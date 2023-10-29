Coi thường con dâu tương lai từng có chồng và ly hôn, mẹ chồng ép chia tay… nhưng khi biết được sự thật này mẹ chồng lại lập tức đồng ý

Tâm sự 29/10/2023 06:58

Ai dè, đời người khó đoán. Con trai bà yêu một cô gái tuy vẫn còn trẻ nhưng cũng đã ly hôn chồng được 3 năm. Thử hỏi có người mẹ nào có thể chấp nhận được.

Đời người không ai biết được chữ ngờ, bà sinh ra trong gia đình giàu có từ bé. Cũng vì thế ngay từ những ngày còn bé đã thừa hưởng khối tài sản lớn. Đến sau này lấy chồng bố mẹ cũng mai mối cho người môn đăng hộ đối nên càng sống trong nhung lụa.

Có lẽ đó chính là lý do chẳng có thể trách người phụ nữ ấy khi quá soi sét và để ý con dâu tương lai của mình. Trước kia, cậu con trai bà từng sống chết đòi cưới 1 người con gái nhà nghèo lắm. Tất nhiên, thấy hoàn cảnh gia đình hai bên khập khiễng bà không bao giờ có thể bằng lòng. Vậy mà, con trai bà vẫn cố gắng yêu thương cô gái đó suốt 4 năm đến tận lúc bà phải đồng ý cho làm lễ đính hôn thì cô gái đó bị tai nạn mà mất.

 

Từ ngày đó cậu con trai bà ủ rũ, không quan tâm bất kì ai. Có ai giới thiệu cho mối nào cũng nhất quyết từ chối. Suốt 3 năm sau ngày cô gái đó mất, cậu con trai mới mở lòng trở lại. Bà đã hi vọng cô gái này là người con gái tốt để có thể yêu thương cậu con trai duy nhất của vợ chồng bà.

Ai dè, đời người khó đoán. Con trai bà yêu một cô gái tuy vẫn còn trẻ nhưng cũng đã ly hôn chồng được 3 năm. Thử hỏi có người mẹ nào có thể chấp nhận được.

Coi thường con dâu tương lai từng có chồng và ly hôn, mẹ chồng ép chia tay… nhưng khi biết được sự thật này mẹ chồng lại lập tức đồng ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bà phản đối, kịch liệt phản đối. Nhưng lần này cậu con trai vẫn bất chấp không nghe theo lời khuyên của bà. Thấy con trai mình mê mệt cô gái đó bà lập tức tìm gặp riêng cô gái đó, sẵn sàng chi tiền để cô gái kia rời xa con trai mình. Dĩ nhiên, cô gái đó cũng có lòng tự trọng không nhận và cũng không đồng ý với việc chia tay con trai bà khi bà mở lời:

- Đây là số tiền có thể cả đời gia đình ở quê của cô cũng không ăn hết, tôi hi vọng cô hãy rời xa con trai tôi.

- Cháu, cháu xin lỗi. Cháu không thể bỏ rơi anh ấy được. - Bà quát lớn giữa quán đông người, việc mà lần đầu tiên người phụ nữ đầy sang trọng như bà làm

- Tại sao, cô không đồng ý? Tiền tôi cho cô còn chưa đủ sao? – cô gái lắc đầu nước mắt bắt đầu rơi xuống nghẹn ngào nói:

- Vì cháu yêu anh ấy, cháu thật sự thương anh ấy.

Tức giận lắm nhưng bà vẫn đành phải bỏ đi. 1 ngày sau, bà giúp việc ở nhà liền thủ thỉ vào tai bà nói nhỏ:

- Bà chủ à, tôi thấy cậu chủ dạo này lạ lắm.

- Có chuyện gì vậy, bà cứ nói đi.

- Mấy tuần trước tôi thấy cậu ấy đổ muối vào cafe uống. Hôm nay thì lại bỏ đường vào trong bát canh. Tôi đoán cậu ấy bị mất vị giác rồi.

- Cái gì cơ, bà nói thật sao.

Lúc này bà mới tức tốc đến gặp người bạn thân thiết của con trai mình hỏi ra mới biết sự thật rằng cậu con trai bà chính xác đã mất vị giác trong suốt 3 năm qua từ ngày vợ sắp cưới mất. Cậu bạn thân của con trai khuyên bà:

- Cháu biết nói điều này có thể bác sẽ không vui, nhưng việc chữa trị vị giác cho cậu ấy chỉ có Thanh mới có thể làm được điều ấy thôi.

Nghe đến đấy bà mới hiểu, tình yêu có ảnh hưởng lớn đến thế nào. Vì tình yêu mà con trai bà mất đi vị giác suốt 3 năm. Cũng vì tình yêu người mẹ như bà hi vọng con trai có thể khỏi bệnh. Có lẽ, đó là lý do phù hợp nhất để bỏ đi những định kiến chê bai cô con dâu tương lai là người phụ nữ 1 đời chồng mà chấp nhận đứa con dâu này. 

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Từ khóa:   con dâu tương lai mẹ chồng coi thường con dâu chuyện gia đình

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