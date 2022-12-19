Nhắm mắt đưa chân lấy anh bạn thân bồ cũ cho thỏa cơn tức giận, nào ngờ đêm tân hôn, anh làm điều này khiến tôi vỡ òa hạnh phúc

Tâm sự 19/12/2022 07:39

Hóa ra là... anh đã chuẩn bị những điều này từ trước. Bao lâu nay quen người yêu cũ, tôi chẳng hề nhận ra cho đến khi bị 'đá' không thương tiếc.

Yêu nhau 5 năm, tôi bị Toản phản bội phũ phàng. Chúng tôi bằng tuổi nhau, lúc chia tay thì anh ta chê tôi già xấu, anh ta phải lấy một cô nàng trẻ trung xinh đẹp và ngọt ngào mới xứng đáng.

Tôi đã quá ngu dại khi tin vào lời hứa “khi sự nghiệp thành công anh sẽ cưới em”. Nhưng điều tôi có thể làm duy nhất cũng chỉ là oán trách, căm hận anh ta mà thôi. Yêu đương là tự nguyện, chúng tôi cũng chưa có gì ràng buộc. Toản bỏ tôi thì tôi cũng chẳng thể làm được gì anh ta. Nếu bóc phốt Toản, chính danh dự và mặt mũi tôi cũng bị ảnh hưởng.

Vừa chia tay được một tuần, Toản đã đăng ảnh bạn gái mới rình rang trên Facebook. Tôi uất ức và đau đớn nhưng cũng chỉ đành nhìn mà bất lực. Giữa lúc tôi đang đau khổ và buồn bã ấy thì nhận được tin nhắn từ một người không thể ngờ. Người đó là Hữu, bạn thân của Toản.

 

Hữu thăm hỏi trò chuyện với tôi như thể hai đứa đã thân thiết, trong khi trước đó tôi không mấy liên lạc qua lại với anh. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong các buổi tụ họp chung luôn có mặt Toản. “Anh biết em buồn nên muốn động viên một chút mà thôi…”, Hữu trả lời như vậy khi tôi hỏi.

Nhắm mắt đưa chân lấy anh bạn thân bồ cũ cho thỏa cơn tức giận, nào ngờ đêm tân hôn, anh làm điều này khiến tôi vỡ òa hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Dù tôi khá ngạc nhiên về sự nhiệt tình của Hữu nhưng lúc ấy tôi đang buồn khổ, rất cần người trút bầu tâm sự. Hơn nữa tôi và Toản đã chia tay, tôi là phụ nữ độc thân chẳng có lý do gì phải ngại ngần nữa. Thế rồi Hữu hẹn gặp tôi, chúng tôi bắt đầu đi uống cà phê đi ăn trưa cùng nhau sau giờ làm.

Lúc ấy tôi cũng mới biết Hữu vừa bị bạn gái phản bội. Hai người đồng bệnh tương lân lại càng có nhiều chuyện để nói và thấu hiểu. Để rồi chỉ sau đúng 2 tháng kể từ ngày quân nhắn tin liên lạc với tôi anh đột ngột cầu hôn tôi. Tôi rất bất ngờ thì quân Cười nói:

- Anh nghĩ chúng ta thật có duyên với nhau. Em vừa trải qua cú sốc tình cảm chắc cũng khó lòng mà yêu ai được ngay. Bản thân anh cũng vậy. Tuy nhiên chúng ta đều có tuổi rồi, bố mẹ Ở nhà chắc cũng rất sốt sắng. Anh thấy điều kiện của chúng mình khá phù hợp hay là cứ tiến tới, Gửi về rồi tìm hiểu và yêu nhau cũng chưa muộn…

Tôi không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu đồng ý. Vì những điều Hữu nói đều đúng cả. Về phần con người anh, trước nay cũng từng nghe Toản kể chuyện thì thấy anh là người đàn ông có chuẩn mực, tôi không cần phải quá đề phòng hay lo lắng.

 

Tôi và Hữu đột nhiên làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè, người quen xung quanh. Thậm chí mọi người còn cho rằng tôi phản bội Toản yêu bạn thân của anh ta. Toản sợ tôi khui ra chuyện anh ta ngoại tình nên đã chủ động viết trên Facebook đính chính thông tin.

Nhắm mắt đưa chân lấy anh bạn thân bồ cũ cho thỏa cơn tức giận, nào ngờ đêm tân hôn, anh làm điều này khiến tôi vỡ òa hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ tôi cũng rất bất ngờ khi con rể đột nhiên bị đổi người vào phút cuối. May thay bố mẹ Hữu khá ưng ý tôi. Vậy là chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng sau một đám cưới ấm cúng và vui vẻ.

Đêm tân hôn tôi và Hữu mới chính thức xảy ra quan hệ, cũng bởi thời gian làm quen tìm hiểu quá ngắn. Dù chẳng phải là cô gái ngây thơ ngờ nghệch nữa nhưng tôi cũng rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên Hữu thật sự là người đàn ông ấm áp và dịu dàng. Anh rất biết cách nói chuyện và an ủi khiến tôi thoải mái.

Sau một nụ hôn nồng nàn, Hữu đưa tay cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Khi phần thân trên trần trụi của anh lộ ra, tôi ngơ ngẩn nhìn hình xăm nhỏ dài uốn lượn đầy nghệ thuật ở phần ngực anh. Đó là một dòng chữ, chính là tên của tôi!

“Người yêu cũ của anh… giống tên em à?”, tôi chỉ nghĩ ra được khả năng ấy mà thôi. Hữu cười ôm chặt tôi vào lòng. Lúc ấy tôi mới biết thực ra anh không hề bị người yêu cũ phản bội. Anh bịa chuyện để kiếm cớ tâm sự với tôi, sau đó ngỏ lời cưới tôi mà thôi.

Tôi càng thẫn thờ biết được Hữu đã yêu thầm tôi từ lâu. “Lúc đó em và Toản còn chưa chính thức xác định quan hệ nhưng khi ấy anh chỉ là một gã đàn ông nghèo hèn xấu xí, chẳng có gì trong tay. Anh thua kém Toản một trời một vực, em thì xinh đẹp và đáng yêu như thế…”, anh thủ thỉ bên tai tôi.

Vậy là những năm qua anh vẫn dõi theo tôi, đồng thời không ngừng phấn đấu xây dựng sự nghiệp để có được những thứ như ngày hôm nay. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Cứ ngỡ đây là một cuộc hôn nhân vá víu, ai ngờ chồng lại si tình và chân thành với tôi đến vậy. Bị Toản bỏ và lấy được người đàn ông như Hữu, tôi thực sự quá may mắn!

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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