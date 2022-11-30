Trước mặt vợ, chồng khen lấy khen để vợ hàng xóm, nghe xong vợ liền nói nhẹ một câu khiến anh ta hết đường chối cãi

Có hôm em bận họp, nhờ lão đi đón con mà lão bảo: "Cái kiểu vợ đâu cứ thích là ới sai chồng. Thử hỏi nếu không có tôi, cô sẽ làm thế nào?".

Lão nhà em làm nhân viên kinh doanh lương cũng bình thường thôi. Em là kế toán tay nghề cứng có thể làm trong làm ngoài nên thu nhập gấp 3, gấp 4 lão luôn. Thế mà lão có biết đó là đâu. Lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh nghĩ mẹ con em chỉ rời lão một ngày là chết đói.

Thời con gái điệu đà váy áo bao nhiêu bây giờ xuề xòa đại khái bấy nhiêu. Nhất là sau khi em sinh bé thứ hai lại càng bận, hai chữ " làm đẹp " cảm giác chẳng liên quan tới mình.

Lão có bận gì cho cam, suốt ngày chỉ tụ tập ngồi trà đá vỉa hè, còn việc nhà cửa con cái cứ đổ hết lên đầu vợ. Từ ngày kết hôn em chẳng còn thời gian chăm sóc, chăm chút cho bản thân.

Nhiều lúc em thất thần vừa soi gương vừa nghĩ, đúng là thật sự mình quá vất vả. Nhưng thôi miễn lo được cho chồng con, gia đình yên ấm là được, mọi thứ không quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi hơn tháng nay, cạnh nhà em có 1 gia đình mới chuyển tới. Cô vợ cũng cỡ tuổi em nhưng nhìn trẻ trung, quyến rũ vô cùng. Nghe đâu anh chồng làm phó giám đốc công ty xây dựng, vừa có tiền lại yêu chiều vợ vô đối.

Chính em nhiều hôm sang chơi được tận mắt chứng kiến anh ấy đi làm về, bước xuống ô tô cái là lao xắn quần xắn áo vào bếp nấu cơm cho vợ. Còn mỗi lần đi đâu, anh ấy tay xách nách mang, vừa ôm đồ vừa bế con để vợ cứ gọi là thảnh thơi tạo dáng. Em nhìn mà cám cảnh nhà mình.

Em chẹp miệng tự đông viên mình "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh". Vậy mà lão chồng em không biết điều, không gặp thì thôi, chạm mặt kiểu gì cũng về so sánh em với hàng xóm.

"Gớm, cùng là phụ nữ, tuổi như nhau mà so em với người ta xem có khác gì cú với thiên nga. Các cụ bảo giàu vì bạn, sang vì vợ cấm sai. Giá như em được 1 phần của người ta anh cũng đỡ ngượng mặt".

Nghe chồng đay nghiến câu này cơn điên của em dâng lên tới cổ. Trước nay em lúc nào cũng nhịn lão, nghĩ nhường chồng đi đâu mà thiệt. Song câu nói vô tâm này của lão đúng là làm em tức nước vỡ bờ. Ngay lập tức em chỉ tay vào mặt lão, nhếch miệng cười:

"Chẳng lẽ anh không biết các cụ còn có câu: Bản lĩnh người đàn ông thể hiện qua sự lộng lẫy của cô vợ đó à. Nếu anh được một phần của chồng của cô ấy thì em cũng chẳng kém ai đâu".

Ảnh minh họa: Internet

Lần đầu tiên bị em phản pháo mặt lão cứ đần thối, sau quay ra trợn mắt.

"Cô nói linh tình cái gì thế?"

"Tôi nói đúng chứ linh tinh gì. Anh nghĩ xem, cô ấy vừa không phải đi làm kiếm tiền lo kinh tế gia đình, vừa được chồng yêu chiều chăm chút các kiểu bảo sao không xinh đẹp, trẻ trung cho được".

Còn tôi ngược lại, vừa lo kinh tế, vừa lo việc nhà đã thế chồng còn coi thường. Không hiểu hoa nào đẹp được khi rơi vào tay anh? Nói chung, sống với anh tôi chưa điên là còn may đó".

Ức chế, em tuôn cho lão một tràng dài dằng dặc. Lão đuối lý cứ đứng im nghe rồi vò đầu bứt tóc về phòng bảo em ương bướng nhưng em kệ xác.