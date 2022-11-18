Đêm say cuồng nhiệt, sếp lao vào tôi tới tấp, sáng hôm sau chị tuyên bố một điều khiến tôi bất ngờ

Mới ngày đầu lập nghiệp, tôi và Thủy luôn động viên nhau cố gắng làm việc vì tương lai của 2 đứa. Tôi yêu Thủy lắm, Thủy là tình yêu đầu tiên của tôi. Được Thủy động viên, tôi còn tình nguyện ở lại công ty làm thêm giờ. Vì vậy, tôi nhanh chóng được đồng nghiệp tin tưởng và rất được lòng sếp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Thủy (người yêu tôi) quyết định ở lại Hà Nội để tìm cơ hội. Thủy xin được công việc kế toán ở một doanh nghiệp nhỏ. Tôi may mắn hơn khi trúng tuyển vào một công ty lớn, chế độ khá tốt.

Hôm trước, đột nhiên tôi thấy sếp gọi điện cho tôi nói rằng chị đang có chuyện buồn, muốn đi ăn tối cùng tôi. Tôi mới được sếp thăng chức, tăng lương vì vậy không thể từ chối lời mời này của chị được. Tôi vội vàng đến nhà hàng mà sếp cho địa chỉ. Khi đến nơi, tôi thấy sếp có vẻ đã uống hơi nhiều rượu. Thấy tôi làm việc chăm chỉ, nhiệt tình, sếp tôi rất hài lòng và thường xuyên chỉ bảo tôi trong công việc.

Sếp của tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, chị trông trẻ và quyến rũ hơn so với tuổi 45 của mình. Tôi nghe đồng nghiệp kể rằng chị đã ly dị 2 năm trước do chồng chị ngoại tình. Từ đó trở đi, chị sống một mình, chỉ vùi đầu vào công việc và không tái hôn.

Tôi rất cẩn trọng trong giao tiếp với chị. Tôi cũng công khai với mọi người rằng tôi đã có người yêu rồi và chúng tôi dự định 1-2 năm nữa sẽ làm đám cưới. Được sếp quý mến, tin tưởng, sau 1 năm, tôi được cất nhắc lên chức phó phòng, lương tăng lên gần gấp đôi. Tôi và Thủy đều rất vui và nghĩ rằng ngày chúng tôi về chung một nhà đã sắp đến gần.

Sếp ngồi tâm sự với tôi rất nhiều chuyện. Từ chuyện sếp đã hạnh phúc với chồng thế nào, đến khi chồng sếp ngoại tình và cả hai ly hôn. Sau đó, chị cũng được giới thiệu, gặp gỡ nhiều người nhưng chị cảm thấy không phù hợp. Cuối cùng chị bảo, hiện nay, chị đang cảm thấy rung động trước 1 người ở tại nơi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa tâm sự, sếp tôi vừa rơi nước mắt trong vô thức và thúc giục tôi nâng ly uống với sếp. Sau bữa tối, tôi thấy sếp uống quá nhiều, chắc không thể tự lái xe về nhà nên tôi đã dìu chị vào xe và đưa chị về nhà.

Sau khi đưa sếp về nhà, đặt sếp lên giường, tôi chào chị, ra về thì đột nhiên sếp chạy đến, ôm lấy tôi từ phía sau và nói rằng chị đang rất cô đơn, chị muốn tôi ở lại với chị một đêm. Vừa nói, chị vừa khóc rất nhiều.

Tôi lúc đó chếnh choáng hơi men nên đã mất tự chủ và quan hệ với chị. Sáng sớm thức dậy, tôi xanh mắt khi nhìn thấy người phụ nữ nằm bên cạnh mình. Tôi vội vã mặc quần áo rồi rón rén rời nhà sếp, về nhà thay đồ rồi mới đến công ty.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn cư xử với sếp bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, tới hôm qua, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn điện thoại từ sếp. Sếp nói rằng nếu tôi đồng ý, chị sẽ gửi cho bạn gái tôi 500 triệu để cô ấy rời xa tôi.

Chị đã yêu tôi và bây giờ chị đã sẵn sàng để tái hôn với tôi. Nếu tôi không đồng ý cưới sếp, sếp sẽ gửi cô ấy và bạn bè clip sex của tôi với chị, để tôi buộc phải rời bỏ mối tình này.

“Chị yêu em thật lòng, nên em đừng ép chị”, đọc tin nhắn của sếp mà tôi sợ xanh mặt, tim đập, chân run. Tôi năm nay mới 25 tuổi, sếp tôi đã 45 tuổi, tôi đã có bạn gái, làm sao tôi có thể cưới chị ấy? Tôi phải làm sao bây giờ?