ấy làm vợ.

Có được đêm đầu tiên của bạn gái nhưng tôi lại cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng. Thật sự nếu trước đó tôi biết rằng Ngọc vẫn còn trong trắng thì tôi chắc chắn sẽ không qua đêm với cô ấy. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, Ngọc đang rất trông mong vào tương lai với tôi. Tôi mà nói thẳng không có ý định cưới cô ấy thì có lẽ tôi sẽ “ăn đủ”.

Tôi phải làm thế nào đây? Vì chuyện cái màng mỏng mà gượng ép mình lấy một người phụ nữ không như ý muốn hay sao? Hay cứ duy trì quan hệ rồi sau đó kiếm đại một cái cớ để chia tay? Nhưng phải là cái cớ thật thuyết phục để Ngọc không bắt bẻ gì tôi được. Mọi người cho tôi vài chiêu cao tay để đối phó trong trường hợp này với.