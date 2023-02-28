Lấy vợ già hơn 12 tuổi nhưng không chịu nổi ‘nhiệt’ của cô ấy, tôi chỉ ước mong một thứ đơn giản này ở vợ

Tâm sự 28/02/2023 07:30

Mặc dù lấy vợ già, nhưng trong lòng tôi cảm nhận tình yêu và sự dễ tính ở vợ. Già hơn thì sao chứ, chỉ cần chúng tôi yêu nhau thật lòng.

"Khi trò chuyện, tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy là một người phụ nữ vui vẻ, lạc quan. Sau khi quen nhau, tôi càng đánh giá cao sự nữ tính và hoàn thiện bản thân của cô ấy.

Cô ấy từng bị chồng cũ phản bội và ly hôn cách đây 5 năm. Sau khi ly hôn, cô ấy bắt đầu kinh doanh với phần lớn tài sản của chồng cũ.

Bằng nỗ lực của bản thân, cô ấy mở được một chuỗi thẩm mỹ viện. Tôi ngưỡng mộ sự độc lập và tự hoàn thiện của cô ấy, có một tình cảm không thể giải thích được dành cho cô ấy.

Khi chúng tôi bắt đầu liên lạc nhiều hơn, cô ấy dần trở nên cởi mở. Cô ấy nói mình chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, khi màn đêm buông xuống cũng mong sẽ có một người đàn ông để dựa vào. Tôi đã tỏ tình, cô ấy nhìn tôi dịu dàng rồi đồng ý. Tôi vui lắm, tự hứa với lòng sẽ đối xử tốt với cô ấy sau này.

Khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Bố mẹ bảo vợ già hơn tôi đến 12 tuổi thì cùng nhau đi hết cuộc đời làm sao được. Vượt qua nhiều trở ngại chúng tôi mới có được giấy đăng ký kết hôn.

Sau khi cưới, tôi dọn về nhà vợ ở, vợ mua cho tôi xe hơi và lo cho tôi mọi cách có thể. Đôi khi tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình rất ngược đời. Người ta là chồng lo cho vợ, tôi thì cái gì cũng được vợ lo cho.

Lấy vợ già hơn 12 tuổi nhưng không chịu nổi ‘nhiệt’ của cô ấy, tôi chỉ ước mong một thứ đơn giản này ở vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho tôi mỗi ngày, chỉnh trang quần áo cho tôi vào hôm trước, nhắc nhở tôi bảo vệ sức khỏe hàng ngày, và cho tôi biết về thời tiết hôm nay nắng mưa thế nào, ngoài đường có kẹt xe không, cập nhật cho tôi đủ loại tin tức. Lúc đầu tôi rất thích, nhưng theo thời gian, tôi cảm thấy cuộc sống quá gò bó.

Những ngày cuối tuần, nghỉ lễ, vợ đeo bám tôi 24/24, không rời một li. Dù tôi có làm gì cô ấy cũng tham gia, điều đó khiến tôi cảm thấy mất không gian riêng, đôi khi tôi muốn đi uống với bạn bè nhưng rồi buộc phải hủy bỏ.

Tôi nghĩ cô ấy giống mẹ tôi hơn là vợ. Tôi cứ như một thằng con to xác của cô ấy, được nuông chiều và chăm sóc, nhưng tôi rất chán nản và khó có thể chịu đựng được sự nhiệt tình quá mức của vợ dành cho tôi.

Mấy lần bạn rủ đi nhậu mà tôi từ chối, tôi đã bị chúng nó nói rằng "không thể sống thiếu bà vợ già giàu có". Trong khi tôi bây giờ lại cảm thấy ghen tị với cuộc sống tự do dù không có cơm ăn áo mặc.

Lấy vợ già hơn 12 tuổi nhưng không chịu nổi ‘nhiệt’ của cô ấy, tôi chỉ ước mong một thứ đơn giản này ở vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để cân bằng tâm trí, tôi xin làm thêm giờ. Tôi chăm chỉ tham gia nhiều dự án hơn để có thu nhập cao hơn và có nhiều thời gian hơn cho riêng mình. Nhưng lần này, rắc rối của tôi đã đến. Vợ luôn phàn nàn khi tôi không thể đi cùng cô ấy, và thậm chí mỗi khi tôi làm thêm về, cô ấy ngửi quần áo của tôi, kiểm tra điện thoại di động của tôi...

Tôi biết vợ mình từng bị phản bội, và trong tim cô ấy ghim một nỗi đau nên không tin tưởng tôi là điều dễ hiểu. Nhưng cô ấy càng ngày càng quá đáng. Một lần, tôi nhận được cuộc gọi từ một nữ đồng nghiệp. Cô ấy nghe thấy tiếng phụ nữ nói chuyện với tôi thì liền giật lấy điện thoại, chửi đồng nghiệp của tôi khiến tôi rất xấu hổ.

Tôi đã giải thích nhưng vợ không chịu nghe, thay vào đó, cô ấy phàn nàn rằng tôi không thể cho cô ấy cảm giác an toàn, còn nói rất thất vọng về tôi. Tôi biết cô ấy lén cài định vị vào điện thoại của tôi, cài cả máy nghe lén trong xe tôi nữa.

Tôi rất muốn phản ứng, nhưng thật lòng không nỡ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi vẫn yêu vợ, nhưng giá như cô ấy có thể cho tốt chút tự do, chút tin tưởng, để tôi chứng minh cho cô ấy thấy là tôi yêu cô ấy. Bây giờ hai người mới kết hôn được hai năm, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi sự thái quá của vợ. Tôi biết làm sao bây giờ?".

Có những người vì quá yêu mà sợ mất, vì từng tổn thương mà sợ bị mang ra làm trò cười một lần nữa, họ sống trong tình trạng cảnh giác cao độ và vô tình làm hỏng chính mối quan hệ lẽ ra sẽ trở nên rất tốt đẹp của mình.

Giữa vợ và chồng, dù là tình đầu hay chắp vá, khi đến với nhau cần có sự tin tưởng nhất định, dành không gian riêng thích hợp cho nhau, giữ khoảng cách phù hợp cho nhau, và đừng yêu quá hoặc hạn chế bản thân quá nhiều. Chỉ bằng cách này mới tạo ra được sự thoải mái cho nhau.

Ở hoàn cảnh của người chồng nói trên, nên mở lòng để trao đổi với vợ, chứng minh lòng chung thủy với cuộc hôn nhân bằng thái độ và cách cư xử thiết thực của mình, để vợ từ từ tin tưởng và thay đổi những tập quán cực đoan, như vậy hôn nhân sẽ được bền chặt và êm ái.

 

Giận bạn trai, tôi tìm ‘tình một đêm’ với trai Tây mang lại cảm giác lạ, vừa leo lên giường, tôi kinh hãi nhận ra điều chua chát

Giận bạn trai, tôi tìm ‘tình một đêm’ với trai Tây mang lại cảm giác lạ, vừa leo lên giường, tôi kinh hãi nhận ra điều chua chát

Tôi lao vào cuộc tình với gã trai Tây chỉ để khỏa lấp nỗi buồn, nào ngờ nhận và sự điều không tin nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường