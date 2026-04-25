Con gái nói nhà cô giáo có “bản sao của mình”, tôi âm thầm tìm hiểu và chết lặng trước sự thật

Tâm sự 25/04/2026 23:18

Tình cảm của bố mẹ chồng của tôi thì lại không mấy tốt. Hai ông bà thường xuyên cãi nhau, có hôm giận quá mà mẹ chồng tôi khóa cửa, để bố chồng ngủ ngoài phòng khách. Bố chồng tôi thì điềm đạm ít nói, luôn nhường vợ. Nhiều khi ông còn nói đùa, nhường mấy chục năm rồi thành quen, chẳng muốn hơn thua với vợ. Nhưng bố chồng của tôi cũng có nhiều tật xấu, ông hay la cà nhậu nhẹt, có hôm cũng chẳng về nhà. Vì thế mà mẹ chồng tôi rất nhiều lần nổi giận.

Từ khi lập gia đình đến nay tôi đều sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng con dâu khá vui vẻ, thoải mái với nhau. Chúng tôi còn hay đi mua sắm, đi spa cùng nhau, nói chung là mối quan hệ rất tốt, thậm chí khi ra ngoài có người còn cho rằng tôi là con ruột của mẹ.

Tình cảm của bố mẹ chồng của tôi thì lại không mấy tốt. Hai ông bà thường xuyên cãi nhau, có hôm giận quá mà mẹ chồng tôi khóa cửa, để bố chồng ngủ ngoài phòng khách. Bố chồng tôi thì điềm đạm ít nói, luôn nhường vợ. Nhiều khi ông còn nói đùa, nhường mấy chục năm rồi thành quen, chẳng muốn hơn thua với vợ. Nhưng bố chồng của tôi cũng có nhiều tật xấu, ông hay la cà nhậu nhẹt, có hôm cũng chẳng về nhà. Vì thế mà mẹ chồng tôi rất nhiều lần nổi giận.

Con gái tôi năm nay mới vừa lên 4. Tôi và chồng không nỡ gửi con đi nhà trẻ nhưng cũng không thể để mẹ chồng giúp mình trông con mãi. Cả hai vợ chồng đều đi làm từ sáng đến chiều để giữ kinh tế gia đình. Đến một hôm tôi được bạn giới thiệu một chỗ giữ trẻ tư nhân khá tốt. Cô giáo giữ mỗi ngày chỉ ba trẻ, trong nhà cũng có camera để cha mẹ quan sát. Thấy là chỗ quen biết, cô giáo lại giỏi nấu ăn, chăm bé nên tôi quyết định gửi con thử vài ngày.

Từ ngày gửi con đi, tôi đều theo dõi camera, thấy cô giáo rất cẩn thận chăm bé, lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng với con tôi. Có khi vì bận công việc mà đón con trễ, cô ấy cũng không hề khó chịu gì, còn cho con tôi ăn cơm chiều. Nhưng có một hôm, khi con tôi đi học về thì chợt nói: “Mẹ ơi ở nhà cô giáo có một bạn giống con lắm, bạn ấy là con của cô giáo đó mẹ. Bạn ấy hay nhõng nhẽo với cô lắm!”.

Con gái nói nhà cô giáo có “bản sao của mình”, tôi âm thầm tìm hiểu và chết lặng trước sự thật - Ảnh 1
Tôi hỏi lại con bạn giống con lắm sao thì con bảo cô giáo cũng nói thế, nhất là mắt với mũi của con - Ảnh minh họa: Internet

Tôi hỏi lại con bạn giống con lắm sao thì con bảo cô giáo cũng nói thế, nhất là mắt với mũi của con. Tôi lúc đầu chỉ nghe con nói cho vui, nhưng nghe hoài lại có linh cảm không tốt. Tới khi tôi gặp con của cô giáo thì quả thật lời của con tôi chẳng sai.

Trong lòng tôi bỗng nổi gợn sóng bất an. Tôi cười hỏi cô giáo rằng không biết sao hai đứa chênh lệch nhau một tuổi mà lại giống nhau đến thế. Nụ cười gượng gạo của cô giáo khi ấy khiến tôi bắt đầu nghi ngờ chồng mình.

Chưa tìm được chứng cứ xác thực, tôi đành im lìm điều tra. Tôi bắt đầu hỏi con nhiều hơn, chắc chắn đằng sau là bí mật gia đình. Nhưng con nói từ khi thấy tôi thì con không được chơi với cô bé kia nữa. Tôi lại càng nảy sinh nghi ngờ và bất an hơn.

Một hôm tôi nhờ bạn thân đến đón con rồi đưa về nhà, còn tôi thì đứng gần nhà cô giáo để xem tình hình. Nhưng thay vì nhìn thấy chồng tôi thì tôi ngỡ ngàng khi người đến nhà cô giáo lại là bố chồng của mình. Chưa đi đến cửa nhà thì tôi đã thấy cô nhóc mình từng gặp chạy ào ra sà vào lòng ông. Tôi còn nghe tiếng con trẻ “Bố ơi!” thật to. Tôi thẫn thờ một hồi lâu vẫn không tin vào những gì mình nhìn thấy.

Hóa ra là bố chồng ngoại tình, ông lại còn có con riêng giấu vợ mấy năm nay. Tôi biết sự thật mà chua xót cho mẹ chồng. Nếu bà biết thì sẽ đau lòng nhường nào? Tôi nên làm thế nào đây, nói sự thật cho mẹ chồng biết, hay cứ im lặng rồi gửi con học ở nơi khác đây?

Nhờ dùng chung điện thoại, vợ vô tình phát hiện bí mật của chồng qua đơn hàng shipper

Nhờ dùng chung điện thoại, vợ vô tình phát hiện bí mật của chồng qua đơn hàng shipper

Ngày trước tôi quen chồng là vì anh từng làm cùng công ty với tôi, đi đâu chúng tôi cũng có nhau. Sáng cả hai đi làm thì chiều cả hai cùng về. Chồng tôi luôn được lòng đồng nghiệp của tôi, khiến ai cũng khen tôi may mắn lấy được người chồng vừa thương vợ vừa giàu có, đẹp trai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm