Con gái đi học về kể có bạn 'giống hệt mình', tôi 'âm thầm' điều tra và phát hiện 'sự thật động trời

Tâm sự 22/11/2025 19:50

Nghe con bảo thế thì tôi hỏi bạn ấy giống con điểm nào? Con gái tôi nói giống hết từ mặt mũi đến miệng. Ban đầu tôi không quá để ý lời của con nhưng vì con thường xuyên nhắc nên tôi lại sinh nghi.

Tôi may mắn khi lập gia đình có được người mẹ chồng tâm lý. Dù làm dâu nhưng tôi luôn thân thiết với mẹ chồng, sống vui vẻ hòa hợp với nhau. Chúng tôi trò chuyện về mọi thứ, chưa từng có tranh cãi mâu thuẫn gì.

Tôi sinh được cô con gái năm nay đã lên 3. Tôi và chồng không muốn gửi con đi nhà trẻ nhưng lại sợ bà nội vất vả chăm cháu. Vợ chồng tôi đều bận rộn công việc, không thể ở nhà trông con. Đúng lúc, tôi nghe chị đồng nghiệp giới thiệu một chỗ giữ trẻ tại nhà rất được. Chị chủ dù còn trẻ tuổi nhưng rất yêu thương con nít, giỏi nấu ăn nên chăm sóc trẻ tốt lắm. Tôi ghé qua đó tham khảo thì hài lòng lắm, lớp học tuy không lớn nhưng đầy đủ trang thiết bị.

Đưa rước con khoảng một tháng thì tôi càng thấy ưng ý. Cô giáo là người dịu dàng, nhiều lúc tôi đến trễ cô không hề phàn nàn, còn cho con gái tôi ăn chiều. Bỗng một ngày, con gái tôi đi học về luôn miệng nói: “Trong lớp có một bạn giống con lắm mẹ ơi. Bạn ấy là con của cô giáo, bạn ấy hay biếng ăn lắm”.

Nghe con bảo thế thì tôi hỏi bạn ấy giống con điểm nào? Con gái tôi nói giống hết từ mặt mũi đến miệng. Ban đầu tôi không quá để ý lời của con nhưng vì con thường xuyên nhắc nên tôi lại sinh nghi. Tôi sợ chồng ngoại tình bên ngoài. Vậy là tôi quyết định đi điều tra xem sao.

Con gái đi học về kể có bạn 'giống hệt mình', tôi 'âm thầm' điều tra và phát hiện 'sự thật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi xin nghỉ một hôm để thử đi xem mặt đứa trẻ mà con gái tôi hay nhắc. Quả thật khi gặp mặt tôi bất ngờ lắm, đứa trẻ có khuôn mặt rất giống con gái của tôi. Tôi giả vờ trò chuyện vui vẻ với cô giáo nhưng trong lòng như có lửa đốt. Tôi thử nói không biết sao nhìn hai đứa trẻ này giống nhau quá, cô giáo trông không tự nhiên rồi nói chắc chỉ là vô tình giống nhau. Nhưng tôi làm sao cho là vô tình thế được!

Sau hôm đó, tôi càng theo dõi trường học của con gái nhiều hơn. Tôi hỏi con nhiều hơn nhưng con nói gần đây cô giáo không cho đứa trẻ kia chơi cùng nữa. Tôi lại càng nghi ngờ nhiều hơn.

Đến một hôm đi làm về sớm, tôi đem con gái sang nhà ngoại gửi rồi quay lại nhà của cô giáo kia để theo dõi. Chồng tôi báo hôm đó anh đi ăn liên hoan với công ty. Vậy là tôi đứng từ xa quan sát xem có phải chồng đến không. Nhưng bất ngờ thay, người đến không phải là chồng tôi mà là bố chồng của tôi. Tôi thấy ông vừa đến trước cửa nhà của cô giáo kia thì đứa trẻ hôm nọ đã chạy ào ra gọi một tiếng “Bố” thật lớn. Tôi đứng hình ngỡ ngàng khi bí mật gia đình chồng dần hé lộ.

Khi về nhà tôi vẫn bàng hoàng không thể tin. Bố chồng của tôi có nhân tình bên ngoài, còn có cả con riêng. Tôi nghĩ mà thương cho mẹ chồng. Giờ tôi phải làm sao đây, nói cho bà biết hay là cứ âm thầm chuyển trường cho con gái xem như chẳng biết gì?

Cháu trai 'trùng huyết' với gia đình, nhưng không phải con của con trai mình, mẹ chồng 'hóa đá' với sự thật

Cháu trai 'trùng huyết' với gia đình, nhưng không phải con của con trai mình, mẹ chồng 'hóa đá' với sự thật

Sau khi kết hôn, tôi được chồng yêu thương, được cha mẹ chồng quý mến. Chồng tôi cũng không nhắc về chuyện cũ, hết mực yêu thương tôi và con. Càng sống với anh thì tôi càng yêu anh, xem anh thật sự là cha của con trai mình, là người bạn đời của tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng keo kiệt 'đột ngột' mua cả chục con gấu bông, người vợ 'sởn da gà lạnh gáy' khi phát hiện lý do 'kinh hoàng' đằng sau

Chồng keo kiệt 'đột ngột' mua cả chục con gấu bông, người vợ 'sởn da gà lạnh gáy' khi phát hiện lý do 'kinh hoàng' đằng sau

Tâm sự 36 phút trước
Con gái đi học về kể có bạn 'giống hệt mình', tôi 'âm thầm' điều tra và phát hiện 'sự thật động trời

Con gái đi học về kể có bạn 'giống hệt mình', tôi 'âm thầm' điều tra và phát hiện 'sự thật động trời

Tâm sự 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/11/2025, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/11/2025, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cháu trai 'trùng huyết' với gia đình, nhưng không phải con của con trai mình, mẹ chồng 'hóa đá' với sự thật

Cháu trai 'trùng huyết' với gia đình, nhưng không phải con của con trai mình, mẹ chồng 'hóa đá' với sự thật

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Sau đêm nay, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Sau đêm nay, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Sự thật 'đau lòng' về khoản tiền 7 triệu 'kỳ lạ' khiến người vợ 'quỵ ngã' sau 4 tháng chồng qua đời

Sự thật 'đau lòng' về khoản tiền 7 triệu 'kỳ lạ' khiến người vợ 'quỵ ngã' sau 4 tháng chồng qua đời

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Đêm tân hôn 'kinh hoàng', chồng 'sốc ngất' khi vợ mới cưới bất ngờ vạch áo và tiết lộ 'bí mật động trời'

Đêm tân hôn 'kinh hoàng', chồng 'sốc ngất' khi vợ mới cưới bất ngờ vạch áo và tiết lộ 'bí mật động trời'

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 23/11/2025, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 23/11/2025, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Tôi 'ngã ngửa' khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bố chồng, mà người liên quan lại là em dâu

Tôi 'ngã ngửa' khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bố chồng, mà người liên quan lại là em dâu

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 23/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi Chủ Nhật 23/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 22/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc thịnh vượng, đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm, sống trong Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 22/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc thịnh vượng, đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm, sống trong Phú Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng keo kiệt 'đột ngột' mua cả chục con gấu bông, người vợ 'sởn da gà lạnh gáy' khi phát hiện lý do 'kinh hoàng' đằng sau

Chồng keo kiệt 'đột ngột' mua cả chục con gấu bông, người vợ 'sởn da gà lạnh gáy' khi phát hiện lý do 'kinh hoàng' đằng sau

Cháu trai 'trùng huyết' với gia đình, nhưng không phải con của con trai mình, mẹ chồng 'hóa đá' với sự thật

Cháu trai 'trùng huyết' với gia đình, nhưng không phải con của con trai mình, mẹ chồng 'hóa đá' với sự thật

Sự thật 'đau lòng' về khoản tiền 7 triệu 'kỳ lạ' khiến người vợ 'quỵ ngã' sau 4 tháng chồng qua đời

Sự thật 'đau lòng' về khoản tiền 7 triệu 'kỳ lạ' khiến người vợ 'quỵ ngã' sau 4 tháng chồng qua đời

Đêm tân hôn 'kinh hoàng', chồng 'sốc ngất' khi vợ mới cưới bất ngờ vạch áo và tiết lộ 'bí mật động trời'

Đêm tân hôn 'kinh hoàng', chồng 'sốc ngất' khi vợ mới cưới bất ngờ vạch áo và tiết lộ 'bí mật động trời'

Tôi 'ngã ngửa' khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bố chồng, mà người liên quan lại là em dâu

Tôi 'ngã ngửa' khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bố chồng, mà người liên quan lại là em dâu

Gã chồng 'tệ bạc' ham của lạ, ngay khi vợ vừa đi, anh đã 'vồ vập' nhắn tin cho người tình

Gã chồng 'tệ bạc' ham của lạ, ngay khi vợ vừa đi, anh đã 'vồ vập' nhắn tin cho người tình