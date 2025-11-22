Cháu trai 'trùng huyết' với gia đình, nhưng không phải con của con trai mình, mẹ chồng 'hóa đá' với sự thật

Tâm sự 22/11/2025 17:28

Sau khi kết hôn, tôi được chồng yêu thương, được cha mẹ chồng quý mến. Chồng tôi cũng không nhắc về chuyện cũ, hết mực yêu thương tôi và con. Càng sống với anh thì tôi càng yêu anh, xem anh thật sự là cha của con trai mình, là người bạn đời của tôi.

Tôi từng có một mối tình sâu đậm trước khi lấy người chồng hiện tại. Tôi và người yêu cũ đã đi đến bước chuẩn bị về ra mắt gia đình để kết hôn. Nhưng đáng tiếc, anh ấy không may gặp tai nạn đã ra đi mãi mãi. Cùng lúc đó tôi phát hiện mình đang mang thai.

Lúc ấy tôi hoảng hốt không biết phải làm sao, người yêu đã mất, tôi lại sợ sinh con không cha sẽ khiến gia đình mất mặt. Đang lúc bối rối cùng đường thì em trai của người yêu ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ. Anh ấy chỉ nhỏ hơn người yêu của tôi 1 tuổi, lớn hơn tôi 3 tuổi. Ngày trước khi quen người yêu cũ, chúng tôi ba là bạn bè. Anh nói vì anh trai ngỏ lời yêu tôi nên anh rút lui. Giờ khi người yêu cũ của tôi mất thì mới ngỏ lời yêu tôi, cũng là muốn giữ lại máu thịt của anh trai mình.

 

Tôi bất ngờ lắm trước tình cảm và lời cầu hôn của anh. Tôi suy nghĩ mấy đêm dài, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Sau khi kết hôn, tôi được chồng yêu thương, được cha mẹ chồng quý mến. Chồng tôi cũng không nhắc về chuyện cũ, hết mực yêu thương tôi và con. Càng sống với anh thì tôi càng yêu anh, xem anh thật sự là cha của con trai mình, là người bạn đời của tôi.

Cháu trai 'trùng huyết' với gia đình, nhưng không phải con của con trai mình, mẹ chồng 'hóa đá' với sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người yêu cũ của tôi có mắt nâu giống mẹ, chồng tôi lại có mắt đen giống cha. Con trai của tôi sinh ra có đôi mắt nâu cùng vài nét không giống chồng tôi. Vì thế, trong nhà ngoài xóm thường nói ra nói vào rằng thằng bé không phải con ruột của chồng tôi.

Cha mẹ chồng tôi lúc đầu chẳng để ý gì lời người ta nói. Nhưng theo thời gian dài khi con trai tôi lớn lên thì mẹ chồng dần nghi ngờ. Vậy là bà lén đem tóc của thằng bé đi xét nghiệm ADN. Mẹ chồng đợi tôi về nhà, nói chuyện rất nhẹ nhàng với tôi. Kết quả xét nghiệm ADN trùng huyết nhưng đứa trẻ không phải là con ruột của chồng tôi, bà muốn biết sự thật.

Tôi khóc nức nở không nói được lời nào. Chồng tôi thương vợ đành kể lại hết mọi chuyện. Mẹ chồng tôi sốc nặng khi nghe toàn bộ câu chuyện. Nhưng sau đó bà chỉ hỏi tôi vì sao không sớm nói ra rồi bà ôm lấy tôi. Mẹ chồng nghẹn giọng nói cảm ơn tôi vì đã không bỏ đứa trẻ, cảm ơn tôi đã giữ lại máu thịt của con trai bà. Chúng tôi ôm lấy nhau khóc, vừa đau lòng vừa cảm thấy biết ơn cuộc đời vì cuối cùng chúng tôi đã có thể là một gia đình, vượt qua bất hạnh mất mát để chữa lành cho nhau.

Tôi tin ở trên trời, người yêu cũ của tôi sẽ an lòng. Tôi và chồng cũng thống nhất sau này khi con trai lớn lên sẽ kể con nghe về cha ruột của mình. Con tôi có hai người cha, một người tạo ra nó, một người bảo vệ và yêu thương nó cả đời này.

Sự thật 'đau lòng' về khoản tiền 7 triệu 'kỳ lạ' khiến người vợ 'quỵ ngã' sau 4 tháng chồng qua đời

Sự thật 'đau lòng' về khoản tiền 7 triệu 'kỳ lạ' khiến người vợ 'quỵ ngã' sau 4 tháng chồng qua đời

Chuyện không may xảy ra với gia đình tôi, chồng tôi bị tan nạn và qua đời. Tôi không đến kịp giây phút anh trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Biến cố quá bất ngờ khiến tôi không trụ vững.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cháu trai 'trùng huyết' với gia đình, nhưng không phải con của con trai mình, mẹ chồng 'hóa đá' với sự thật

Cháu trai 'trùng huyết' với gia đình, nhưng không phải con của con trai mình, mẹ chồng 'hóa đá' với sự thật

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sau đêm nay, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Sau đêm nay, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật 'đau lòng' về khoản tiền 7 triệu 'kỳ lạ' khiến người vợ 'quỵ ngã' sau 4 tháng chồng qua đời

Sự thật 'đau lòng' về khoản tiền 7 triệu 'kỳ lạ' khiến người vợ 'quỵ ngã' sau 4 tháng chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Đêm tân hôn 'kinh hoàng', chồng 'sốc ngất' khi vợ mới cưới bất ngờ vạch áo và tiết lộ 'bí mật động trời'

Đêm tân hôn 'kinh hoàng', chồng 'sốc ngất' khi vợ mới cưới bất ngờ vạch áo và tiết lộ 'bí mật động trời'

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 23/11/2025, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 23/11/2025, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Tôi 'ngã ngửa' khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bố chồng, mà người liên quan lại là em dâu

Tôi 'ngã ngửa' khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bố chồng, mà người liên quan lại là em dâu

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Gã chồng 'tệ bạc' ham của lạ, ngay khi vợ vừa đi, anh đã 'vồ vập' nhắn tin cho người tình

Gã chồng 'tệ bạc' ham của lạ, ngay khi vợ vừa đi, anh đã 'vồ vập' nhắn tin cho người tình

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Mâu thuẫn trong lúc làm việc, một bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong

Mâu thuẫn trong lúc làm việc, một bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Ly hôn 4 tháng vợ cũ đã lên xe hoa, tôi đến dự tiệc cưới và 'ngã ngửa' khi phát hiện sự thật 'đau đớn' về người thay thế mình

Ly hôn 4 tháng vợ cũ đã lên xe hoa, tôi đến dự tiệc cưới và 'ngã ngửa' khi phát hiện sự thật 'đau đớn' về người thay thế mình

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Tử vi Chủ Nhật 23/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi Chủ Nhật 23/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật 'đau lòng' về khoản tiền 7 triệu 'kỳ lạ' khiến người vợ 'quỵ ngã' sau 4 tháng chồng qua đời

Sự thật 'đau lòng' về khoản tiền 7 triệu 'kỳ lạ' khiến người vợ 'quỵ ngã' sau 4 tháng chồng qua đời

Đêm tân hôn 'kinh hoàng', chồng 'sốc ngất' khi vợ mới cưới bất ngờ vạch áo và tiết lộ 'bí mật động trời'

Đêm tân hôn 'kinh hoàng', chồng 'sốc ngất' khi vợ mới cưới bất ngờ vạch áo và tiết lộ 'bí mật động trời'

Tôi 'ngã ngửa' khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bố chồng, mà người liên quan lại là em dâu

Tôi 'ngã ngửa' khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bố chồng, mà người liên quan lại là em dâu

Gã chồng 'tệ bạc' ham của lạ, ngay khi vợ vừa đi, anh đã 'vồ vập' nhắn tin cho người tình

Gã chồng 'tệ bạc' ham của lạ, ngay khi vợ vừa đi, anh đã 'vồ vập' nhắn tin cho người tình

Ly hôn 4 tháng vợ cũ đã lên xe hoa, tôi đến dự tiệc cưới và 'ngã ngửa' khi phát hiện sự thật 'đau đớn' về người thay thế mình

Ly hôn 4 tháng vợ cũ đã lên xe hoa, tôi đến dự tiệc cưới và 'ngã ngửa' khi phát hiện sự thật 'đau đớn' về người thay thế mình

Chồng ngoại tình bị 'vạch mặt' nhờ câu hỏi 'vô tình' của chị bán rau ngoài chợ

Chồng ngoại tình bị 'vạch mặt' nhờ câu hỏi 'vô tình' của chị bán rau ngoài chợ