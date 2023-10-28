Con dâu than khóc với mẹ chồng chuyện chồng ngoại tình, mẹ lại tuyên bố sốc cùng màn đáp trả cực gắt

Tâm sự 28/10/2023 10:29

Đàn bà thì phải chấp nhận chuyện đó. Chẳng phải đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện thường sao?

Chuyện tình yêu thì có thể chỉ đơn giản là chuyện của hai người. Nhưng chuyện hôn nhân không phải chuyện của riêng hai người nữa mà còn có rất nhiều mối quan hệ khác cần để mắt tới từ mẹ chồng, anh em họ hàng, hai bên nội ngoại.

Anh với chị kết hôn đến nay được gần 4 năm và cả hai đã có 1 cô con gái nhỏ. Thử hỏi phụ nữ sau khi sinh có mấy ai lấy lại được vóc dáng nhanh chóng. Chưa kể cảnh cho con bú rồi cơ thể chẳng còn được như ngày đầu nên chồng cũng đâm ra chán nản.

 

Chuyện này không phải chỉ riêng gia đình anh chị mà bất cứ gia đình nào cũng sẽ xảy ra những chuyện tương tự như thế. Chỉ có điều có gia đình chồng không quá thương vợ nhưng được mẹ chồng yêu quý con dâu nên cũng được an ủi phần nào.

Nhưng không phải cô con dâu nào cũng may mắn được sống trong một gia đình như thế. Có những cô con dâu có cố gắng đến thế nào cũng không thể nào nhận được sự yêu quý từ gia đình chồng. Khỏi nói bất kì ai làm mẹ cũng  sẽ bênh vực con mình. Có người mẹ vẫn phân biệt đúng sai, nhưng có những người mẹ chồng hoàn toàn bất chấp bênh vực con trai cho dù con trai đã sai. 

Câu chuyện của chị cũng chẳng có gì vui vẻ khi kể đến nó. Chẳng là sau khi chị có con được hơn 1 tuổi thì chồng chị ngoại tình. Biết mọi chuyện người vợ nào cũng đau khổ. Đã thế, chị nói cho mẹ chồng  mọi chuyện không được bà bênh mà mẹ chồng còn bênh cậu con trai hoàn toàn sai của mình khi nói:

Con dâu than khóc với mẹ chồng chuyện chồng ngoại tình, mẹ lại tuyên bố sốc cùng màn đáp trả cực gắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Đàn ông ngoại tình cũng là chuyện thường. – chị khá bất ngờ nhưng vẫn nói:

- Mẹ nói thế là không được, nếu giờ con cũng đi ngoại tình với người đàn ông khác thì mẹ nghĩ sao?

- Đàn bà thì phải chấp nhận chuyện đó. Chẳng phải đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện thường sao?

- Có lẽ mẹ có thể chấp nhận được chuyện đó nhưng với con thì không. Con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện chồng mình đi với người phụ nữ khác.

- Thế giờ thì làm thế nào được? Nó ngoại tình cũng có cái lý của nó?

- Lý chỗ nào hả mẹ? Kết hôn có con với nhau rồi con mang nặng đẻ đau anh ấy phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với cái gia đình này. Còn anh ấy ngoại tình thì không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận cả. Con biết đó là con trai mẹ nên mẹ bênh vực chồng con. Nhưng mẹ cũng phải phân biệt đúng sai. Nếu anh ấy làm đúng thì con không nói, nhưng anh ấy làm sai mà mẹ vẫn bênh vực được. Thử hỏi bố mà đi ngoại tình mẹ cũng sẽ bình thản thế này chứ?

- Con, cô... cô láo quá rồi đấy.

- Con chỉ nói những gì con nghĩ thôi. Mẹ cảm thấy không chấp nhận được thì con xin phép cùng con gái con ra khỏi nhà này. Còn chồng con, con sẽ gửi đơn ly dị cho anh ấy mẹ nhắc anh ấy ký giúp con. Con chào mẹ.

- Cô... cô...

Mẹ chồng đứng đó cứng họng không nói nên lời. Thật ra cô con dâu cũng có chút cứng rắn quá. Nhưng có lẽ sự tổn thương nó nằm ở đỉnh điểm. Nếu mẹ chồng có khuyên giải con trai, nói với con dâu nhẹ nhàng hơn có lẽ mọi chuyện đã khác. Đàn ông ngoại tình không xứng đáng được tha thứ. Mẹ chồng bênh con trai là thế nhưng cuối cùng đã được con dâu đáp trả một màn khiến nhận ra sai lầm của bản thân mình.

Mẹ chồng gièm pha làm con trai đi làm xa nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng đuổi vợ và con mới sinh bị dị tật ra khỏi nhà nhưng sau đó hối hận tột cùng

Mẹ chồng gièm pha làm con trai đi làm xa nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng đuổi vợ và con mới sinh bị dị tật ra khỏi nhà nhưng sau đó hối hận tột cùng

Nghe tin con dâu có bầu, mẹ chồng khinh ra mặt, đơm đặt dựng chuyện với anh để anh nghi ngờ chị có mối quan hệ ngoài luồng.

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Từ khóa:   mẹ chồng và nàng dâu con trai ngoại tình mẹ bênh con trai

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