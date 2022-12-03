Dành trọn cho vợ sắp cưới đêm tân hôn cuồng nhiệt, vừa cởi bỏ lớp áo ngủ trên cơ thể nõn nà, tôi khiếp đảm chạy như bay khỏi phòng ngủ

Tâm sự 03/12/2022 22:29

Chồng vô cùng bất ngờ khi chứng kiến những gì đang hiện diện, mặc dù vô cùng yêu cô, nhưng anh chẳng thể làm gì mà rời khỏi phòng ngay sau đó.

Dẫu hiểu cho nỗi khổ của Thục nhưng để thông cảm và chấp nhận thì thực sự tôi chưa thể làm được ngay lúc ấy. Đêm tân hôn tôi lao ra khỏi phòng, sang phòng làm việc ngủ để lại cô vợ mới cưới một mình.

Tôi là người Nam còn Thục là người Bắc, tôi đã bị ấn tượng bởi sự dịu dàng, ngọt ngào của cô ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tôi hỏi Thục tại sao lại bỏ quê, bỏ cha mẹ vào Sài Gòn. Cô ấy nói đã yêu thích cuộc sống ở Sài Gòn từ lâu, nhân lúc còn trẻ muốn bay nhảy thêm một thời gian. Khi nào cha mẹ già yếu thì sẽ về cạnh ông bà để chăm sóc, phụng dưỡng.

Tôi yêu và trân trọng Thục vô cùng. Suốt ba năm yêu nhau tôi luôn giữ gìn cho em, tất nhiên là bởi vì em muốn thế. Còn tôi là đàn ông lại yêu em thật lòng, dĩ nhiên tôi cũng muốn tiến xa hơn với người phụ nữ mình yêu.

3 năm bên nhau tôi quan tâm chăm sóc em từng li từng tí, em cũng đối đãi với tôi đầy chân thành và dịu dàng. Chúng tôi sát cánh bên nhau vượt qua nhiều vui buồn, luôn bên cạnh nhau không rời tình, cảm thủy chung son sắc. Tôi là đàn ông phải “nhịn” hẳn 3 năm trời, không hề ra ngoài giải tỏa nhu cầu theo kiểu bóc bánh, chỉ điều đó thôi cũng đủ biết là tôi yêu em đến thế nào.

Dành trọn cho vợ sắp cưới đêm tân hôn cuồng nhiệt, vừa cởi bỏ lớp áo ngủ trên cơ thể nõn nà, tôi khiếp đảm chạy như bay khỏi phòng ngủ - Ảnh 1

3 năm bên nhau tôi quan tâm chăm sóc em từng li từng tí, em cũng đối đãi với tôi đầy chân thành và dịu dàng. (Ảnh minh họa)

Thế rồi cái này chúng tôi mong đợi cũng đã đến, hai đứa chính thức làm đám cưới. Đêm tân hôn thiêng liêng đầy mong đợi, tôi kéo Thục vào phòng tân hôn từ sớm, hy vọng sẽ có một đêm tân hôn thật nồng nàn và đáng nhớ.

Vợ từ nhà tắm bước ra, trên người là bộ đồ ngủ kín mít khiến tôi có phần khó hiểu. Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi về vấn đề trinh tiết của vợ, bởi tôi không quan trọng điều đó, cho dù trước tôi cô ấy từng lên giường với người đàn ông khác thì tôi cũng không để ý.

Tôi nhẹ nhàng ôm hôn vợ, bắt đầu cởi từng chiếc khuy áo ngủ của em. Cho đến khi cơ thể trần trụi của Thục hiển hiện hoàn toàn trước mắt thì tôi không khỏi khiếp hãi. Khắp cả một vùng lưng rộng lớn, lan cả sang phía trước ngực, thậm chí còn lác đác ở đùi cô ấy đầy những vết sẹo gớm ghiếc không thể tưởng tượng nổi.

Tôi lập tức buông vợ ra, bước giật lùi lại phía sau, mắt trợn trừng kinh hãi. “Trông đáng sợ lắm phải không anh?”, Thục cười buồn hỏi tôi. Câu hỏi đã có câu trả lời nên tôi cũng chỉ biết im lặng. Vậy ra đó chính là lý do khiến Thục một mực muốn giữ gìn đến đêm tân hôn. Nhưng tại sao trên cơ thể cô ấy lại có những vết sẹo đáng sợ ấy? Dù Thục đã mặc lại váy ngủ nhưng tôi vẫn không dám chạm vào cô ấy, cứ tưởng tượng đến những dấu tích khủng khiếp kia là tôi thấy rùng mình.

“Trước đây em từng yêu một người đàn ông nhưng không hề biết anh ta đã có vợ con. Cho tới tận cái ngày đánh ghen kinh hoàng ấy thì em mới biết mình là kẻ thứ ba. May là lượng axit chị ta kiếm được rất ít và em cũng tránh được không để dính vào mặt nên những gì còn lại chỉ là vài vết sẹo có thể che đi được. Anh sẽ thông cảm cho em chứ?”.

Dành trọn cho vợ sắp cưới đêm tân hôn cuồng nhiệt, vừa cởi bỏ lớp áo ngủ trên cơ thể nõn nà, tôi khiếp đảm chạy như bay khỏi phòng ngủ - Ảnh 2

Vợ từ nhà tắm bước ra, trên người là bộ đồ ngủ kín mít khiến tôi có phần khó hiểu. (Ảnh minh họa)

Dẫu hiểu cho nỗi khổ của Thục nhưng để thông cảm và chấp nhận thì thực sự tôi chưa thể làm được ngay lúc ấy. Đêm tân hôn tôi lao ra khỏi phòng, sang phòng làm việc ngủ để lại cô vợ mới cưới một mình.

Từ hôm đó tới nay đã hơn 1 tháng nhưng tôi và Thục vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng. Bởi vì tôi vẫn bị ám ảnh bởi những dấu tích kia và cả quá khứ của Thục nữa.

Vậy ra đó là lý do cô ấy rời miền Bắc vào tận Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới. Không phải vì cô ấy vốn thích Sài Gòn mà vì cô ấy phải trốn chạy khi bị đánh ghen quá ê chề, nhục nhã. Thật cay đắng và chua xót làm sao, vậy mà tôi vẫn nghĩ cô ấy ngoan hiền dịu dàng, trong sáng và ngây thơ lắm. Liệu lời Thục kể rằng vô tình trở thành kẻ thứ ba có đáng tin không? Hay cô ấy rắp tâm chen chân vào gia đình người khác?

Ba năm qua tôi yêu Thục là sự thật thế nhưng khi biết được quá khứ của cô ấy và những vết sẹo hằn in trên cơ thể vốn nõn nà của Thục, tôi thực sự hoang mang tột độ. Tôi phải làm thế nào đây? Tha thứ cho cô ấy thì tôi sợ rằng mình không thể quên được chuyện này nhưng ly hôn thì tôi lại tiếc nuối những tình cảm và kỷ niệm chúng tôi đã có bên nhau? Tôi rối bời quá, không biết phải làm sao...

 

Lừa chàng hàng xóm ‘cù lần’ để đổ vỏ sau khi lỡ mang thai, đêm tân hôn, tôi bàng hoàng với câu nói đầy ân tình mà anh dành cho hai mẹ con

Lừa chàng hàng xóm ‘cù lần’ để đổ vỏ sau khi lỡ mang thai, đêm tân hôn, tôi bàng hoàng với câu nói đầy ân tình mà anh dành cho hai mẹ con

Tôi cứ nghĩ kế hoạch thành công trót lọt vì anh khá hiền lành, khờ khạo. Đêm tân hôn, thái độ của anh lại hoàn toàn khiến tôi phải sốc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới