Dâu trẻ mới về nhà đã bị dòng họ xúm xít chê bai, nào ngờ chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Tâm sự 30/06/2023 02:51

Nhưng họ hàng nhà chồng không thích cô. Cô còn nghe thấy họ nói lén sau lưng chê cô xấu hơn chồng, toàn chọn việc nhẹ nhàng làm để khỏe thân.

Hân có nhan sắc chỉ ở mức trung bình, công việc cũng kiếm đủ xài. Nhưng cô lại lấy được Toàn vừa lịch thiệp vừa giỏi kiếm tiền. Ngày cô đưa Toàn về ra mắt bố mẹ mình, cô còn nghe mẹ thì thầm nói: “Con mà lấy nó thì phải lo mà giữ chồng nghe không?”. Đến cả mẹ cô còn nói như thế thì cô cũng biết nhìn mình và Toàn trông khập khiễng ra sao.

Nhưng Toàn rất yêu thương Hân. Anh nói anh quý cô vì cái tính hiền lành, dịu dàng. Từ ngày quen biết Toàn, Hân dần tự tin vào bản thân hơn. Cô bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết làm đẹp để Toàn nở mặt nở mày với người khác.

 

Khi lấy nhau, bố mẹ Toàn cũng rất quý Hân. Nhưng họ hàng của anh lại không được như thế.

Dâu trẻ mới về nhà đã bị dòng họ xúm xít chê bai, nào ngờ chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm Toàn cùng Hân đi ăn tân gia của một người họ hàng nhà chồng. Toàn ra ngoài với các chú, bác bên ngoài. Còn Hân thì vào bếp phụ các cô dì. Cô biết mình không khéo tay nên chỉ nhận làm những việc đơn giản như nhặt rau, rửa đồ ăn, chén bắt. Cô sợ phạm lỗi lại bị mọi người chê cười, khiến chồng mất mặt.

Nhưng họ hàng nhà chồng không thích cô. Cô còn nghe thấy họ nói lén sau lưng chê cô xấu hơn chồng, toàn chọn việc nhẹ nhàng làm để khỏe thân. Hân nghe thì thấy tủi thân nhưng cũng không thể lên tiếng tranh cãi. Vậy là Hân cứ im lặng làm việc.

 

Đến khi lên bàn ăn, Toàn ngồi bàn với các chú bên cạnh, Hân ngồi lại ngồi cùng các cô. Trong bàn ăn có một bà cô tên Hoa luôn xăm soi Hân. Hân không ăn được cay thì bà ấy liền nói cô khó chiều. Bà ấy còn nói ngày trước giới thiệu bao nhiêu người đẹp cho Toàn mà anh không chịu. Hân nhiều lần định lên tiếng nhưng nghĩ dù sao cũng là lần đầu ăn uống với họ hàng bên chồng sau khi cưới. Cô nghĩ thôi thì im lặng cho lành, cũng chỉ là một bữa cơm.

Dâu trẻ mới về nhà đã bị dòng họ xúm xít chê bai, nào ngờ chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tan tiệc, Hân thấy Toàn đi tới gần cô rồi ân cần hỏi:

“Em ăn có được nhiều không? Em làm có mệt không?”.

Nghe cô trả lời đúng ý mình rồi thì Toàn quay sang nói với cả bàn ăn:

“Vợ cháu hiền lành ít nói các cô đừng trách. Cháu lấy được cô ấy là may mắn lắm rồi. Nãy giờ cháu cảm ơn các cô trông coi giúp vợ cháu. Giờ thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép đưa vợ em về ạ”.

 

Nói rồi, Toàn dắt tay vợ ra khỏi bữa tiệc. Trên bàn ăn, các bà cô không khỏi ghen tị đỏ mắt nhìn theo.

Trên đường về nhà, Toàn cứ gặng hỏi Hân rằng họ hàng của anh có làm khó gì cô không. Hân cứ cười rồi bảo không có việc gì. Cô thấy mình may mắn khi lấy được Toàn, anh là người đàn ông tốt lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ cô. Cô cũng tự nhủ sau này phải cố gắng nhiều hơn, nhanh tay lẹ miệng để người khác không có cớ chê bai cô. Cô muốn trở thành người vợ không gây phiền phức cho chồng, cũng khiến chồng thấy tự hào.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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