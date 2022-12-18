Chồng U50 vừa động phòng đã thở dốc hồng hộc, tôi bất đắc dĩ tìm đến người này để 'giải khuây'

Tâm sự 18/12/2022 16:48

Nghĩ mà chán, đợi chồng ngủ say, em bấm máy hẹn gặp tình cũ ở nhà nghỉ giao lưu, động phòng bù. Giờ mới thấy, tiền nhiều khi không phải là tất cả. Có tiền rồi, làm vợ đại gia giàu sang phú quý mà đêm tân hôn em lại phải chịu cô đơn ấm ức.

Nghĩ mà chán các chị ạ. Đời con gái háo hức, hạnh phúc nhất đêm tân hôn, em thì ngược lại. Đêm đầu với chồng chỉ biết nằm yên thở dài ngao ngán. Theo đánh giá của mọi người, em thuộc diện có nhan sắc. Cao trên 1m6, người dong dỏng, tỷ lệ 3 vòng khá ổn. Nói chung da trắng, dáng cao mặt mũi ưa nhìn.

Biết điểm mạnh cả bản thân nên học xong ra trường, mục tiêu em nhắm tới là đàn ông có tiền. Yêu thì em có thể theo cảm xúc bản thân nhưng để chọn làm chồng em sẽ nhìn thẳng vào túi tiền để chọn. Mục tiêu rõ ràng, em cứ thế thực hiện nhưng để tìm được đối tượng đúng ý mình quả không dễ. Mãi tới cuối năm vừa rồi, em mới gặp chồng hiện tại của em bây giờ.

Anh giàu có đúng cỡ em muốn, thành đạt, nhà lầu xe hơi có cả, đưa em đi ăn đi chơi không bao giờ để ý hết bao nhiêu tiền. Cứ em thích là anh rút ví, chỉ có điều anh là đàn ông từng ly hôn và cũng sát 50 tuổi.

 

Ban đầu bố mẹ em phản đối không cho em lấy anh nhưng em quyết tâm ông bà đành chấp nhận. Đúng là đám cưới với đại gia, mọi thủ tục nhà em không phải lo gì, chồng em lo toan, sắm sửa hết. Ngay như ăn hỏi, bố mẹ em không thách cưới mà nhà trai vẫn bỏ lễ đen 50 triệu.

Chồng U50 vừa động phòng đã thở dốc hồng hộc, tôi bất đắc dĩ tìm đến người này để 'giải khuây' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lễ ăn hỏi 11 tráp, tráp nào cũng toàn đồ ngon vật lạ khiến họ hàng tới dự ai cũng trầm trồ gật gù khen em số sướng lấy chồng giàu. Ngày cưới, em đẹp lộng lẫy như bà hoàng, váy cưới thiết kế riêng, vàng nhà chồng trao đeo không đếm xuể. Thế nhưng tới lúc tân hôn lại thấy rệu rã, mệt mỏi vô cùng. Chồng em U50, anh uống vài giọt rượu vào là về phòng nằm bệt. Lay gọi mãi anh mới ngồi dậy chuyện trò một lúc cùng em. Tới màn động phòng, em khởi động chán chê mà chồng vẫn chẳng thể hiện được một chút “bản lĩnh”. Cố nhập cuộc, được chưa đầy 2 phút anh đã thở dốc khiến em chỉ biết chẹp miệng lắc đầu.

Nghĩ mà chán, đợi chồng ngủ say, em bấm máy hẹn gặp tình cũ ở nhà nghỉ giao lưu, động phòng bù. Giờ mới thấy, tiền nhiều khi không phải là tất cả. Có tiền rồi, làm vợ đại gia giàu sang phú quý mà đêm tân hôn em lại phải chịu cô đơn ấm ức.

Em còn trẻ làm sao chịu đựng được. Vừa nghĩ vừa thấy lo lắng không biết quãng đời còn lại của em sẽ ra sau khi có một ông chồng yếu sinh lý như vậy.

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