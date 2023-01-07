Dắt người yêu đến khoe mẽ với vợ cũ, chưa kịp hả hê thì tôi đã phải tái mặt khi thấy một người bước vào từ cửa

Tâm sự 07/01/2023 19:55

Mãi 3 năm sau tôi mới tìm được một người bạn gái mới, nhưng vì ám ảnh bởi cuộc hôn nhân đầu tiên nên tôi chưa dám tính đến chuyện cưới xin.

Khi gặp Hoa, vợ cũ của tôi, cô ấy dịu dàng, hiền hậu khiến tôi khao khát được ở bên chở che, đồng hành cùng cô ấy tới suốt cuộc đời. Sau 2 năm yêu nhau chúng tôi tiến đến hôn nhân. Cuộc sống sau khi kết hôn khá hạnh phúc, gần như hai đứa chẳng bao giờ cãi nhau cả nhưng ngặt nỗi cưới 3 năm mà mãi chúng tôi không có con. 

Một hôm, khi Hoa đi tắm còn tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì điện thoại của cô ấy bỗng rung lên. Tò mò không biết ai gửi tin nhắn cho vợ vào lúc 10 giờ tối thế này nên tôi vào xem. Nào ngờ đó là tin nhắn của một người đàn ông, anh ta viết: “Anh nhớ em nhiều lắm”.

Nếu không có tình cảm với nhau thì ai lại đi gửi tin nhắn mùi mẫn như vậy chứ? Ba máu sáu cơn, tôi đập cửa nhà tắm bảo vợ tắm nhanh rồi ra nói chuyện. Trong cơn tức giận, tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình nên có những lời lẽ hơi khó nghe. Ngày hôm sau Hoa đưa cho tôi tờ giấy ly hôn và bảo tôi ký vào. Tôi đau đớn đặt bút, có lẽ cô ấy cũng giống mẹ tôi, có người đàn ông khác rồi nên mới tuyệt tình như vậy. Sau khi ly hôn tôi bị trầm cảm một thời gian.

Dắt người yêu đến khoe mẽ với vợ cũ, chưa kịp hả hê thì tôi đã phải tái mặt khi thấy một người bước vào từ cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mãi 3 năm sau tôi mới tìm được một người bạn gái mới, nhưng vì ám ảnh bởi cuộc hôn nhân đầu tiên nên tôi chưa dám tính đến chuyện cưới xin. Những tổn thương Hoa gây ra cho tôi, tôi vẫn chưa thể quên được. Nhưng tôi nghe nói 3 năm nay Hoa cũng chưa lập gia đình, nên tôi dẫn theo bạn gái mới đến khoe khoang với cô ấy. Tôi muốn nói cho vợ cũ biết rằng tôi vẫn có thể sống tốt mà không cần cô ấy.

Qua một vài người bạn, tôi cũng tìm được nơi vợ cũ đang ở. Hôm đấy tôi dẫn theo cô bạn gái mới đến nhà vợ cũ. Vừa bước vào cửa tôi đã biết những năm qua Hoa sống không tốt, tôi thầm cười trong lòng. Ngày xưa tôi nâng niu cô ta như ngọc quý trên tay mà cô ta không biết trân trọng, giờ lại phải sống tạm bợ như thế này. Đáng đời cô ta lắm mà. Vợ cũ cũng rất thờ ơ với tôi, đến ly nước còn chẳng mời.

Ngay khi tôi hả hê, chuẩn bị ra về thì một cậu bé bước vào nhà. Đứa trẻ này giống tôi đến 80% nhưng có vẻ rất ốm yếu. Linh tính mách bảo với tôi rằng đứa bé đó rất có thể là con tôi. Gặng hỏi mãi Hoa mới nói đứa trẻ đó đích thực là con trai của tôi.

- Lúc ly hôn tôi đã mang thai. Chỉ vì một tin nhắn trêu đùa của đồng nghiệp mà anh chì chiết tôi thậm tệ, anh gắn mác người đàn bà lăng loàn cho tôi khi tôi chưa kịp giải thích gì. Anh suốt ngày ghen tuông mù quáng, đa nghi, tôi không thể chịu đựng nổi nên chọn cách ra đi.

Trước kia con bị bệnh nặng, không biết bấu víu vào đâu nên tôi đã liên lạc với anh. Nhưng anh thì hay rồi, không muốn chối thẳng nên bảo bạn gái từ chối hộ. Lúc mẹ con tôi cần anh nhất anh không đoái hoài, giờ anh hỏi làm gì?

Tôi nghiêm mặt quay sang hỏi bạn gái. Cô ta phân bua:

- Thằng bé ốm nhom ốm nhách, bệnh thì nặng, tốn bao nhiêu tiền mới chữa khỏi. Với lại lúc ly hôn chị ta đâu có nói với anh về đứa trẻ, giờ con bị bệnh mới bấu víu, rõ ràng chỉ muốn lợi dụng con để moi tiền của anh thôi. Còn anh thích trẻ con thì sau này em sẽ sinh cho anh mấy đứa, cần gì quan tâm tới đứa bệnh tật đầy mình kia cho cực.

Dắt người yêu đến khoe mẽ với vợ cũ, chưa kịp hả hê thì tôi đã phải tái mặt khi thấy một người bước vào từ cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sốc nặng, tôi không thể ngờ cô bạn gái vốn dịu dàng, hiền lành của mình lại có lòng dạ độc ác như thế. Tôi tức giận cho cô ta một cái tát rồi đề nghị chia tay. Bất kể trước kia tôi và vợ cũ xảy ra chuyện gì thì đứa trẻ cũng là máu mủ của tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó, tìm mọi cách chữa khỏi bệnh cho nó. Nhưng vấn đề là bây giờ Hoa không chịu cho tôi nhận lại con, tôi nên làm gì để cô ấy tha thứ cho mình đây?

Đêm tân hôn, vợ cứ trốn mãi trong nhà tắm khóc rấm rứt, tôi phá cửa xông vào rồi kinh hãi với cảnh tượng trước mặt

Đêm tân hôn, vợ cứ trốn mãi trong nhà tắm khóc rấm rứt, tôi phá cửa xông vào rồi kinh hãi với cảnh tượng trước mặt

Đêm tân hôn, tôi hồi hộp nằm trên giường đợi vợ tắm xong, mường tượng cả hai sẽ có một đêm xuân đáng nhớ.

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