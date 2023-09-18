Cưới nửa năm, cứ ân ái xong là chồng xuống phòng khách ngủ, 1 lần vợ bắt ngủ cùng thì phát hiện ‘bí mật động trời’ của chồng, khiến cô mất ngủ cả đêm

Tâm sự 18/09/2023 02:01

Ban đầu thì Lan tin chồng làm việc thật, thế nhưng ngoài việc ân ái ra thì Cường không hề ngủ chung giường với mình khiến Lan lo lắng vô cùng.

Yêu 5 năm thì Cường và Lan cũng được đền đáp bằng một đám cưới đẹp như mơ, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Lan khi có số hưởng lấy được người chồng giỏi giang lại thành đạt. Thú thật thì Lan cũng thấy mình may mắn, cứ tưởng mấy năm yêu thì cuộc hôn nhân sẽ viên mãn lắm. Nào ngờ cưới nửa năm nay Liên có nỗi khổ không dám nói đó là ứ mỗi lần ân ái xong thì Cường lại bảo là làm việc nên xuống phòng khách ngủ.

Ban đầu thì Lan tin chồng làm việc thật, thế nhưng ngoài việc ân ái ra thì Cường không hề ngủ chung giường với mình khiến Lan lo lắng vô cùng. Thà rằng nếu chồng ngoại tình thì Lan còn có cớ để đánh chửi, chứ đằng này Lan không phát hiện được chồng mình làm sai bất cứ một điều gì cả. Bạn bè Lan cứ bảo rằng chồng cô bị gay, ấy thế nhưng trong chuyện chăn gối thì cả hai vợ chồng đều rất thỏa mãn, thậm chí việc gạ gẫm chủ động cũng là Cường chứ không phải Lan nên không đời nào chồng cô bị gay được.

Cưới nửa năm, cứ ân ái xong là chồng xuống phòng khách ngủ, 1 lần vợ bắt ngủ cùng thì phát hiện ‘bí mật động trời’ của chồng, khiến cô mất ngủ cả đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không muốn suy nghĩ nhiều hôm sau cuộc ân ái thì Lan kéo chồng ngủ lại nhưng vẫn như cũ Cường kêu phải làm việc.

- Chồng à? Anh hết yêu em rồi đúng không? Ngày xưa yêu nhau em "cấm vận" anh khổ sở lắm mà...sao giờ cười về anh không thèm ôm em ngủ chứ? Vợ chồng mình mới cưới được nửa năm mà đã thế này thì em phải làm sao chứ? Em cảm giác như mình không phải vợ anh mà chỉ là lúc anh muốn "chuyện ấy" thì mới tìm đến em mà thôi.

- Vớ vẩn, em lại nghĩ linh tinh rồi đấy. Anh không yêu em thì yêu ai chứ? Đúng là ngốc mà.

- Vậy sao anh không ôm em ngủ như nhiều ông chồng khác? Người em đâu có hôi hám gì chứ?

- Tại anh bận việc thật mà. Cưới xong, dự án tồn nhiều nên anh phải giải quyết. Hơn nữa anh lại bị chứng mất ngủ, sợ lại khiến em thức giấc. Đợi anh một thời gian nữa thôi..anh trị hết chứng buồn ngủ là ngủ với em nhé.

Thấy chồng nói vậy Lan gật đầu đồng ý rồi, tưởng chồng mất ngủ thật cô cũng mua thuốc rồi hầm hạt sen cho chồng ăn. Thế nhưng tình hình chẳng có gì thay đổi cả, muốn mọi chuyện ra ngô ra khoai nên hôm đó ân ái xong Lan bắt chồng ngủ với mình bằng được.

- Đêm nay anh đừng hòng xuống phòng khách ngủ. Em chán cảnh cưới chồng mà phải ngủ một mình lắm rồi. 

- Nhưng mà...

- Em không muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa. Từ bây giờ nếu anh trốn ngủ với em thì em sẽ tự lấy dao cắt tay đấy.

Thấy vợ nói vậy thì Cường gật đầu ngủ cùng vợ nhưng anh nói.

- Muốn anh ngủ cùng em cũng được. Vậy thì em lấy cho anh chiếc khăn thật dài nhé.

- Khăn á? Nhưng để làm gì chứ?

- Thì em cứ lấy đi rồi biết.

Cưới nửa năm, cứ ân ái xong là chồng xuống phòng khách ngủ, 1 lần vợ bắt ngủ cùng thì phát hiện ‘bí mật động trời’ của chồng, khiến cô mất ngủ cả đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi Lan đưa khăn cho chồng thì cô choáng váng khi thấy chồng quấn khăn hết khắp miệng. Hoảng sợ Lan đòi cởi hết ra.

- Anh làm gì vậy hả?

- Phải làm vậy thì em mới ngủ được. Thật ra anh không phải bị mất ngủ mà anh bị chứng ngủ ngáy...anh ngáy to lắm. Đến mẹ anh còn khiếp nữa đấy, nên anh sợ em không ngủ được mới phải ngủ phòng khách chứ anh muốn ôm vợ lắm. Cứ để anh bịt miệng lại như này rồi ôm vợ ngủ nhé.

- Không...anh cởi ra đi. Dù ngáy to em cũng chịu được. Bịt thế này khó chịu lắm.

Vừa nói Lan vừa ôm chồng, cô hạnh phúc lắm vì chỉ với hành động nhỏ đó mà chồng đã rất yêu thương cô. Đêm đó đúng là Lan có hơi khó ngủ vì tiếng ngáy của chồng nhưng mà cô vẫn cố gắng tập chịu đựng vì thà chịu tiếng ngáy còn hơn là phải ngủ một mình.

Vợ tình nguyện ở nhà chăm bố chồng bệnh, một lần tắm cho bố bị lú lẫn tôi phát hiện bí mật động trời vì sao nửa năm nay vợ kêu rong kinh không chịu gần gũi

Vợ tình nguyện ở nhà chăm bố chồng bệnh, một lần tắm cho bố bị lú lẫn tôi phát hiện bí mật động trời vì sao nửa năm nay vợ kêu rong kinh không chịu gần gũi

Sao phải thuê ô sin, bố bây giờ trí nhớ kém rồi thì cần phải có con cái ở bên chăm sóc. Anh bận việc thì cứ làm, bố để em chăm. Chứ để người chăm em không an tâm đâu.

Xem thêm
Từ khóa:   bí mật của chồng vợ chồng mới cưới Chuyện chồng và vợ

TIN MỚI NHẤT

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 3 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng