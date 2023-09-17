Đêm nào chồng cũng uống 1 cốc nước ấm trước khi đi ngủ vợ khác quá uống nhầm thì phát hiện bí mật động trời của chồng, lý do vì sau 2 tháng vợ chồng không ân ái

Tâm sự 17/09/2023 00:39

Gần 2 tháng trở lại đây chị nhận ra anh thường xuyên đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Chị gặng hỏi vài lần nhưng anh đều tránh không trả lời nên chị cũng không muốn hỏi thêm nữa.

Thật ra mỗi cuộc hôn nhân đều có những nguyên tắc ngầm của nó nếu muốn giữ cho gia đình thật sự hạnh phúc. Cũng chính vì lẽ ấy nên khi mà có được cuộc hôn nhân hạnh phúc bền chặt đến tận lúc này thì cuộc hôn nhân của anh chị cũng có những nguyên tắc riêng.

Chẳng cần ai phải nói với ai mà chỉ là sự quy định ngầm hiểu. Anh với chị không quá tò mò đến khoảng thời gian riêng của cả hai. Ngay cả những thói quen của chồng hay vợ, trừ khi nó quá vô lý và lạ lùng.

Chị vốn dĩ không phải người tò mò và niềm tin dành cho chồng cũng hoàn toàn tuyệt đối. Chị tin tưởng một điều rằng anh sẽ không bao giờ ngoại tình phản bội vợ con. Có những lúc niềm tin là một điều đúng đắn. Nhưng cũng có những lúc niềm tin bị đặt sai chỗ thì đó quả là điều ngu ngốc.

Đêm nào chồng cũng uống 1 cốc nước ấm trước khi đi ngủ vợ khác quá uống nhầm thì phát hiện bí mật động trời của chồng, lý do vì sau 2 tháng vợ chồng không ân ái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì chưa bao giờ ngoại tình, chưa bao giờ tò mò đến chuyện chồng làm gì đi với ai khiến cho chị không thể ngờ rằng anh lén lút làm chuyện tồi tệ đó sau lưng mình. Gần 2 tháng trở lại đây chị nhận ra anh thường xuyên đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Chị gặng hỏi vài lần nhưng anh đều tránh không trả lời nên chị cũng không muốn hỏi thêm nữa.

Thậm chí cũng cùng khoảng thời gian đó anh xuất hiện thêm hói quen mới là uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ. Chị vợ hỏi anh:

- Sao anh uống nước ấm làm gì đó?

- Anh đọc được nó thanh lọc cơ thể tốt lắm trước khi đi ngủ nên uống thôi. Em cũng nên uống xem sao vợ à.

- Tốt thật chứ hả chồng?

- Anh cũng hi vọng nó tốt thật để không phụ lòng anh chăm chỉ uống mỗi đêm.

- Vậy từ mai em sẽ uống cùng với anh cho thanh lọc cơ thể.

- Được thôi nếu vợ muốn. Nhưng phải chọn cốc riêng khác của chồng ra để đến lúc tìm lại uống nhầm thì khổ ra.

- Uống nhầm nước thôi mà có sao đâu chồng?

- Em biết rõ tính anh không thích thế rồi còn gì?

- Dạ, em biết rồi.

Nhưng rồi 1 đêm chị tỉnh dậy khát nước quá cầm luôn cốc nước của chồng uống nhầm thì mới tá hỏa khi thấy cốc nước ấy không phải cốc nước bình thường mà nó có chút mùi là lạ. Chị tò mò về những gì có trong cốc nước vô cùng nên chị đã lén lút kiểm tra đồ đạc của anh để rồi chị chết sững khi nhìn thấy cuốn sổ khám bệnh của anh mắc bệnh lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục không an toàn.

Đêm nào chồng cũng uống 1 cốc nước ấm trước khi đi ngủ vợ khác quá uống nhầm thì phát hiện bí mật động trời của chồng, lý do vì sau 2 tháng vợ chồng không ân ái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị nhìn như muốn thủng luôn cả tờ giấy ấy với kết quả khám bệnh của anh. Đã lâu rồi anh với chị có gần gũi nhau đâu. Cũng có thể vì sợ lây bệnh cho vợ nên anh tránh chuyện ấy đến nay cũng đã được gần 2 tháng rồi.

Hóa ra cốc nước ấm anh nói để cho cơ thể khỏe mạnh, thanh lọc cơ thể mỗi ngày đó lại không đơn thuần chỉ là một cốc nước ấm bình thường. Ở đó có chứa cả một bí mật tày đình mà anh giấu. Chị thật sự không biết mình phải làm sao, làm thế nào với chồng mình nữa.

Người đàn ông chị yêu thương, hết lòng tin tưởng lại khiến cho chị tổn thương đến thế này. Anh phản bội mẹ con chị đã là tội lỗi, vậy mà anh còn phản bội cả tình yêu thương của chị dành cho mình và không những thế anh còn rước cả bệnh về nhà. Giờ phút này tâm trạng chị vô cùng rối bời, chị nên làm gì lúc này đây?

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