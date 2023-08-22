Thấy cảnh vợ gian gian díu díu cùng người đàn ông khác, tôi tức điên định lao vào đánh ghen cho bõ tức thì choáng váng khi một người đã nhanh tay ra đòn trước, thâm độc hơn rất nhiều

Tâm sự 22/08/2023 22:04

Tình cờ phát hiện vợ mình đã ngoại tình, điều bất ngờ là so với Tú đang bình tĩnh thì bố vợ đã ra tay trừng phạt vợ anh một cách nghiêm khắc.

Cụ thể là vào ngày 1, trên cộng đồng trực tuyến M.L.B Park đã đăng tải một bài viết với tiêu đề: "Vợ tôi đã cắm sừng tôi nhưng tôi điềm tĩnh hơn tôi tưởng".

Tú tình cờ phát hiện vợ mình đã ngoại tình. Điều bất ngờ là so với Tú đang bình tĩnh thì bố vợ đã ra tay trừng phạt vợ Tú một cách nghiêm khắc.

Theo câu chuyện, hai vợ chồng Tú có một đứa con 2 tuổi. Thay vì người vợ có thu nhập kép, thì Tú do đặc thù công việc nên có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con. Nhưng một ngày nọ, Tú đã nghe tin từ người đồng nghiệp rằng: “Vợ của Tú đang ở nhà hàng với một người đàn ông lạ mặt”. Khi người đồng nghiệp hỏi Tú người đàn ông ở cùng người vợ là ai, Tú đã thản nhiên trả lời: "Tôi nghĩ là đang tổ chức một bữa tiệc tối ở nơi làm việc gì đó thôi".

Thấy cảnh vợ gian gian díu díu cùng người đàn ông khác, tôi tức điên định lao vào đánh ghen cho bõ tức thì choáng váng khi một người đã nhanh tay ra đòn trước, thâm độc hơn rất nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng người đồng nghiệp đã hỏi lại Tú một cách nghi ngờ rằng "Bữa tiệc công ty nào mà chỉ đi có hai người đi cùng nhau?". Nhưng Tú đã nói với người đồng nghiệp đó rằng đó cuộc sống riêng tư của vợ mình và anh sẽ không nói gì cả. Người đồng nghiệp đã bị Tú làm cho xấu hổ và đã im lặng. 

Tuy nhiên, tin đồn vợ Tú ngoại tình đã lan truyền khắp nơi và cuối cùng gia đình bên vợ cũng đã biết được tin tức. Chị dâu của Tú đã tình cờ biết được và kể cho bố mẹ vợ và bố mẹ của Tú. Trong nhà trở nên náo động hẳn lên, Tú đã bộc lộ thành thật cảm xúc của mình là: "Không phải là tâm trạng không tốt, anh không giận hay gì cả, mà anh chỉ thấy hơi buồn và cô đơn".

Khi tin tức ngoại tình của vợ Tú, đến tại nhà vợ, tình hình trở nên không thể kiểm soát được. Vợ của Tú được bố vợ gọi về nhà và trở lại với cái má sưng đỏ. A chia sẻ tình hình lúc đó: "Hình như ba vợ là người đã tặng cho vợ tôi cát tát đó. Vợ tôi đã ngủ mà không nói lời nào và buổi sáng đi làm cũng không nói gì cả”.

Tiếp đó, Tú thở dài đầy tiếc nuối cho vợ: "Tôi đã cố gắng giả vờ như không biết gì cả và bỏ qua chuyện đó, nhưng tôi không thể ngăn chặn tin đồn lan rộng. Đáng ra tôi phải cư xử tốt hơn chứ..."

Anh A thổ lộ với tâm trạng bức bối: "Nếu không có con, tôi có thể thỏa thuận và ly hôn với vợ, nhưng vì có con rồi nên nếu tôi và con tôi bị chia cắt thì phải làm sao bây giờ, tôi thương con tôi lắm.”

Anh A nói thêm: “Tôi phải sống với cô ấy đến cùng, nhưng điều đó thật khó khăn".

Cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện của Tú đã để lại bình luận đa dạng như: "Bạn đã gặp được người bố vợ rất tốt", "Bây giờ cú sốc quá lớn nên vậy. sau này sẽ càng tức giận hơn đấy”, "Tôi sẽ rất tức giận", "Vợ ngoại tình thì làm sao có thể bình tĩnh được", "Thà ly hôn còn hơn".

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