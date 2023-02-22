Đêm đầu tiên với bạn gái 33 tuổi, sáng tỉnh dậy, tôi toát mồ hôi nhìn thứ rơi trên ga giường không khỏi ngẩn người

Tâm sự 22/02/2023 22:41

Vừa lật chăn ra thì ánh mắt tôi chạm phải một dấu vết lạ trên ga giường khiến tôi không khỏi ngẩn người.

Chào mọi người,

Chuyện là cách đây 3 tháng tôi có xác định quan hệ yêu đương với cô bạn gái mới tên Ngọc. Xin nói thêm là năm nay tôi đã 35 tuổi nhưng thú thực vẫn chưa có ý định kết hôn. Đàn ông mà, kết hôn tuổi nào không phải là vấn đề quan trọng, miễn là trong tay có kinh tế thì lấy một cô vợ trẻ xinh và ngoan hiền chỉ là chuyện nhỏ.

Ngọc năm nay cũng 33 tuổi rồi, là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng. Tất nhiên với những người ở lứa tuổi như chúng tôi thì tình yêu phải đi liền với tình dục. Chính vì thế sau 1 tháng yêu nhau thì tôi đã rủ rê Ngọc qua đêm. Ban đầu Ngọc còn từ chối, nói rằng tình cảm chúng tôi chưa đủ lớn, hai đứa chỉ vừa mới bên nhau vỏn vẹn 1 tháng. Nhưng dưới sự thuyết phục của tôi thì Ngọc đã dần xuôi xuôi. Và sau 3 tháng yêu nhau, chúng tôi đã có đêm đầu tiên.

Đêm đầu tiên với bạn gái 33 tuổi, sáng tỉnh dậy, tôi toát mồ hôi nhìn thứ rơi trên ga giường không khỏi ngẩn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó chúng tôi có uống rượu nên mọi thứ diễn ra rất nồng nhiệt, say đắm. Gần sáng hai đứa mới mệt nhoài ngủ thiếp đi. Sáng ra, khi tôi tỉnh dậy thì Ngọc đã dậy từ trước, trang điểm đẹp đẽ và ăn vận đâu ra đấy. Ngọc chỉ chờ tôi dậy là chúng tôi sẽ đi ăn sáng, uống cà phê, tận hưởng một buổi sáng lãng mạn và yên bình bên nhau.

Vừa lật chăn ra thì ánh mắt tôi chạm phải một dấu vết lạ trên ga giường khiến tôi không khỏi ngẩn người. Trên chiếc ga giường trắng tinh nổi bần bật một vết máu đỏ đến nhức mắt. Tôi ngạc nhiên nhìn Ngọc, cô ấy trả lại tôi bằng một ánh nhìn đầy xấu hổ và ngượng ngùng. Sau đó cô ấy bẽn lẽn nhỏ giọng: “Mọi thứ của em đã trao hết cho anh rồi, cả trái tim và lần đầu tiên quý giá. Vì thế anh phải trân trọng và chịu trách nhiệm với em đấy nhé!”.

Ôi trời ơi, lời của Ngọc rơi vào tay tôi chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Ngọc đã 31 tuổi mà vẫn còn trong trắng ư? Đêm qua với tôi chính là lần đầu tiên của cô ấy sao? Tại sao lại có chuyện hoang đường đến mức ấy?

Đêm đầu tiên với bạn gái 33 tuổi, sáng tỉnh dậy, tôi toát mồ hôi nhìn thứ rơi trên ga giường không khỏi ngẩn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ lại đêm qua, lúc quấn quýt bên nhau, thực sự trong lòng tôi cũng nổi lên thắc mắc về chuyện trinh tiết của Ngọc. Thế nhưng tôi lại gạt ngay đi, bởi tôi nghĩ chẳng bao giờ một người phụ nữ 33 tuổi mà còn trong trắng được. Xã hội hiện đại, quan niệm của mọi người cũng phóng khoáng hơn, gần như cặp đôi nào yêu nhau cũng đều xảy ra chuyện ấy. Ngọc đã 33 tuổi, không thể có chuyện chưa có mảnh tình vắt vai nào. Cô ấy đâu phải quá xấu xí, kém cỏi đến nỗi không kiếm đổi một anh bạn trai cơ chứ? Do đó trong suy nghĩ của tôi thì khả năng Ngọc còn trinh là bằng 0.

Song sáng ra nghe những lời thú nhận của Ngọc thì tôi nghĩ rằng Ngọc đã nói sự thật. Tôi đủ từng trải để không bị phụ nữ lừa phỉnh chuyện trinh tiết. Tôi tin mình có thể phân biệt được người phụ nữ ấy thật sự còn trong trắng hay chỉ là một cái màng đi vá lại.

Rồi Ngọc kể cô ấy thực sự là mẫu phụ nữ truyền thống. Trước đây cũng từng yêu đương nhưng luôn có tư tưởng sẽ gìn giữ đến tận đêm tân hôn. Đó là lý do mà cô ấy bị đá hẳn 3 lần trước khi gặp tôi. Vì những gã đàn ông trước không thể chấp nhận được quan niệm cổ hủ ấy của Ngọc. Rút kinh nghiệm đau thương từ những lần thất bại trước, đến khi gặp tôi, Ngọc quyết tâm thay đổi suy nghĩ và đồng ý lên giường với tôi trước đám cưới. Ngọc bảo cô ấy rất tin tưởng tôi, hơn nữa tôi đã 37 tuổi, Ngọc tin tôi yêu đương là để cưới vợ nên cô ấy mới không ngần ngại trao thân cho tôi.

Tôi càng nghe Ngọc giải thích thì càng hoảng hốt đến toát mồ hôi hột. Những gì Ngọc nghĩ về tôi đều sai hoàn toàn. Tôi thực sự chưa có ý định kết hôn và lại càng không muốn cưới Ngọc làm vợ. Ngọc cũng là người phụ nữ tốt nhưng không phải là mẫu phụ nữ lý tưởng mà tôi muốn. Chưa nói tình cảm tôi dành cho Ngọc cũng chưa đủ lớn. Nếu tôi yêu cô ấy sâu sắc thì kết hôn sớm so với dự định chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là tôi lại không yêu Ngọc nhiều để có thể cưới cô ấy làm vợ.

Có được đêm đầu tiên của bạn gái nhưng tôi lại cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng. Thật sự nếu trước đó tôi biết rằng Ngọc vẫn còn trong trắng thì tôi chắc chắn sẽ không qua đêm với cô ấy. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, Ngọc đang rất trông mong vào tương lai với tôi. Tôi mà nói thẳng không có ý định cưới cô ấy thì có lẽ tôi sẽ “ăn đủ”.

Tôi phải làm thế nào đây? Vì chuyện cái màng mỏng mà gượng ép mình lấy một người phụ nữ không như ý muốn hay sao? Hay cứ duy trì quan hệ rồi sau đó kiếm đại một cái cớ để chia tay? Nhưng phải là cái cớ thật thuyết phục để Ngọc không bắt bẻ gì tôi được. Mọi người cho tôi vài chiêu cao tay để đối phó trong trường hợp này với.

 

Trước ngày lên xe hoa, bạn gái cũ hẹn gặp đưa tôi 300 triệu rồi cởi đồ đề nghị một điều khiến tôi thót tim

Trước ngày lên xe hoa, bạn gái cũ hẹn gặp đưa tôi 300 triệu rồi cởi đồ đề nghị một điều khiến tôi thót tim

Gọi là tình cũ nhưng tôi còn 'mê muội' em lắm. Vậy nên khi em ngỏ lời muốn gặp, tôi chỉ còn hơi ngập ngừng, nhưng khi em cởi đồ thì...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 52 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 54 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 50 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường