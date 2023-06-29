Có một đêm tân hôn mãnh liệt với chồng già U50, nhưng tới sáng hôm sau, tôi bàng hoàng vì tiếng hét của mẹ chồng

Tâm sự 29/06/2023 03:32

Sau đám cưới, tôi có một đêm thăng hoa với chồng mình, nhưng đến sáng hôm sau, tôi kinh hãi tột độ trước điều ấy.

Tôi và Kiên được mai mối rồi đi tới hôn nhân. Nói thật, nếu không phải vì điều kiện của gia đình anh thì tôi cũng chẳng nhắm mắt đưa chân mà lên xe hoa lần nữa đâu. Phần vì Kiên đã 46 - vẻ ngoài lại còn già hơn tuổi nữa nên không khiến tôi rung động. Rồi anh lại rất ít nói, khô khan, nhút nhát, bảo sao tới tuổi đó mà vẫn sống cùng mẹ, đưa lương cho mẹ. Quan trọng nhất, tôi cũng là gái 1 lần chồng, có con 6 tuổi rồi, đi bước nữa tôi chỉ lo thằng bé không được yêu thương. Song cứ nghĩ tới lương của Kiên rồi mấy căn biệt thự ngoài phố nhà anh, tôi lại đắn đo...

Cho tới một lần nọ, mẹ Kiên trực tiếp gọi tôi tới nhà. Bà hỏi tôi lý do vì sao vẫn không chấp nhận lời cầu hôn của Kiên (sau 3 lần đi cà phê, nhắn tin nhiều ngày thì Kiên bảo muốn cưới tôi. Nhưng tôi thấy khá đường đột và không có tình cảm nên mới bảo cho thêm thời gian. Không ngờ anh đem kể hết với mẹ, còn nói tôi không đồng ý).

Có một đêm tân hôn mãnh liệt với chồng già U50, nhưng tới sáng hôm sau, tôi bàng hoàng vì tiếng hét của mẹ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hơi lúng túng, rồi cũng thật thà chia sẻ: "Cháu thấy mới quen nhau được 2 tháng, quá sớm để tính tới chuyện cưới xin ạ. Cháu cũng nói với anh Kiên rồi, cháu muốn có thêm 1 chút thời gian suy nghĩ cũng như vun đắp tình cảm".

"Cháu vun đắp tới khi nào? Nếu có tình cảm rồi thì cưới xong vun cũng được, còn không cháu cứ câu giờ thế mất thời gian của đôi bên. Bác nói thẳng nhá, con trai bác có tuổi rồi, chẳng trẻ trung gì nữa để mấy đứa con gái như cháu đòi thêm thời gian. Còn cháu cũng chả trẻ đâu, ngoài 30 rồi đó, còn có tướng sát phu, không cưới đi khéo chỉ có mấy ông già hơn tới hỏi thôi" - Mẹ Kiên phũ phàng nói.

Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, chỉ muốn đứng dậy luôn rồi bỏ về. Tôi 32, nhưng tôi được đánh giá trẻ trung so với tuổi. Nếu không phải vì chồng mất sớm, mọi người nói tôi sát phu có lẽ tôi cũng sớm tái giá rồi.

Có một đêm tân hôn mãnh liệt với chồng già U50, nhưng tới sáng hôm sau, tôi bàng hoàng vì tiếng hét của mẹ chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, mẹ Kiên cũng khá tinh ý, nhận thấy tay tôi nắm chặt, mặt đỏ phừng phừng vì tức cũng nhanh chóng đưa ra hành động xoa dịu: "Bác nói vậy thôi chứ bác thấy cháu xinh xắn, trẻ trung mới nhờ người mai mối chứ. Cháu còn đắn đo gì không biết, về làm dâu nhà này sẽ được sang tên ngay một lô đất gần tỷ. Con trai cháu bác cũng sẽ coi như cháu nội, chuyển sang học trường tư ngay. Cháu nghĩ đi, chả thiệt thòi gì cả. Thằng Kiên tuy hơi nhiều tuổi và không mấy điển trai, nhưng nó chưa từng có vợ, không vướng bận con cái. So với mấy ông góa vợ tán tỉnh cháu thì điều kiện của thằng Kiên không phải quá tốt à?"

Câu nói ấy của mẹ Kiên thật sự làm tôi thay đổi. Tôi gật đầu đồng ý. Đám cưới sau đó được gia đình nhà trai lo mọi chi phí tổ chức ở khách sạn sang, bà cho tôi 1 lô đất thật, dù trong ngõ nhưng giá trị cũng không rẻ.

 

Rồi cưới xin cũng xong xuôi, đêm tân hôn hôm ấy lại khiến tôi không thể quên. Như đã nói, vì tôi vốn không có cảm tình với Kiên nên không hề vượt giới hạn. Thậm chí, ngay cả ôm, hôn chúng tôi cũng chưa từng. Trên sân khấu đám cưới khi MC nói hôn, đó là lần đầu của tôi và Kiên. Song tới lúc "động phòng", nhìn Kiên nằm vật ra vì say, tôi lại nghĩ chả lẽ hôn nhân mình lại thế này? Hôm nay thế, mai này cũng thế? Tôi lấy chồng chỉ vì tiền thôi sao?

Dù sao, tôi cũng đã thiếu vắng hơi chồng vài năm nay, giờ có một người đàn ông nằm cạnh liền quyết định chủ động. Sau 1 hồi, Kiên cũng quay sang đáp lại thật. Hôm ấy, hai chúng tôi đã có một đêm tân hôn nồng nhiệt. Sau đó, chúng tôi ngủ thiếp đi.

Thế nhưng, tới khoảng tờ mờ sáng, đang say giấc nồng thì tôi choàng tỉnh vì 1 tiếng hét thất thanh. Tôi mở mắt, mẹ chồng đang đứng trước cửa. Bà nhìn hai chúng tôi không mảnh vải che thân rồi phản ứng thái kém tinh tế như vậy.

Nhưng bất ngờ hơn, Kiên lại bối rối như 1 đứa trẻ làm sai điều gì. Còn tôi, quấn tạm chăn vào nhưng chẳng hiểu chuyện gì. Tôi còn thấy bực vì mẹ chồng quá tùy tiện. Nhưng bà lại mắng tôi sa sả: "Tôi cưới cô về để chăm con tôi, không phải hành nó. Nó sức khỏe yếu, không được ra gió, không được quá sức, cô xem, tối qua nó đã uống say như thế mà cô còn bắt nó phục vụ? Cô thiếu hơi đàn ông tới vậy à?"

Tôi choáng váng thật sự. Tôi cố giải thích nhưng mẹ chồng chỉ nhẹ nhàng bảo Kiên đi tắm, thay đồ và sang phòng khác mà nghỉ ngơi. Còn tôi, bà lườm nguýt, trước khi rời đi còn nói: "Nhẹ nhàng với cục vàng của tôi thôi, đợi khi có bầu thì đừng động vào nó!".

Tận vài ngày sau, khi hai vợ chồng cùng nằm trên giường, Kiên có cảm tình với tôi hơn, anh mới chia sẻ rằng anh bị bệnh khá nặng, nên sức khỏe yếu. Rồi thì mẹ coi anh như trẻ con nên bao bọc quá đà, hẹn hò vài người trước kia nhưng bà cũng luôn dặn không được hôn và Kiên nghe lời. Đêm tân hôn là lần đầu tiên của Kiên...

Tôi rất bất ngờ, nhưng đoán rằng hôn nhân mai này của mình sẽ rất khó khăn với bà mẹ chồng quái thai, thích can thiệp vào cuộc sống của các con, còn chồng thì sợ mẹ 1 phép dù đã U50. Không biết lựa chọn của tôi có đúng không nữa, liệu tôi có bị bà làm khó để giao lại mảnh đất kia không?

 

Cả năm 'ngủ chay' vì bị vợ từ chối, vô tình bắt gặp vợ trong phòng tắm, tôi đứng hình khi thấy điều cô ấy làm

Cả năm 'ngủ chay' vì bị vợ từ chối, vô tình bắt gặp vợ trong phòng tắm, tôi đứng hình khi thấy điều cô ấy làm

Mỗi khi tôi "muốn", vợ đều viện lý do mệt mỏi để né tránh. Tôi bàng hoàng khi phát hiện cô làm điều ấy trong nhà tắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 36 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 55 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân