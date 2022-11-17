Vồ vập chiếm lấy bạn gái hiền lành sau đêm say, tỉnh dậy, tôi gặp cảnh tượng không ngờ với câu nói đanh thép

Tâm sự 17/11/2022 22:15

Ai có thể ngờ được đây là những điều kiện tôi bị đưa ra và ép làm cho bằng được, chẳng lẽ tôi phải trả giá thế này sao?

Nhận được cái gật đầu làm bạn gái của Quỳnh, tôi mừng như vớ được vàng. Thú thật 30 năm cuộc đời cũng gặp gỡ qua lại với không ít phụ nữ nhưng tôi thấy Quỳnh đúng là số 1, là của hiếm còn sót lại.

Cô ấy vừa có vẻ ngoài xinh đẹp, trong ngây thơ có sự quyến rũ, khiến người đàn ông nào cũng phải phát cuồng. Ngoài ra tính tình Quỳnh hiền dịu, chu đáo, lại rất ngoan ngoãn nghe lời và cũng khéo tay nấu nướng làm việc nhà chứ không hề vụng về như phụ nữ hiện đại ngày nay.

Và đặc biệt là Quỳnh rất truyền thống, có lối sống chuẩn mực. Quỳnh không nói gì nhưng chính bạn tQuỳnh cô ấy kể với tôi rằng Quỳnh vẫn còn nguyên vẹn cho đến bây giờ. Cô ấy từng yêu 2 người nhưng thời gian không dài, tình yêu chưa có gì sâu đậm. Người thì bận chăm lo sự nghiệp không để ý đến bạn gái, người thì lại khó chịu với tính cách bảo thủ cứng nhắc của Quỳnh.

Vồ vập chiếm lấy bạn gái hiền lành sau đêm say, tỉnh dậy, tôi gặp cảnh tượng không ngờ với câu nói đanh thép - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy bạn Quỳnh cô ấy chẳng việc gì phải nói dối mình, hơn nữa cứ nhìn cung cách cư xử và lối sống của Quỳnh thì thấy điều đó rất có khả năng. Cô ấy còn ngây thơ trong nhiều vấn đề, hiện tại đang sống cùng bố mẹ, giờ giấc đi về rất quy củ.

Người khác thấy khó chịu với kiểu cứng nhắc của Quỳnh chứ tôi thì lại rất trân trọng, vì bản tQuỳnh đã gặp nhiều kiểu phụ nữ khác nhau. Cô ấy đúng là hòn ngọc quý còn sót lại, nếu có được Quỳnh thì thật mãn nguyện không còn gì hơn.

Với suy nghĩ đó, tôi nâng niu chiều chuộng cô ấy hết mực khiến Quỳnh say đắm mình không dứt ra được. Dù ban đầu Quỳnh bảo muốn giữ đến đêm tân hôn, bởi từ nhỏ đã được mẹ dạy như vậy.

Nhưng sau khi nghe tôi tỉ tê dỗ dành thì cô ấy đã đồng ý qua đêm sau 6 tháng yêu nhau. Chưa bao giờ tôi mất nhiều thời gian đến vậy để đưa một người phụ nữ lên giường nhưng rất xứng đáng.

Vồ vập chiếm lấy bạn gái hiền lành sau đêm say, tỉnh dậy, tôi gặp cảnh tượng không ngờ với câu nói đanh thép - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đầu tiên bên nhau, tôi đưa Quỳnh đi uống vài chén rượu để lấy cảm hứng, cho cô ấy bạo dạn hơn. Quỳnh quả thật không có kinh nghiệm giường chiếu nhưng cô ấy sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nước da trắng ngần.

Chính sự ngại ngùng nhút nhát của cô ấy lại khiến tôi phải phát cuồng. Tôi có cảm giác như mình là người chiến thắng, là kẻ thống trị, là chúa tể trong thế giới của cô ấy.

Từ khi yêu Quỳnh, tôi không qua lại với ai đồng nghĩa với nửa năm không hề gần gũi phụ nữ. Đêm đó cô ấy lại quá đáng yêu thành ra tôi hơi phóng túng. Mãi đến 4 giờ sáng mới buông Quỳnh ra rồi hai đứa mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, tôi lim dim mở mắt, quờ tay sang bên cạnh thì không thấy Quỳnh đâu. Tôi nghĩ cô ấy vào nhà tắm hoặc ra ngoài mua gì đó. Đang định ngồi dậy thì phải giật mình rụng rời khi nghe được tiếng đàn ông vang lên:

- Cậu dậy muộn quá nhỉ?

Tôi mở choàng mắt thì không thể tin nổi khi thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở chiếc ghế đối diện giường ngủ, nhìn tôi chằm chằm đầy nghiêm khắc. Tôi không biết ông ta ngồi đó từ bao giờ. Điều quan trọng là tôi không hề quen ông ta.

- Tôi là bố của cái Quỳnh đây!

Câu tuyên bố giới thiệu danh phận khiến tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tối hôm trước tôi vừa lăn lộn với Quỳnh đến gần sáng trên chiếc giường trong căn phòng này, tại sao sáng ra tỉnh dậy thì lại là bố cô ấy ngồi cạnh còn Quỳnh chẳng thấy đâu?

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục xây xẩm mặt mày khi nghe những tuyên bố liên tiếp của ông sau đó:

- Giờ anh đã chiếm được con gái tôi rồi, sung sướng nhỉ. Vậy thì đến lúc thực hiện trách nhiệm của mình rồi đấy. Anh phải lập tức về bảo bố mẹ tới nhà tôi thưa chuyện làm đám cưới. Đám cưới ở nhà hàng 5 sao, trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu, mâm cỗ cũng ít nhất là 200, ngoài ra phần sính lễ cứng cựa 20 cây vàng. Đấy chỉ như vậy thôi, cứ thế mà chuẩn bị, nếu không thì không yên với tôi đâu đấy!

Rồi bố Quỳnh ra về. Lớp ấy tôi mới biết cô ấy cũng bị bố bắt về nhà rồi. Chắc hẳn Quỳnh mở cửa cho bố vào phòng. Hóa ra tin đồn bố mẹ cô ấy nghiêm khắc quản giáo con gái chặt chẽ là sự thật. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải nghe theo lời bố Quỳnh, chuẩn bị một đám cưới cùng phần sính lễ khủng như thế?

Thật là tôi yêu Quỳnh và muốn cô ấy làm vợ. Nhưng bố cô ấy làm thế này khác thì ép tôi? Đúng là của ngon thì không dễ ăn. Tôi chưa muốn làm đám cưới, muốn yêu thương dông dài thêm một, hai năm nữa, nếu lúc ấy vẫn tâm đầu ý hợp thì nhất định sẽ cưới cô ấy. Phải làm sao để giải quyết ông bố vợ tương lai oái oăm ngày?

 

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