Dại dột ân ái với anh kết nghĩa của chồng, vợ trẻ 'mất cả chì lẫn chài': nhân tình 'cao chạy xa bay', chồng không những ly hôn mà còn thẳng tay làm một điều

Tâm sự 01/12/2022 22:33

Như kẻ ăn vụng miếng ngon chưa đã thèm, tôi và anh kết nghĩa của chồng tìm mọi cách để hẹn hò gặp gỡ bất kể ngày đêm khi có dịp.

Từ ngày quen rồi nhận lời yêu Kỳ, tôi đã biết Kỳ có người anh kết nghĩa tên Phong cùng làm việc trong công ty với Kỳ. Kỳ bảo anh có cuộc sống ổn định như ngày nay một phần nhờ vào sự trợ giúp của anh Phong, khi Kỳ là kỹ sư mới ra trường được nhận về công ty thì anh Phong đã là trưởng phòng ở đó.

Biết Kỳ có thành tích học tập được xếp loại giỏi suốt mấy năm đại học lại chịu khó, cầu tiến trong công việc của công ty nên anh Phong từ cảm tình quý mến đến mở lời nhận Kỳ làm em kết nghĩa vì anh Phong tuy đã bước vào tuổi 30, hơn Kỳ gần 7 tuổi nhưng vẫn sống độc thân trong căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm thành phố.

Phần nữa tôi và Kỳ mang ơn anh Phong vì nếu không có anh nhiệt tình khuyên nhủ, hàn gắn thì chưa chắc tôi và Kỳ đã nên vợ, nên chồng do những mâu thuẫn, giận hờn khó tránh của tuổi trẻ. Rồi cũng chính anh Phong có ý kiến tích cực với công ty để Kỳ mua được 1 căn hộ chung cư giá rẻ theo tiêu chuẩn nội bộ khi chúng tôi tổ chức đám cưới.

Dại dột ân ái với anh kết nghĩa của chồng, vợ trẻ 'mất cả chì lẫn chài': nhân tình 'cao chạy xa bay', chồng không những ly hôn mà còn thẳng tay làm một điều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải công nhận chồng tôi may mắn có được người anh kết nghĩa hiền lành, tốt bụng. Biết tôi là con gái rượu được bố, mẹ, anh trai chiều chuộng từ nhỏ nên vụng việc nội trợ, vì vậy thỉnh thoảng khi rảnh rỗi anh Phong lại đi chợ rồi tự tay làm món để vui chung với vợ, chồng tôi.

Anh Phong là kỹ sư giỏi hay tháp tùng sếp đi kí kết hợp đồng khi vài ba ngày, khi cả tuần, mà lần nào về lại thành phố anh cũng có quà cho tôi và Kỳ khiến chúng tôi ngày càng gắn bó với anh.

Tưởng mọi chuyện cứ thế xuôi chèo mát mái để vợ chồng tôi và anh Phong mãi bên nhau như những người thân yêu ruột thịt nào ngờ sóng gió nổi lên khiến con thuyền hạnh phúc của tôi và Kỳ sắp đắm, mà nguyên do là tại tôi!

Chuyện xảy ra cách đây hơn 1 tháng, khi đó chồng tôi có chuyến công tác xa gần 10 ngày. Vào một đêm mưa buồn tê tái, cảm nhận nỗi cô đơn cùng nỗi sợ hãi của người vợ trẻ lần đầu xa chồng, tự dưng tôi nhớ đến anh kết nghĩa của Kỳ…

Nghe tôi sụt sùi trong điện thoại, anh Phong đã đội mưa đến an ủi tôi… Rồi cái gì đến phải đến, tôi và anh Phong đã làm cái điều phản bội Kỳ ngay trong đêm đó. Để rồi chúng tôi như ăn phải bùa mê, như kẻ ăn vụng miếng ngon chưa đã thèm, tôi và anh Phong tìm mọi cách qua mặt Kỳ để hẹn hò gặp gỡ bất kể ngày đêm khi có dịp.

Dại dột ân ái với anh kết nghĩa của chồng, vợ trẻ 'mất cả chì lẫn chài': nhân tình 'cao chạy xa bay', chồng không những ly hôn mà còn thẳng tay làm một điều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma"! Kỳ đã chứng kiến cảnh tôi cùng anh Phong quấn lấy nhau ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi khi Kỳ xong đợt công tác về trước ngày mà không báo trước.

Lặng lẽ Kỳ đóng gói hết đồ đạc của tôi chất gọn lên xe dịch vụ chuyển nhà trọn gói xong mới điện báo cho tôi rằng đến địa chỉ anh đã thuê sẵn, đã trả tiền đủ cho tôi ở trong thời gian một năm, cũng là thời gian chờ toà mở phiên xử ly hôn.

Thế là hết! Tôi biết mình xứng đáng nhận sự trừng phạt này từ chồng. Nghe đâu Kỳ đã chuyển sang công ty khác còn anh Phong từ ngày lộ chuyện anh chưa hề đến tìm tôi, cũng không gọi điện thoại cho tôi một lần nào. Tôi biết mình dại dột, ngu muội thì đã quá muộn…

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