Tôi và My chơi với nhau 10 năm, từ lúc còn đi học cấp 3, tới lúc học đại học rồi lấy chồng sinh con. Từ nhỏ, My may mắn hơn tôi, có bố mẹ thương yêu, lại có anh chị em giúp đỡ còn tôi, bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, tôi ở với ông bà tới tận lúc đi lấy chồng.

Kết hôn được 3 tháng thì tôi có bầu, vốn dĩ định để 1-2 năm nữa mới có nhưng lỡ kế hoạch nên đành phải chịu. Từ lúc có con, tôi gần như chẳng đi đâu được vì nhà mẹ đẻ chẳng có ai, bố mẹ chồng thì còn bận đi làm, ngày nào cũng chỉ có 2 mẹ con lủi thủi, chồng đi tối ngày, đêm muộn mới về trông được 1 chút. Cũng may có My thường xuyên tới thăm mom, giữ con hộ. Hồi mới sinh, My còn ở cữ với tôi hết 3 tháng mới về.

Lại nói, My cái gì cũng tốt, chỉ có đường tình duyên là đen đủi, chẳng hiểu sao nó yêu ai cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, có khi còn chưa được nổi 3 người đã chia tay. My hay bảo chỉ muốn kiếm được tấm chồng như chồng tôi, vừa hiền lành điềm đạm, yêu chiều vợ con, nhà chồng cũng tốt, thương tôi như con đẻ. Những lần như vậy tôi hay trêu có thích thì tôi nhường cho, chồng tôi ấy mà, ra đường chẳng ai thèm.

Cứ nghĩ câu nói đùa không chết ai, ai ngờ sau này tôi mới biết sau lưng tôi My làm thế thật. Cô ta tính cướp chồng tôi!

Chẳng là cách đây 1 tháng, khi con cứng cáp, tôi gửi con rồi bắt đầu đi làm lại. Công việc mới khiến tôi bận bù đầu, hôm nào cũng đi làm sớm, tối tranh thủ về nấu cơm, tắm rửa, cho con ăn rồi ăn vội vào làm nốt việc. Kiên thì vẫn như cũ, có lúc cả tuần 2 vợ chồng mới ngồi ăn được với nhau bữa cơm.

Cho tới 1 hôm tôi lấy nhầm balo của Kiên đi làm, bình thường 2 vợ chồng tôi có thói quen nhét rác, hóa đơn vào ngăn bé bé của balo mang về nhà vứt.

Buổi đó, chẳng hiểu ma xui kiểu gì tôi lại thò tay vào kiểm tra xem Kiên có quên hóa đơn nào trong đó không để dọn đi luôn thì mới tá hỏa thấy Kiên có 1 lố hóa đơn khác nhau. Trong đó, có hóa đơn của các quán karaoke, còn có hóa đơn khách sạn, mỗi lúc 1 khách sạn khác nhau. Xem thời gian xuất hóa đơn thì thường là trước giờ về nhà khoảng 30 phút, có khi còn có hóa đơn khách sạn vào buổi trưa.

Đợi tới tối Kiên ngủ rồi tôi lấy điện thoại Kiên kiểm tra, trước đây tôi tin tưởng chồng tuyệt đối nên việc lục lọi, ghen bóng ghen gió không bao giờ có. Kiên cũng biết thế nên mới chủ quan, để lại toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi trong máy.

Lần theo những ngày trong hóa đơn, tôi té ngửa khi Kiên không chỉ có 1 người bồ, mà có tới cả chục người. Trong đó có 5 người là "khách ruột" mà Kiên thích. Đau lòng hơn, trong những tin nhắn gần nhất có tin nhắn của My.

Tìm kĩ, tôi thấy My và Kiên đã qua lại hơn 1 năm nay, qua mặt tôi đã đành còn qua mặt cả những người đang yêu My. Kinh tởm tới thế là cùng.

Buổi chiều hôm sau, sau khi tan làm tôi gửi con cho ông bà rồi hẹn My ra nói chuyện nghiêm túc. Nghe tôi nói xong My bắt đầu khóc rồi nói nào là My quá ghen tị với tôi, nào là My thích Kiên từ trước cả tôi nhưng Kiên lại chỉ thích tôi nên My không cam tâm... Chốt lại là giờ loan có thai rồi, thai này là của Kiên và My muốn Kiên phải chịu trách nhiệm.

Tôi thản nhiên, cười khẩy rồi ra điều kiện, tôi nói tôi sẽ ly hôn để My và Kiên đến với nhau vì giờ với tôi Kiên không còn giá trị gì nữa, kể cả có tha thứ quay về cũng không còn yêu như ban đầu. Cách tốt nhất cho 3 chúng tôi là rõ ràng từ bây giờ.

Tuy nhiên, tôi biết My đang yêu 1 anh chàng khác, người đó cũng là bạn chung của 2 đứa tôi, tôi muốn My gọi cho anh ta nói My có thai với chồng tôi rồi và chia tay. Bên cạnh đó, cũng phải gọi về cho bố mẹ, báo có thai rồi, con của Kiên, chỉ cần như vậy thôi. Tất nhiên, My đồng ý vội.

Đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi vứt lại 1 tờ giấy rồi đi thẳng, trước khi đi còn nói My, lần sau cướp chồng ai thì cũng nên hỏi cho rõ rồi hẵng cướp.

Tôi bước ra ngoài, nghe loáng thoáng đường sau có tiếng nhân viên phục vụ hốt hoảng kêu My ngất rồi. Ngất là đúng thôi, tờ giấy tôi để lại My đọc xong mà không ngất mới lạ. Cô ta đời nào nghĩ được từ hồi sinh con xong Kiên đã đi triệt sản, cũng bởi tôi và Kiên chỉ muốn có 1 đứa con lại sợ vỡ kế hoạch nên triệt sản cho an tâm.

Giờ thì hay rồi, Kiên không chấp nhận cô ta, người yêu cô ta cũng sẽ không chấp nhận, gia đình ở quê gia giáo bao đời như vậy, chắc sẽ có 1 phen nháo nhào. Còn về phần Kiên, tôi dĩ nhiên sẽ ly hôn nhưng vẫn còn đang chờ lấy được kha khá tài sản từ anh ta, tôi không thể dễ dàng ra đi tay trắng được.