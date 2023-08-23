Con dâu mãi chẳng sinh con, mẹ chồng tức tối ném quần áo ra cửa, đuổi khỏi nhà, tôi chỉ nhẹ nhàng quăng xấp ảnh xuống bàn, khiến bà quỳ lạy nức nở

Tâm sự 23/08/2023 06:48

Tôi có chồng được hơn một năm. Quả thật cuộc hôn nhân này đến với tôi khá chóng vánh.

Đến tuổi lấy chồng, tôi gặp chồng mình. Tìm hiểu được nửa năm thì anh ngỏ lời lấy tôi. Tôi không kén chọn, chồng tôi lại tài giỏi, ưa nhìn thì tôi chẳng có lý do gì từ chối.

Nhưng từ ngày về làm dâu, tôi luôn bị mẹ chồng hối thúc chuyện có con. Sau 3 tháng kết hôn, mẹ chồng luôn nói bóng gió con dâu khó có con, còn so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm. Tôi nghe đến mức mệt mỏi, thậm chí thấy rất tổn thương. 

Con dâu mãi chẳng sinh con, mẹ chồng tức tối ném quần áo ra cửa, đuổi khỏi nhà, tôi chỉ nhẹ nhàng quăng xấp ảnh xuống bàn, khiến bà quỳ lạy nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 tháng sau khi kết hôn mà tôi vẫn chưa có con, mẹ chồng bắt hai vợ chồng tôi phải đi khám. Kết quả cho thấy chúng tôi chẳng có bệnh gì, rõ ràng là do mẹ chồng cứ hối thúc vô lý. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn không hiểu, bà bắt đầu chì chiết, mắng nhiếc tôi không có con. Thậm chí bà còn nói bóng gió mong chồng tôi cưới vợ mới. Vì đã quá quen, tôi chẳng màng để tâm nữa.

Đến nay đã là một năm rưỡi sau ngày kết hôn, mẹ chồng đã không thể chờ được nữa. Bà không tin vào kết quả của bệnh viện, vẫn khăng khăng rằng đó là lỗi của tôi. Mỗi ngày, bà kiếm cớ để tranh cãi với tôi, bắt bẻ tôi. Đến một sáng khi chồng tôi không có ở nhà, mẹ chồng kiếm chuyện đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi đã nhẫn nhịn quá lâu, không thể im lặng được nữa. Tôi bỏ mặc bà đang đứng giữa nhà hùng hổ la mắng. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, lấy trong túi xách ra một xấp ảnh. Tôi đi ra, nhẹ nhàng quăng chúng trước mặt mẹ chồng. Khi mẹ chồng tôi thấy những tấm ảnh đó, khuôn mặt dữ tợn của bà bị chấn động. Bà kinh ngạc rồi quỵ xuống khóc nức nở. Sau đó bà van xin tôi đừng đi.

Con dâu mãi chẳng sinh con, mẹ chồng tức tối ném quần áo ra cửa, đuổi khỏi nhà, tôi chỉ nhẹ nhàng quăng xấp ảnh xuống bàn, khiến bà quỳ lạy nức nở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng hạ mình giữ đứa con dâu như tôi ở lại chỉ vì biết con trai của mình là người đồng tính. Bà sợ tôi sẽ đi rêu rao với người khác, bà sẽ mãi mãi không thể có cháu nội. Nhưng bà cũng chẳng biết được là dù tôi có ở đây bao lâu đi chăng nữa thì cũng không thể có thai. Chồng tôi đã không muốn thì sao tôi có thể?

Việc phát hiện chồng là người đồng tính đã là cú sốc lớn với tôi. Nhưng sau đó tôi đã tỉnh ngộ, tôi không muốn sống cuộc đời thế này nữa. Tôi muốn ly hôn để tìm hạnh phúc khác cho mình. Tôi viết đơn ly hôn để lại cho chồng rồi rời đi ngay sau đó.

Lần đầu vợ chồng gần gũi sau 4 năm xa cách, tôi lạnh tóc gáy khi phát hiện chân giả của anh, nghe rõ ngọn ngành câu chuyện càng sốc đến điếng người

Lần đầu vợ chồng gần gũi sau 4 năm xa cách, tôi lạnh tóc gáy khi phát hiện chân giả của anh, nghe rõ ngọn ngành câu chuyện càng sốc đến điếng người

Tôi ly hôn bốn năm nay, suốt mấy năm ấy cũng chẳng qua lại với ai. Sau khi ly hôn tôi và chồng cũ không liên lạc nên cũng chẳng biết anh sống ra sao.

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