Chồng U70 còn cặp với gái trẻ bằng tuổi con, vợ âm thầm mua thứ này ‘bồi bổ’ mỗi đêm, nào ngờ sau 1 tuần, ông kinh hãi với kết quả nhận được

Tâm sự 28/02/2023 12:16

Biết là vợ quá đáng nhưng ông cũng không làm gì được nữa. Chỉ nhớ lại lúc được vợ thủ thỉ cho làm điều này thì...

Vợ chồng Sang đều là cán bộ về hưu. Các con các cháu không ở cùng bố mẹ. Ông Sang có cả căn nhà cho sinh viên thuê thu vài chục triệu đồng/tháng. Cuộc sống về hưu của ông bà rất an nhàn. Tuy nhiên, bước sang tuổi lục tuần, ông Sang lại trái tính, trái nết.

Trước khi khi còn công tác ông chỉn chu cho gia đình, cho lối sống lành mạnh bao nhiêu thì về già ông lại muốn chơi bời dối già bấy nhiêu. Ban đầu, ông Sang chỉ gạ tình những người đàn bà đã ly hôn hoặc góa phụ trước đây làm việc cùng cơ quan. Sau rồi gạ cả những người thuê nhà. Chỉ cần ai đồng ý là ông sẵn sàng. Đi kèm với đó, số tiền cho thuê nhà hàng tháng cũng bay theo "người đẹp" hết.

Chồng U70 còn cặp với gái trẻ bằng tuổi con, vợ âm thầm mua thứ này ‘bồi bổ’ mỗi đêm, nào ngờ sau 1 tuần, ông kinh hãi với kết quả nhận được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ ông Sang vốn hiền và bà ngại thị phi. Với tâm lý "xấu chàng hổ thiếp" nên bà im lặng là chính. Gần đây, không chỉ dừng lại ở những cuộc vui sớm nở, tối tàn, ông Sang ngang nhiên cặp bồ với một cô gái trẻ bằng tuổi con trai lớn của mình. Vợ ông biết nhưng cũng chỉ biết im lặng vì bà không còn khả năng phục vụ chồng mình chuyện chăn gối.

Điều vợ ông Sang luôn thấy mệt mỏi là cảm giác mất mặt, xấu hổ với thông gia vì ông bà đã có đầy đủ thông gia, dâu rể, nội ngoại. Bao nhiêu lần bảo chồng nhưng ông không chịu nghe. Bà sợ chồng đi lại với nhân tình có thêm đứa con sẽ rất phức tạp. Các con của họ nói nhiều cũng đành chán. Ai cũng sợ bị lộ ra thì mọi người đều xấu hổ nên chỉ âm thầm chỉ trích nhau.

Cuộc sống về hưu tưởng an nhàn tuổi già, vui cùng con cháu ai ngờ lúc nào vợ ông Sang cũng buồn bã vì chồng mê gái trẻ.

Một lần, đi họp hội hưu trí cơ quan, bà được người ta mách cách triệt tiêu "bản lĩnh quý ông" của chồng. Muốn bỏ cái thói “trẻ không chơi, già đổ đốn” của chồng, bà Sang lên kế hoạch rất kỹ càng.

Chồng U70 còn cặp với gái trẻ bằng tuổi con, vợ âm thầm mua thứ này ‘bồi bổ’ mỗi đêm, nào ngờ sau 1 tuần, ông kinh hãi với kết quả nhận được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vì chồng bà bị bệnh thoái hóa ở đầu gối. Bà đành ngâm cho chồng bình rượu chữa xương khớp. Khi đi mua thuốc về chữa bệnh xương khớp, bà mua thêm lạng cao trăn về cho vào bình rượu.

Về nhà, ông Sang mỗi ngày lôi ra uống hai chén rượu uống cùng bữa cơm. Khoảng 1 tháng sau, ông Sang thấy nhu cầu sinh lý giảm hẳn. Nếu trước đây chỉ 2, 3 ngày không sang gặp bồ trẻ là ông thấy khó chịu, nhớ nhung thì đến nay cả tuần ông chẳng cần tới gặp cô bồ của mình.

Biết bài đã hiệu nghiệm, vợ ông Sang cảm thấy vô cùng vui mừng vì khả năng sinh lý của chồng đã có dấu hiệu suy giảm. Suốt 6 tháng uống bình rượu thuốc, ông Sang cảm thấy nhu cầu sinh lý của mình không còn nữa. Ông tìm tới bác sĩ khám thì được chẩn đoán liệt dương tạm thời.

Thắc mắc về liệt dương tạm thời do dùng thuốc, vợ ông thừa nhận trong rượu chữa xương khớp có cao trăn. Vì không biết cao trăn gây yếu sinh lý, tưởng bổ nên ngâm cho chồng uống. Ông Sang nghe vợ nói thì nhận ra chuyện "tắt lửa lòng" gần đây là do món cao trăn vợ bồi bổ cho. Nhưng ở tuổi này rồi với lại bao chuyện phiền lòng xẩy ra trong gia đình thì ông cũng chẳng thể trách gì vợ con thêm nữa.

Tặc lưỡi lấy vợ già hơn 5 tuổi, đêm tân hôn đê mê, tôi muối mặt vì chiếc giường sập phải đi mua mới

Tặc lưỡi lấy vợ già hơn 5 tuổi, đêm tân hôn đê mê, tôi muối mặt vì chiếc giường sập phải đi mua mới

Không biết thế nào chứ nhưng cả hai chúng tôi đều không có quá nhiều kinh nghiệm cho đêm 'thuộc về nhau' này.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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