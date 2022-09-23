Khi bị tổn thương vì chồng phản bội, có người đi tìm hạnh phúc tự thân, họ thay đổi từ thói quen, suy nghĩ và tình yêu dành cho chính mình. Có người học cách kiểm soát cảm xúc để không bị chìm trong hận thù, thoát khỏi nỗi u ám trong suy nghĩ. Có người học cách biết ơn chính mình đang nỗ lực mạnh mẽ để vượt qua thời gian khủng hoảng. Họ tập ôm ấp tấm thân nhỏ bé, nói những lời yêu thương với mình để kéo chính mình thoát khỏi vũng lầy khổ đau, phiền não, thay đổi vận mệnh trong hôn nhân từ suy nghĩ và hành động ngay lập tức.

Có nhiều lý do để đàn ông ngoại tình. Với nhiều phụ nữ, điều ác độc nhất trong hôn nhân là chồng phản bội gia đình để đi tìm niềm vui bên ngoài.

Còn đàn ông thì khác. Khá nhiều đàn ông có gia đình ngoại tình, nhưng rất ít đàn ông ly hôn vì ngoại tình. Đó là do những nguyên nhân sau:

Ảnh minh họa: Internet

Dù cho nhân tình có xinh đẹp, quyến rũ đến đâu thì đối với người đàn ông đó cũng chỉ là người để yêu không phải để cưới. Đối với anh ta người vợ cùng anh ta bước qua thời khó khăn, sinh con cho anh ta, chăm sóc phụng dưỡng ba mẹ anh ta mới thật sự là người mà anh ta muốn gắn bó cả đời.

Bản tính ích kỷ

Khi ngoại tình, người đàn ông thật ra không yêu vợ mà cũng chẳng yêu bồ, người anh ta thật sự yêu là chính anh ta mà thôi. Vì vậy anh ta rất ích kỷ chỉ muốn thêm mà không muốn bớt gì cả. Một mặt vẫn có gia đình hạnh phúc một mặt được phiêu lưu ái tình, tại sao không?

Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông ngoại tình không dám bỏ vợ, là vì họ biết rằng, một ngày nào đó, khi họ không còn giá trị lợi dụng, khi họ ốm đau hay sa cơ lỡ vận, nhân tình sẽ bỏ họ mà đi. Và lúc ấy, chỉ có người vợ với suy nghĩ “dù sao cũng là cha của con mình” đón họ về chăm sóc.

Vẫn còn yêu vợ

Ảnh minh họa: Internet

Nếu một người đàn ông thực sự yêu cô bồ như lời anh ta thề thốt, thì chắc chắn anh ta sẽ rời xa vợ ngay lập tức để đến bên bồ bất kể hậu quả có ra sao đi nữa. Lý do anh ta vẫn muốn duy trì hôn nhân của mình là vì vẫn còn yêu vợ và chỉ coi bồ như "một cuộc dạo chơi qua đường". Và bất chấp điều gì xảy ra, cuối cùng anh ta vẫn sẽ chọn quay về với vợ. Còn cô bồ đương nhiên là sẽ lãng phí thời gian vào một người đàn ông không bao giờ là của mình.

Coi trọng con cái



Mặc dù tìm mọi cách để lén lút quan hệ với người khác hoặc đã "cạn tình" với vợ nhưng nhiều người đàn ông vẫn mong muốn các con của mình có một gia đình hoàn chỉnh, để con cái có cả cha lẫn mẹ và lớn lên mà không bị ảnh hưởng tâm lý.

Chỉ muốn thư giãn



Đàn ông thường không ai muốn ngoại tình để bỏ vợ. Họ chỉ nghĩ đơn giản là được thỏa mãn tình dục hoặc như một sự sắp xếp để "đôi bên cùng có lợi" mà không có sự ràng buộc hoặc cam kết. Anh ta biện minh cho hành động của mình rằng không có chuyện gì to tát cả, anh ta không tìm kiếm tình yêu mà chỉ là tình dục.

Không tin nhân tình

Ảnh minh họa: Internet

Cô nhân tình đó có thể là một người hoàn hảo trong chuyện chăn gối, chiều chuộng đàn ông nhưng không chắc cô ấy có thể trở thành "mẹ hiền dâu thảo". Không những vậy một người con gái có thể dễ dàng cặp kè với anh ta thì cũng có thể dễ dàng với những người đàn ông khác vậy. Vì thế anh ta không dám mạo hiểm.

Khi đàn ông có vợ đến với các nàng "bồ nhí" thì các nàng nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định có nên lao anh ta hay không. Bởi tính ích kỷ của bản thân thì kiểu gì anh ta cũng tìm đường về với vợ con, và người thiệt thòi chính là tiểu tam.