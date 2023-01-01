Dọn dẹp phòng vô tình phát hiện 'đồ độc' của đàn ông trong vali đi công tác của vợ, nghe lý do vợ nói tôi càng thêm sốc

Tâm sự 01/01/2023 13:45

Nhìn vợ tôi vừa nước mắt ngắn nước mắt dài thề thốt mà tôi thấy giả tạo vô cùng. Có vẻ vợ đã biết điểm yếu của tôi nên cô ấy gắt: "Mẹ đang ốm đấy, anh đừng làm ầm mọi chuyện lên nữa. Để yên cho em và mẹ đi anh!"

Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Vợ hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi cưới nhau vì cô ấy lỡ có bầu chứ tình cảm chưa sâu đậm. Có lẽ bởi vậy nên khi về sống với nhau, chúng tôi có nhiều mâu thuẫn. Vợ thường nói rằng tôi còn trẻ con, không suy nghĩ trưởng thành bằng cô ấy. Vợ chồng tôi trải qua nhiều khó khăn, cũng từng viết đơn xin ly hôn vài lần. Nhưng rồi sóng gió cũng qua đi.

Hồi vợ tôi mới sinh con đầu lòng, vợ than trách tôi vô tâm, ham chơi, không giúp vợ chăm con, làm việc nhà. Không những thế, vợ và mẹ tôi cũng xung khắc. Hai người cãi nhau liên miên, nhiều ngày không nhìn mặt nhau. 

Tthời gian gần đây, vợ tôi ăn mặc đẹp hơn hẳn. Cô ấy mua nhiều váy áo, phấn son trang điểm. Không những thế, vợ còn ăn kiêng để giảm cân và phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Trông vợ đẹp hơn hẳn, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vợ ngoại tình.  Tuy nhiên, vợ thấy tôi nói vậy thì trách móc: "Bao năm qua em sống vì gia đình, một tay chăm lo cho bố mẹ, chăm bẵm các con, anh đâu đỡ đần gì. Giờ em muốn làm đẹp, sống cho bản thân. Anh lại không vừa lòng hay sao?"

Dọn dẹp phòng vô tình phát hiện 'đồ độc' của đàn ông trong vali đi công tác của vợ, nghe lý do vợ nói tôi càng thêm sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nghe vợ nói vậy, tôi chỉ bóng gió khuyên vợ có làm gì thì cũng nên sớm dừng lại mọi chuyện. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng không làm gì có lỗi với tôi và gia đình. Cô ấy đi làm về muộn liên miên. Về đến nhà, vợ tôi liên tục ôm điện thoại chat chit mà chẳng quan tâm gì đến chồng. Trong chuyện chăn gối, vợ cũng chỉ biết nằm im như khúc gỗ, mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Tháng trước, vợ tôi đi công tác xa cùng một nhóm đồng nghiệp trong công ty. Trong những ngày đi công tác, vợ mượn cớ bận việc nên tôi gọi điện cũng không nghe máy. Đến lúc vợ đi công tác về, cô ấy mua nhiều quà về cho cả gia đình và vui vẻ nấu nướng, tôi thấy mừng trong lòng. Vậy mà vài ngày sau đó, tôi dọn dẹp phòng thì bất ngờ thấy một chiếc thắt lưng của đàn ông trong vali của vợ. Đáng nói nó còn là chiếc thắt lưng... cũ. 

Tôi hỏi thì cô ấy tái xanh mặt, lắp bắp nói rằng...đó là chiếc thắt lưng mà cô ấy nhặt được ở phòng khách sạn, thấy còn mới nên mang về cho tôi dùng. Nhìn vợ tôi vừa nước mắt ngắn nước mắt dài thề thốt mà tôi thấy giả tạo vô cùng. Có vẻ vợ đã biết điểm yếu của tôi nên cô ấy gắt: "Mẹ đang ốm đấy, anh đừng làm ầm mọi chuyện lên nữa. Để yên cho em và mẹ đi anh!"

Dọn dẹp phòng vô tình phát hiện 'đồ độc' của đàn ông trong vali đi công tác của vợ, nghe lý do vợ nói tôi càng thêm sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mấy đêm nay, tôi nghĩ ngợi nhiều mà không sao ngủ được. Tôi đoán vợ đã có tư tình bên ngoài và làm điều khuất tất sau lưng tôi. Nếu thuê thám tử, tôi tin là 1-2 tháng sau, bằng chứng sẽ nằm gọn hết trong tay tôi rồi. Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ? Cứ tiếp tục nín nhịn, diễn vở kịch vợ chồng hạnh phúc hay phanh phui tất cả mọi chuyện xem đến đâu thì đến?

Biết tôi sắp lấy vợ, nửa đêm cô bạn thân đến gõ cửa nhà rồi bất ngờ kéo tuột áo xin tôi giúp một điều không tưởng!

Biết tôi sắp lấy vợ, nửa đêm cô bạn thân đến gõ cửa nhà rồi bất ngờ kéo tuột áo xin tôi giúp một điều không tưởng!

Tôi đang định đi ngủ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi còn nghĩ vợ sắp cưới đến cho tôi niềm vui bất ngờ nhưng không thể tưởng tượng được người đứng sau cánh cửa lại là Trúc. Nếu có chuyện, tại sao cô ấy không gọi điện?

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