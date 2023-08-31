Dù đã cắt hết toàn bộ tử cung nhưng bạn trai vẫn yêu thương hết mực, nào ngờ mẹ anh lại có phản ứng làm tôi khóc cạn nước mắt

Lúc mới yêu anh, tôi dè dặt vì sợ anh không chấp nhận quá khứ của mình. Thậm chí mỗi khi anh hỏi về con, tôi lại né tránh không muốn nhắc đến. Rồi thời gian sau đó, thấy anh dành tình cảm của mình trao trọn cho mẹ con tôi. Tôi đã động lòng, muốn được gắn bó với anh suốt quãng đời còn lại.

Tôi đổ vỡ hôn nhân cách đây 2 năm. Khi ôm con rời khỏi nhà chồng cũ, tôi còn dặn lòng phải vững vàng, không nên có tình cảm với bất kỳ ai khác. Nhưng tình cảm là điều khó nói, sau khi ly hôn được một năm, tôi đã đến với người yêu hiện tại.

Thật sự chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau. Khi biết chuyện, mẹ người yêu tôi nhất quyết không đồng ý. Đặc biệt là về con tôi, bác ấy không muốn con trai mình phải nuôi con hộ người đàn ông khác. Nhưng vì thời gian sau đó, chúng tôi có con nên bác đành miễn cưỡng chấp nhận. Bên nhà người yêu tôi hứa, bao giờ tôi sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới. Vì đầu năm nay, bố người yêu tôi vừa qua đời.

Suốt thời gian có thai, tôi vẫn đi làm vì muốn kiếm thêm thu nhập. Đến tuần thứ 34, tôi đột nhiên có cơn chuyển dạ. Lúc đầu tôi vẫn thấy bình thường, nghĩ chỉ là đau bụng do ăn gì đó lạ vì chưa đến ngày sinh. Nào ngờ càng lúc càng đau dữ dội, bố mẹ vội vàng đưa tôi đi viện. Đến bệnh viện cũng là lúc cơn đau vượt quá sức chịu đựng khiến tôi muốn ngất, ngay lập tức tôi được đưa vào phòng cấp cứu.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc tỉnh dậy, những tưởng sẽ được ôm con trong tay. Nào ngờ mẹ tôi khóc thút thít, còn người yêu tôi rớt nước mắt bảo con đã qua đời. Nhưng điều đau đớn hơn là vài ngày sau, tôi lại biết bác sĩ đã cắt toàn bộ tử cung vì tôi bị vỡ tử cung trong lúc chuyển dạ.

Sau cú sốc ấy, tôi như mất hết sức sống. Còn nhà người yêu tôi thì quay ngoắt thái độ khi biết tôi vĩnh viễn không sinh con được. Vì chuyện này mà người yêu tôi bỏ nhà đi, đến nỗi mẹ anh phải gọi điện cầu xin tôi buông tha vì anh chưa có đứa con nào. Nếu chúng tôi đến với nhau, gia đình bác ấy sẽ tuyệt tự tuyệt tôn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi khó nghĩ quá mọi người ạ, tôi yêu anh nhưng không muốn ích kỷ cho riêng mình. Tôi có nên nghe lời mẹ người yêu, chấm dứt tình cảm với anh không?