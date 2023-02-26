Chồng tin lời hàng xóm bắt con đi xét nghiệm ADN, tôi tức giận đưa cho anh thứ này, 10 năm sau gặp lại, anh ta phải quỳ sụp xuống, khóc lóc van xin

Tâm sự 26/02/2023 07:43

Chồng nghi ngờ chính đứa con ruột của mình một cách vô lý như thế này, tôi quá uất ức để khiến anh ta phải hối hận cả đời.

Tôi là một cô gái xinh đẹp, hát hay, sôi nổi và rất thích tham gia các hoạt động văn nghệ. Trong một lần đi đám cưới của một người bạn, tôi đã lên hát vài bài để chung vui, rồi sau đó có một anh chàng mê giọng hát của tôi quá nên đã chủ động đưa tôi về nhà.

Sau đó thỉnh thoảng Phúc rủ tôi đi uống cà phê, có lần còn ngỏ ý muốn đưa vào nhà nghỉ. Nhưng tôi mắng thẳng mặt anh ta là mình là gái đã có chồng có con, là người đứng đắn đàng hoàng chứ không phải là bán hoa kiếm tiền, rồi tôi tức giận bỏ về.

Ngay đêm hôm đó, Phúc đã gọi điện xin lỗi và tỏ ý muốn kết bạn thân với tôi. Từ đó hai đứa là đôi bạn thân, chồng tôi làm xa nhà thỉnh thoảng có việc gì là đều gọi Phúc đến giúp.

Cho đến khi sinh con thứ hai thì chồng tôi tin vào những lời hàng xóm dị nghị, họ nói là tôi ở nhà hư hỏng đưa trai lạ về nhà ăn ngủ nghỉ cả ngày. Tôi thanh minh là mình trong sáng chỉ coi gia đình là trên hết nhưng chồng không tin mà ngày nào cũng bắt tôi đưa con đi kiểm tra ADN.

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm về, chồng ném tờ giấy vào mặt tôi và yêu cầu ly hôn ngay lập tức. Rồi chồng đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, còn bản thân thì chỉ chấp nhận nuôi đứa con gái thôi.

Chồng tin lời hàng xóm bắt con đi xét nghiệm ADN, tôi tức giận đưa cho anh thứ này, 10 năm sau gặp lại, anh ta phải quỳ sụp xuống, khóc lóc van xin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

10 năm sau khi mẹ chồng cũ mất, tôi đưa con về chịu tang, vừa nhìn thấy hai mẹ con thì chị gái của anh ấy chạy đến ôm chặt cháu trai mà thốt lên: ” Sao giống bố như bản sao vậy? “.

Rồi chị hớt hải gọi chồng cũ của tôi đến đối chứng, khi nhìn thấy con, chính anh ấy cũng rất kinh ngạc rồi hỏi tại sao? Trước thái độ sốt sắng của chồng cũ tôi nói ngày đó quá uất ức khi chồng tin người ngoài nghi oan cho vợ nên đã lấy chính m.áu của mình.

Nghe đến đây anh ấy quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa xin tha thứ nhưng tôi chẳng còn muốn nhắc lại chuyện cũ đau lòng nữa nên lạnh lùng bước đi.

Chồng tin lời hàng xóm bắt con đi xét nghiệm ADN, tôi tức giận đưa cho anh thứ này, 10 năm sau gặp lại, anh ta phải quỳ sụp xuống, khóc lóc van xin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một tháng sau chồng cũ cùng con gái tìm đến tận nhà để mong muốn nối lại tình cảm. Anh ấy bảo không có tình cảm với người vợ thứ hai, con gái tôi nói thêm là mẹ kế đối xử rất tệ và luôn quý con của cô ta hơn. Nghe con gái kể bị mẹ kế bắt làm nhiều ăn ít, thậm chí bị mắng chửi rất thậm tệ nhưng vẫn phải nhẫn nhịn mà tôi không cầm được nước mắt.

Sau khi ly hôn chồng, tôi mất niềm tin vào đàn ông nên ở vậy, bây giờ nghe thấy con sống khổ thế tôi đau lòng lắm. Rồi một ngày tôi sẽ đón con gái về để hai chị em đoàn tụ và mãi mãi không bao giờ quay trở lại với người đàn ông đó nữa.

Tái hôn làm lại cuộc đời, trong ngày cưới, tôi sốc nặng khi mẹ chồng cũ đứng bên ngoài dúi vào tay túi vải cũ kĩ rồi vội vã bỏ đi

Tái hôn làm lại cuộc đời, trong ngày cưới, tôi sốc nặng khi mẹ chồng cũ đứng bên ngoài dúi vào tay túi vải cũ kĩ rồi vội vã bỏ đi

Mọi người có tin nổi tôi đã sống cuộc sống như thế nào ở nhà chồng cũ không. Quả thực, tôi cũng chẳng hiểu nổi hôn nhân của mình nữa.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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