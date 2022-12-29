Đêm nào cũng thấy vợ uống 3 viên thuốc bổ, hôm đi làm về mệt, anh cầm lên xem thì tá hỏa phát hiện bí mật giấu kín

Tâm sự 29/12/2022 05:07

Nghĩ vợ uống đều đặn cho khỏe, anh cũng bóc viên thuốc để cho vào miệng không ngờ vợ anh có phản ứng 'sốc'.

Hôm đó Chính thấy trong người mệt mỏi, thấy ngay vỉ thuốc bổ vợ vẫn hay uống nghĩ là em uống cho khỏe nên Chính bóc luôn cho vào miệng. Vừa nuốt thì vợ anh hét lớn...

Chính và vợ kết hôn được nửa năm sau 1 năm tìm hiểu. Vợ chồng Chính còn trẻ nên chưa muốn có con ngay. Cũng định mua xong nhà rồi mới tính đến chuyện con cái. Chính là người đàn ông khá ấm áp, lúc nào anh cũng quan tâm đến cử chỉ cũng như tâm trạng của vợ.

Vợ anh cũng là một cô gái xinh xắn và ngoan ngoãn, Chính đã mất khá nhiều thời gian mới chinh phục được vợ. Cả hai vô cùng hòa hợp kể cả là chuyện cuộc sống lẫn chuyện chăn gối, duy chỉ có một điều. Mỗi lần ân ái, tuy dai sức nhưng vợ anh chỉ biết nằm im.

Đêm nào cũng thấy vợ uống 3 viên thuốc bổ, hôm đi làm về mệt, anh cầm lên xem thì tá hỏa phát hiện bí mật giấu kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 1 tháng gần đây, tối nào Chính cũng thấy vợ uống 3 viên thuốc bổ trước khi đi ngủ. Lạ là sau đó vợ chồng anh nếu có ân ái thì vợ cũng khá nhiệt tình đáp lại, cảm giác cũng hưng phấn hơn hẳn. Nghĩ chỉ là thuốc bổ thông thường vì công việc của vợ mệt mỏi nên anh cũng chẳng hỏi.

Hôm đó đi làm về mệt, dự án công ty chưa xong. Sẵn mấy vỉ thuốc bổ của vợ trên bàn Chính lấy uống luôn. Vừa nuốt thuốc khỏi miệng thì vợ anh hét lên. "Ôi anh đừng uống thuốc đó". Nhưng thuốc đã kịp trôi xuống dưới và Chính lo lắng hỏi vợ "anh thấy em uống suốt mà tưởng thuốc bổ".

Lúc này vợ anh mới phân trần."Nó cũng là bổ nhưng là điều hòa kinh và làm tăng cảm giác hưng phấn chuyện ấy. Vì bác sĩ nói em có dấu hiệu mãn kinh sớm mà em sợ như vậy chúng mình sẽ có vấn đề. Cái này em nhờ bạn mua mãi mới được đấy".

Chính nghe xong có phần hơi đau nhói trong tim, hóa ra việc ân ái với vợ lại khó khăn đến thế, thảo nào cô ấy chỉ biết nằm im để chịu trận. Nghĩ thương vợ nên Chính chỉ biết ôm vào lòng. Kể từ hôm đó, Chính cũng tìm hiểu thêm nhiều món ăn cũng như bài thuốc giúp vợ. Để vợ phải chịu đựng những điều đó thật tình Chính không đành lòng.

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