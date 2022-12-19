'Cười ra nước mắt' chồng 'ân ái' với nhân tình để làm hình nền điện thoại, vợ làm điều này khiến anh ta phải trả giá đắt

Theo thông tin đăng tải, vợ chồng anh Hải đã kết hôn được hơn 20 năm và có với nhau hai con trai.

Biết chuyện chồng ngoại tình, chị vẫn ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn vì nghĩ con cần có bố, gia đình cần một người đàn ông chống đỡ. Thế nhưng thấy vợ không phản ứng, anh ta lại càng được đà lấn tới.

Từ khi có nhân tình, anh Hải cũng bỏ bê gia đình, vợ con, thường xuyên ra ngoài đi chơi với Thiên Hà, chụp rất nhiều ảnh thân mật.

Năm 2016, anh Hải cặp bồ với Thiên Hà. Cô nhân tình thường xuyên nhắn tin mùi mẫn gạ tình, rủ anh Hải đi chơi, đi ăn và đi khách sạn.

Biết chuyện, vợ anh Hải vẫn ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn vì cô nghĩ rằng con cần có bố, gia đình cần có một người đàn ông chống đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy vợ không phản ứng, anh Hải lại càng được đà lấn tới. Không chỉ ngang nhiên ngoại tình anh ta còn công khai để ảnh thân mật của mình và nhân tình làm ảnh nền điện thoại di động.

Hành động này của anh Hải giống như giọt nước làm tràn ly, khiến vợ anh không thể chịu đựng được nữa, kiện anh Hải và nhân tình ra tòa, quyết tâm ly hôn, chấm dứt mọi chuyện.

Tại tòa, anh Hải bác bỏ cáo buộc của vợ mình, nói rằng anh và Thiên Hà chỉ là bạn bè. Anh thân mật với Thiên Hà là vì vợ anh đã ngoại tình từ lâu, anh muốn trả thù.

Khi được hỏi tại sao biết vợ ngoại tình không ly dị, anh Hải bao biện, nói rằng hồi đó thương con còn nhỏ nên không ly hôn.

Choáng váng trước sự vu khống của chồng, vợ anh Hải quyết tâm làm rõ mọi chuyện. Cô trình lên tất cả chứng cớ chứng mình chồng mình ngoại tình.

Sau khi thẩm tra, quan tòa xác nhận chứng cớ của người vợ hoàn toàn thuyết phục. Kết quả, tòa xử anh Hải vi phạm nghĩa vụ trung thành trong hôn nhân, nhân tình Thiên Hà của anh Hải phạm tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cuối cùng, tòa xử anh Hải và vợ được phép ly hôn, đồng thời anh Hải và nhân tình phải bồi thường cho vợ anh Hải một khoản xứng đáng.

Có nên tha thứ cho kẻ từng ngoại tình hay không?

Ngoại tình - hai chữ khiến bao cặp đôi ly tán, gia đình tan vỡ, vợ mất chồng, con mất cha. Chẳng ai mong cái chuyện kinh khủng như ngoại tình xảy ra với tình yêu của mình, xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Một vlogger đã đặt câu hỏi rất hay khi nói về chuyện ngoại tình. "Có nên tha thứ cho kẻ từng lăng nhăng hay không?"

Mà thực ra, để trả lời được câu này chẳng hề đơn giản.

Ảnh minh họa: Internet

Muốn tha thứ, hãy xác định: Sẽ khó khăn để bắt đầu lại từ đầu

Bát nước hắt đi không lấy lại được, phản bội người yêu thì cũng giống thế thôi. Nhưng tùy trường hợp thì vẫn có thể nương tay "giơ cao đánh khẽ" mà tha thứ cho kẻ "tội đồ".

Tuy nhiên, với những ai đã từng mang "tiền án" ngoại tình một lần, mà nếu có may mắn được tha thứ thì vẫn có gì đó gờn gợn trong lòng cả hai. Mối quan hệ bỗng chốc trở nên sàn sạn và gồ ghề hơn trước.

Từ bỏ một mối quan hệ thì dễ, nhưng để vun đắp được nó mới khó. Phản bội rồi quay lại rồi bắt đầu lại từ đầu là cả một quá trình khó khăn, không phải cặp đôi nào cũng có thể làm được.

Điều quan trọng nhất là, sau khi phản bội và nhận ra lỗi lầm, người ta có còn thực sự muốn xây dựng lại câu chuyện tình yêu đã vỡ nát thành từng mảnh không.

Khi xác định quay lại, đồng nghĩa với việc cả hai phải quên hết quá khứ tồi tệ. Em của ngày hôm nay phải thật sự khác em của ngày hôm qua. Trở về sau một cơn ngoại tình phải thay đổi, phải lột xác thành con người mới.

Còn người chịu đựng những tháng ngày đau khổ, đầy căm hờn tủi nhục vì bị phản bội, một khi đã đồng ý tha thứ, chấp nhận quay lại thì nhất định không được dằn vặt, chì chiết và chỉ trích.

Tóm lại là có thể tha thứ cho việc ngoại tình, nhưng tùy từng trường hợp mà thôi. Ví như người ta không cố ý ngoại tình, người ta lỡ đi nhầm đường, người ta sớm nhận ra sai lầm và hối cải, người ta xin lỗi thật lòng…

Mấu chốt của vấn đề này là cách giải quyết sau khủng hoảng của hai người. Chỉ nên tha thứ cho kẻ phản bội khi không còn bị chi phối bởi những gì người ta đã làm. Sự dằn vặt, chì chiết nhau trong mỗi câu nói, mỗi hành động không khiến bất kỳ ai thỏa mãn tâm trạng tồi tệ của mình.

Chấp nhận tha thứ rồi thì nên thật lòng đối đãi với nhau cho tử tế. Dẫu đã tha thứ cho việc bị phản bội nhưng nếu vẫn không gạt bỏ được bóng ma quá khứ thì cũng nên dứt khoát, không dây dưa thêm một giây phút nào nữa, chỉ khổ cả hai mà thôi!