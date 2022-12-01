Theo đó, anh là một người vô cùng hiền lành, có chút rụt rè và sinh ra trong gia đình có điều kiện. Thế nhưng sau nhiều lần đến nhà anh chơi, Nhi luôn có cảm tưởng mẹ chồng "nắn" từng đường đi nước bước của chồng tương lai.

Nhi và người yêu ở bên nhau hơn 1 năm thì tính đến chuyện đám cưới.

Hồi đó, hai người cũng tính toán cưới xong sẽ ra ở riêng chứ không ở chung. Cũng vì điều này khiến cho Nhi tự tin với chuyện kết hôn. Nói gì thì nói, sống chung với mẹ chồng Nhi cũng cần thêm can đảm chứ không thể một bước được ngay.

"Với anh ấy thì mình không có lăn tăn điều gì. Tuy nhiên, bác gái lại khá chặt chẽ, khó tính. Nhiều lần hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, anh cứ liếc liếc qua mẹ để dè chừng xem nói có sai gì không. Điều này khiến mình có cảm tưởng như anh là đứa trẻ chưa trưởng thành, sợ bị mắc lỗi”, Nhi kể.

Nhi kể: "Bản thân mình khá vụng về nên cũng rất e ngại sống chung. Quyết định kết hôn, mình và anh đã nói chuyện với nhau kỹ càng. Mình nói với anh rằng trên quan điểm chung, hai bên phải thật thà, chân thành với nhau. Vợ chồng mà có bí mật là hỏng bét rồi".

Vậy nhưng cuối cùng chồng Nhi vẫn có bí mật để rồi chuyện tình yêu của hai không thành.

Bí mật chấn động của chồng

Mọi chuyện đến sau khi hai bên gia đình gặp mặt xong xuôi và đã định ra ngày cưới. Vì ăn hỏi cùng cưới chung vào 2 ngày sát nhau nên không cần tổ chức rườm rà. Lúc đó, người nhà chồng cũng đùa, bảo Nhi nên gọi bố mẹ chồng được rồi vì thời gian đã đếm ngược đến đám cưới.

Nhi kể: "Một hôm nọ, bố mẹ chồng gọi mình qua nhà ăn cơm. Mình cũng vui vẻ đến, mua thêm cả một túi hoa quả định bụng ăn cơm xong còn tráng miệng. Vừa đến nơi, mình đã thấy mẹ chồng bế một đứa trẻ con khoảng 3 tuổi. Vừa thấy mình, mẹ chồng đã nói với nó: "Ra gọi mẹ đi con, sau này đó là mẹ con đấy".

Mình sững người không hiểu kiểu gì. Mình nghĩ đó là con họ hàng của anh nên cũng cười cười. Lúc vào bàn ngồi, mẹ chồng nói thẳng: ‘Thằng T. nó không dám nói với con nên mẹ nói luôn. Cách đây mấy năm thằng T. với người yêu cũ sơ suất nên có em bé.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà con bé kia bố mẹ tù tội nên nhà mình nhất quyết không cho cưới. Nó đi biệt vào miền Nam sinh con trong đó.

Gần đây không rõ ai nói mà nó quay về, "trả" con vào đây cho nhà mình nuôi. Chuyện đã đến nước này thì cũng phải chấp nhận. Nói chung nuôi nấng thì con không phải lo, bố mẹ nuôi hộ nó, còn cuộc sống của hai vợ chồng con kệ các con. Mẹ chỉ thông báo vậy. Dù sao một đứa con nít cũng đâu ảnh hưởng gì".

"Lúc đó mình ù tai luôn vì nghe lời tuyên bố của mẹ chồng. Bác ấy nói theo kiểu mình buộc phải như thế. Việc chồng có con rơi từ trước là chuyện rất nhỏ, muốn cưới phải chấp nhận", Nhi kể.

Khi đó Nhi quay sang nhìn chồng, anh ta cúi gằm mặt không dám nhìn cô. Nhi từng bảo rằng hai bên thành thật với nhau tất cả. Chuyện lớn như chuyện có con mà anh ta cũng giấu giếm khiến Nhi thất vọng tột độ.

Nhi nói thêm: “Lúc đó đương nhiên mình không giữ được bình tĩnh. Mình quay sang nói luôn với chồng: ‘Tất cả chuyện này là sao? Rõ ràng anh chưa từng nói với em việc anh có con riêng bên ngoài. Anh định để mọi sự đã rồi thì em mới biết à, lúc đó em phải làm sao?’. Chồng mình im bặt.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng thấy thế thì gắt, bảo rằng dù sao cũng chỉ đứa con nít. Thêm bát thêm đũa chứ ảnh hưởng gì đâu. Nhi "bật" lại ngay: "Chuyện này không nhỏ đâu ạ, một đứa trẻ là một nhẽ nhưng cái chính là trách nhiệm và sự thật thà, trung thực của vợ chồng trong hôn nhân. Về chuyện cưới xin, con sẽ suy nghĩ lại. Con xin phép".

Xong xuôi mình về thẳng, lúc đó nói xin phép nhưng mình đã nghĩ sẽ không cưới nữa”.

Sau khi về nhà kể cho gia đình thì ai cũng bức xúc. Chẳng ai nhận định việc chồng có con riêng bên ngoài như vậy là chuyện nhỏ hết cả. Đích thân bố Nhi gọi điện để nói về việc hủy hôn mặc kệ gia đình bên đó có thuyết phục thế nào đi chăng nữa.

Chưa bao giờ một đứa trẻ là việc nhỏ. Người lớn đôi khi thể hiện sự vô trách nhiệm của chính mình qua việc có con. Đàn ông không có chính kiến, không trung thực thì rất khó để hôn nhân hạnh phúc.